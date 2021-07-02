Львів посилює карантин через загрозу штаму "дельта"
Влада Львова прийняла рішення посилити карантинні заходи в зв'язку із загрозою поширення штаму коронавірусу "дельта".
Про це мер міста Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Ми всі дуже розслабилися. Тепле літо, звичайно, хороший привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму "дельта". І хоча сьогодні статистика захворювань дійсно позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні. Для цього ми зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовилися про декілька важливих речей", - зазначив Садовий.
Зокрема, за результатами засідання комісії ТЕБ та НС було прийнято низку рішень:
- посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших;
- облаштувати і зарезервувати додаткові ліжка з киснем;
- підготувати разом із Міністерством охорони здоров'я всі необхідні документи для контрактації закладів;
- збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.
Будь ласка, зачекайте...
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02 ЛИПНЯ, 2021 244 1 https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-vidmovyvsya-otsinyty-robotu-zelenskogo-video/ . Джерело: Варіанти
"Росія була, є і буде сусідом України"
Оцінювати роботу президента Зеленського можна буде після завершення його каденції.
Про це у інтерв'ю заявив мер Львова Андрій Садовий, пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
Він зазначив, що коли йде процес, то можуть бути ті чи інші маніпуляції.
"Росія була, є і буде сусідом України. І вона завжди буде мати претензії стосовно України. Тому що вона вважає, що Україна має бути під її протекторатом", - сказав Садовий.
Він додав, що Росія погодиться на мир тоді, коли Україна буде сильною і матиме економічний потенціал.----------------------------------------------
Садовий наголосив, що ані Бойко, ані Медведчук не мають президентських шансів в Україні.
"Це все, на мою думку, відійде у минуле", - спрогнозував Садовий.