Опалювальний сезон буде розпочато вчасно і без зривів, - Шмигаль
Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Він наголосив, що питання перебуває на його особистому контролі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це прем'єр заявив у ході години запитань до уряду.
Шмигаль звернув увагу на те, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів і запізнень.
"Люди отримували тепло і гарячу воду, в тому числі й у Новому Роздолі та Новояворівську. Щодо підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - сказав глава уряду.
Глава Кабінету Міністрів наголосив, що цей опалювальний сезон буде розпочато вчасно.
"Підготовка до опалювального сезону перебуває на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства енергетики. Його буде розпочато вчасно, у встановлені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.
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И месяц сидишь в холоде, ждёшь, пока включат. А весной жарят когда уже тепло.
Да идите вы нах с такими "услугами" да ещё по такой цене.
МЫ НЕ ПОКУПАЕМ
В 2005 году гражданам разрешалось отключаться от центрального отопления.
А потом отключаться просто запретили.
Принуждать к пользованию ненужной нерыночной "услугой" - противозаконно.
с прозрением
По квитанциям.