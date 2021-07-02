Опалювальний сезон буде розпочато вчасно і без зривів, - Шмигаль

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Він наголосив, що питання перебуває на його особистому контролі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це прем'єр заявив у ході години запитань до уряду.

Шмигаль звернув увагу на те, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів і запізнень.

"Люди отримували тепло і гарячу воду, в тому числі й у Новому Роздолі та Новояворівську. Щодо підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - сказав глава уряду.

Глава Кабінету Міністрів наголосив, що цей опалювальний сезон буде розпочато вчасно.

"Підготовка до опалювального сезону перебуває на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства енергетики. Його буде розпочато вчасно, у встановлені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.

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