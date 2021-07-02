Львов усиливает карантин из-за угрозы штамма "дельта"

Власти Львова приняли решение усилить карантинные меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса "дельта".

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "дельта". И хотя сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня. Для этого мы собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах", - отметил Садовый.

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В частности, по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято ряд решений:

- усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;

- обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом;

- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования заведений;

- увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.