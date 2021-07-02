Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта"

Влада Львова прийняла рішення посилити карантинні заходи в зв'язку із загрозою поширення штаму коронавірусу "дельта".

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі дуже розслабилися. Тепле літо, звичайно, хороший привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму "дельта". І хоча сьогодні статистика захворювань дійсно позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні. Для цього ми зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовилися про декілька важливих речей", - зазначив Садовий.

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Зокрема, за результатами засідання комісії ТЕБ та НС було прийнято низку рішень:

- посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших;

- облаштувати і зарезервувати додаткові ліжка з киснем;

- підготувати разом із Міністерством охорони здоров'я всі необхідні документи для контрактації закладів;

- збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.