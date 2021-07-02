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Новини Опалювальний сезон
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Опалювальний сезон буде розпочато вчасно і без зривів, - Шмигаль

Опалювальний сезон буде розпочато вчасно і без зривів, - Шмигаль

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Він наголосив, що питання перебуває на його особистому контролі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це прем'єр заявив у ході години запитань до уряду.

Шмигаль звернув увагу на те, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів і запізнень.

"Люди отримували тепло і гарячу воду, в тому числі й у Новому Роздолі та Новояворівську. Щодо підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - сказав глава уряду.

Глава Кабінету Міністрів наголосив, що цей опалювальний сезон буде розпочато вчасно.

"Підготовка до опалювального сезону перебуває на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства енергетики. Його буде розпочато вчасно, у встановлені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.

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газ (10429) вугілля (2474) опалювальний сезон (1749) Теплокомуненерго (542) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+1
отопительный сезон оно провело без срывов ... обычную работу - выдают за выдающий успех , ввиду отсутствия других достижений ...
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02.07.2021 11:57
+1
Отстаньте от нас с вашей "услугой" центрального отопления по заоблачным ценам.
В 2005 году гражданам разрешалось отключаться от центрального отопления.
А потом отключаться просто запретили.
Принуждать к пользованию ненужной нерыночной "услугой" - противозаконно.
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02.07.2021 12:11
+1
Зебилы должны страдать. Лично я в тот год, что выбрали это чмо ************ понял чем это закончится, накрыл крышу солнечными панелями и установил мощный всеядный котел по последнему слову, который разве только что сам в лес по дрова не ходит. А вы жриТе.
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02.07.2021 12:18
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но очень доооорого)
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02.07.2021 11:45 Відповісти
И не вовремя. И температура не регулируется. И никакая экономия невозможна.
И месяц сидишь в холоде, ждёшь, пока включат. А весной жарят когда уже тепло.
Да идите вы нах с такими "услугами" да ещё по такой цене.
МЫ НЕ ПОКУПАЕМ
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02.07.2021 13:26 Відповісти
та з ростом тарифів на 40%...)))
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02.07.2021 11:45 Відповісти
Це - камлання шамана?
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02.07.2021 11:48 Відповісти
главное чтобы зима не вовремя пришла....как знать что Шмыгло потирает ручонки в предвкушении гешефта.... а какое отношение 8шмыгло и банда в КМУ имеет к отоплению если все торфообразования на тепло-- они предали в местные уровни и советы...
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02.07.2021 12:06 Відповісти
будет / Кодлан Коломойского ворует и кукарекает, ворует и кукарекает. Ожидаем , - Шмыгаль/ позволит, - Шмыгаль/ Шмыгаль: произойдет / Шмыгаль : нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль. /Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль/ Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль
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02.07.2021 11:51 Відповісти
ще б тарифи згідно пенсій та заробітної плати зелене вонючество обрізане зробило мерзота! БУДЕШ ЗЕ МЕРЗОТА СИДІТИ АЛЕ НЕ ТАК ЯК ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО !!!
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02.07.2021 11:55 Відповісти
ШПАНА ЗЕ 95 КВАРТАЛУ СЯДУТ УСЕ!
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02.07.2021 11:57 Відповісти
отопительный сезон оно провело без срывов ... обычную работу - выдают за выдающий успех , ввиду отсутствия других достижений ...
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02.07.2021 11:57 Відповісти
Отстаньте от нас с вашей "услугой" центрального отопления по заоблачным ценам.
В 2005 году гражданам разрешалось отключаться от центрального отопления.
