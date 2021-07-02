РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13868 посетителей онлайн
Новости
1 221 4

Военнослужащий-контрактник продавал наркотики через Telegram-канал в Харькове, - военная контрразведка

Военнослужащий-контрактник продавал наркотики через Telegram-канал в Харькове, - военная контрразведка

Контрактник воинской части Харьковского гарнизона продавал наркотики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, для поиска своих клиентов он использовал один из телеграм-каналов.

По предварительным данным военной контрразведки, контрактник наладил сбыт наркотиков в разных районах Харькова. "Товар" для продажи он получал почтовыми отправлениями от своего сообщника и на съемной квартире расфасовывал его.

Злоумышленник реализовывал наркотики через созданные так называемые "закладки" на территории областного центра.

Во время следственных действий по месту жительства контрактника и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли:

- оптовые партии мефедрона, PVP и каннабиса;
- электронные весы и упаковку для "продукции".

Также обнаружены подготовленные "закладки".

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19901) Харьков (7490) военнослужащие (6139) военная контрразведка (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КТО НАРКОТИК ДЕЛАЛ И КТО ИХ КРЫШЕВАЛ !!!???
показать весь комментарий
02.07.2021 15:57 Ответить
Лента новостей Цензора за 2 июля: один военный воровал и продавал форму и снаряжение, другой военный фасовал и продавал наркоту... И это ещё не вечер.
показать весь комментарий
02.07.2021 17:17 Ответить
На кожному заборі розміщені адреси з наркотою. Так, пане Аваков, чи Вам це невідомо?
показать весь комментарий
03.07.2021 07:29 Ответить
 
 