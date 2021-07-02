Львов усиливает карантин из-за угрозы штамма "дельта"
Власти Львова приняли решение усилить карантинные меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса "дельта".
Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "дельта". И хотя сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня. Для этого мы собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Договорились о нескольких важных вещах", - отметил Садовый.
В частности, по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято ряд решений:
- усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других;
- обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом;
- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования заведений;
- увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
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02 ЛИПНЯ, 2021 244 1 https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-vidmovyvsya-otsinyty-robotu-zelenskogo-video/ . Джерело: Варіанти
"Росія була, є і буде сусідом України"
Оцінювати роботу президента Зеленського можна буде після завершення його каденції.
Про це у інтерв'ю заявив мер Львова Андрій Садовий, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
Він зазначив, що коли йде процес, то можуть бути ті чи інші маніпуляції.
"Росія була, є і буде сусідом України. І вона завжди буде мати претензії стосовно України. Тому що вона вважає, що Україна має бути під її протекторатом", - сказав Садовий.
Він додав, що Росія погодиться на мир тоді, коли Україна буде сильною і матиме економічний потенціал.----------------------------------------------
Садовий наголосив, що ані Бойко, ані Медведчук не мають президентських шансів в Україні.
"Це все, на мою думку, відійде у минуле", - спрогнозував Садовий.