А потом отключаться просто запретили.
Принуждать к пользованию ненужной нерыночной "услугой" - противозаконно.
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02.07.2021 12:11 Відповісти
когда тарифы вырастут с Космос народ просто будет подрывать квартальные котельные.. к этому все идет... это эффективно и навсегда Ужгород единственный город где нет 90% центрального отопления а причина ИМ ПОВЕЗЛО В БАРДАКЕ ВСЕ КОТЕЛЬНЫЕ ПО СРКОАМ ОКАЗАЛИСЬ БРУХТОМ и Киев дал тогда отмашку мол отрезайте всех и подключайте на котлы в домах и квартирах... услуга не должна давать на кварталы или микрорайоны а на группу домов например дома которые ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ там делается котельная на группу домов или дом.. модульная..КПД ее выше на 99% от растянутых на км квартальных котельных... все НОВЫЕ НОВОСТРОИ СЛАЮТСЯ ИЛИ ПРИДОИМОВОЙ НА ОДИН НЕСКОЛЬКО ГРУППА ДОМОВ КОТЕЛЬНОЙ ИЛИ НА КРЫШЕ КОТЕЛЬНАЯ ИЛИ МОДУЛЬНАЯ ВОЗЛЕ КАЖДОГО ДОМА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОТЛЫ В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ СТРАДАЕТ ВТОРИЧНЫЙ ФОНД ХРУЩЕВКИ.. ПОЭТОМУ ВЛАСТЬ И НЕ СЕПЕШИТ ИХ СНОСИТЬ И РЕШАТЬ КОМПЛКЕСНО ВОПРОС О ПОСТРЙОКЕ НОВГО ЖИЛОГО ФРОНДА СНОЯ ВТОРИЧКУ ВРЕМЕН 1950-1986 ГОДОВ... причина решалась бы дешево и капитально надо проект Хрущевок несколько осовременить кухня больше отдельные комнаты и малого объёма метража как и было и строить в 5-7 этажей максимум и лифт с краю 2 штука и вдоль фасада открытый проход лоджия широкая лифты для стариков инвалидов и санитарно медицинской службы а всем можно кто может и хочет ножками я вообще не поенимаю дебильную власть зачем нам закон о квратальном сносе если давно во всем мире и так эфективней и дешевле строить новый дом по принщипу пятна построили на пустыре новый дом переселили туда 1-2 старых дома снесли старые фонд построили новый и все и так весь микрорайон пошагово за 5 лет можно перестроить и переселить людей впервую очередь сносить надо панельки 5 этажей хрущевки там срок эксплуатации по паспорту 25 лет а вот блочно кирпичные и кирпичные срок гарантии 50-75 лет..можно капитально моденизирвоать отремонтировать...
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02.07.2021 12:55 Відповісти
пусть шмыгАль расскажет как дела с горячей водой и отоплением в Кременчуге. Тэц не заключат договор с нафтогазом бо те требуют предоплату, а комунальники не отдают долг. Воды в городе больше месяца горячей нет. народ закупает бойлеры массово, скоро положат городские сети, уже аварийные отключения....а у шмыгАля все окэй. Докерувались, я даже в 90-00 не помню что бы воду отрубали в кризис....зеленые чмыри превзошли всех, янык плачет в ростове-а шо так можно было?
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02.07.2021 12:16 Відповісти
Зебилы должны страдать. Лично я в тот год, что выбрали это чмо ************ понял чем это закончится, накрыл крышу солнечными панелями и установил мощный всеядный котел по последнему слову, который разве только что сам в лес по дрова не ходит. А вы жриТе.
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02.07.2021 12:18 Відповісти
нормальные люди сделали так еще в далеком 2013-м. но лучше поздно, чем никогда.
с прозрением
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Судя по температуре за бортом Шмыгло ,уже начал ,при чем повсеместно 😂🤣🤣
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02.07.2021 12:42 Відповісти
интересно, сколько собак нужно будет продать в этом году?
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02.07.2021 12:44 Відповісти
Павло Проценко, Как говорил один умный человек ,не поможет . Зебилы все могут спалить к херам собачьим ,просто от завести ,вы не мерзните ,а они мёрзнут . Шо ж им одним мёрзнуть то .🙄🤦🤔
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02.07.2021 12:45 Відповісти
значит включат в декабре
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02.07.2021 13:47 Відповісти
Да чего уж там греха таить, по таким расценкам я готов продлить отопительный сезон и на лето-Шмыгаль
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02.07.2021 13:48 Відповісти
ну да. это у вас зимняя дойка.
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02.07.2021 15:16 Відповісти
Всем, кто переплачивал за последние годы, деньги должны быть возвращены.
По квитанциям.
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02.07.2021 16:32 Відповісти
 
 