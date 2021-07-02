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Новини Коронавірус і карантин
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Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта"

Львів посилює карантин через загрозу штаму

Влада Львова прийняла рішення посилити карантинні заходи в зв'язку із загрозою поширення штаму коронавірусу "дельта".

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі дуже розслабилися. Тепле літо, звичайно, хороший привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму "дельта". І хоча сьогодні статистика захворювань дійсно позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні. Для цього ми зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовилися про декілька важливих речей", - зазначив Садовий.

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Зокрема, за результатами засідання комісії ТЕБ та НС було прийнято низку рішень:

- посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших;
- облаштувати і зарезервувати додаткові ліжка з киснем;
- підготувати разом із Міністерством охорони здоров'я всі необхідні документи для контрактації закладів;
- збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

карантин (18172) Львів (3071) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Найбільше лихо для України це штам зеленський.
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02.07.2021 14:02 Відповісти
Найбільше лихо для України - це зацикленні на чомусь, або комусь одному люди. Так дістало!!!
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02.07.2021 15:43 Відповісти
И не мешало бы ливнёвки почистить.
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02.07.2021 14:05 Відповісти
Ужас, но пипл уже не хавает барановирус, скоро придумают что то другое.
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02.07.2021 14:07 Відповісти
Як відомо, розумні межі наших санепідеміків та самоврядців не мають меж, то ж можна з впевненістю сказати, що всі зазначені заходи до запобігання поширенню нового штаму короноварусу не мають практично ніякого стосунку...
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02.07.2021 14:20 Відповісти
Обережний став Садовий,передбачливий...По суті нічого конкретного не сказав і не зробив,обмежився загальними фразами - але відмітився як борець проти вірусу...
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02.07.2021 17:35 Відповісти
це львівський зеля який бла бла а по факту 0
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02.07.2021 17:45 Відповісти
Садовий відмовився оцінити роботу Зеленського (ВІДЕО)
02 ЛИПНЯ, 2021 244 1 https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-vidmovyvsya-otsinyty-robotu-zelenskogo-video/ . Джерело: Варіанти

Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 1572Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 3701
"Росія була, є і буде сусідом України"
Оцінювати роботу президента Зеленського можна буде після завершення його каденції.
Про це у інтерв'ю заявив мер Львова Андрій Садовий, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
Він зазначив, що коли йде процес, то можуть бути ті чи інші маніпуляції.
"Росія була, є і буде сусідом України. І вона завжди буде мати претензії стосовно України. Тому що вона вважає, що Україна має бути під її протекторатом", - сказав Садовий.
Він додав, що Росія погодиться на мир тоді, коли Україна буде сильною і матиме економічний потенціал.----------------------------------------------

Садовий наголосив, що ані Бойко, ані Медведчук не мають президентських шансів в Україні.
"Це все, на мою думку, відійде у минуле", - спрогнозував Садовий.Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 9343
показати весь коментар
03.07.2021 09:25 Відповісти
 
 