Військовослужбовець-контрактник продавав наркотики через Telegram-канал у Харкові, - військова контррозвідка

Контрактник військової частини Харківського гарнізону продавав наркотики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, для пошуку своїх клієнтів він використовував один із телеграм-каналів.

За попередніми даними військової контррозвідки, контрактник налагодив збут наркотиків у різних районах Харкова. "Товар" для продажу він отримував поштовими відправленнями від свого спільника і в орендованій квартирі розфасовував його.

Зловмисник реалізовував наркотики через створені так звані "закладки" на території обласного центру.

Під час слідчих дій за місцем проживання контрактника та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили:

оптові партії мефедрону, PVP і канабісу;

електронні ваги та упаковку для "продукції".

Також виявлено підготовлені "закладки".

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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