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Новости Коронавирус и карантин
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Львов усиливает карантин из-за угрозы штамма "дельта"

Львов усиливает карантин из-за угрозы штамма

Власти Львова приняли решение усилить карантинные меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса "дельта".

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "дельта". И хотя сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня. Для этого мы собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах", - отметил Садовый.

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В частности, по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято ряд решений:

- усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;
- обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом;
- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования заведений;
- увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

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Найбільше лихо для України це штам зеленський.
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02.07.2021 14:02 Ответить
Найбільше лихо для України - це зацикленні на чомусь, або комусь одному люди. Так дістало!!!
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02.07.2021 15:43 Ответить
И не мешало бы ливнёвки почистить.
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02.07.2021 14:05 Ответить
Ужас, но пипл уже не хавает барановирус, скоро придумают что то другое.
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02.07.2021 14:07 Ответить
Як відомо, розумні межі наших санепідеміків та самоврядців не мають меж, то ж можна з впевненістю сказати, що всі зазначені заходи до запобігання поширенню нового штаму короноварусу не мають практично ніякого стосунку...
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02.07.2021 14:20 Ответить
Обережний став Садовий,передбачливий...По суті нічого конкретного не сказав і не зробив,обмежився загальними фразами - але відмітився як борець проти вірусу...
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02.07.2021 17:35 Ответить
це львівський зеля який бла бла а по факту 0
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02.07.2021 17:45 Ответить
Садовий відмовився оцінити роботу Зеленського (ВІДЕО)
02 ЛИПНЯ, 2021 244 1 https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-vidmovyvsya-otsinyty-robotu-zelenskogo-video/ . Джерело: Варіанти

Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 1572Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 3701
"Росія була, є і буде сусідом України"
Оцінювати роботу президента Зеленського можна буде після завершення його каденції.
Про це у інтерв'ю заявив мер Львова Андрій Садовий, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
Він зазначив, що коли йде процес, то можуть бути ті чи інші маніпуляції.
"Росія була, є і буде сусідом України. І вона завжди буде мати претензії стосовно України. Тому що вона вважає, що Україна має бути під її протекторатом", - сказав Садовий.
Він додав, що Росія погодиться на мир тоді, коли Україна буде сильною і матиме економічний потенціал.----------------------------------------------

Садовий наголосив, що ані Бойко, ані Медведчук не мають президентських шансів в Україні.
"Це все, на мою думку, відійде у минуле", - спрогнозував Садовий.Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 9343
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03.07.2021 09:25 Ответить
 
 