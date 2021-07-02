Военнослужащий-контрактник продавал наркотики через Telegram-канал в Харькове, - военная контрразведка

Контрактник воинской части Харьковского гарнизона продавал наркотики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, для поиска своих клиентов он использовал один из телеграм-каналов.

По предварительным данным военной контрразведки, контрактник наладил сбыт наркотиков в разных районах Харькова. "Товар" для продажи он получал почтовыми отправлениями от своего сообщника и на съемной квартире расфасовывал его.

Злоумышленник реализовывал наркотики через созданные так называемые "закладки" на территории областного центра.

Во время следственных действий по месту жительства контрактника и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли:



- оптовые партии мефедрона, PVP и каннабиса;

- электронные весы и упаковку для "продукции".

Также обнаружены подготовленные "закладки".

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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