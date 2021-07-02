Эстония разрешила въезд гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19, - Кулеба

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане Украины смогут въезжать в Эстонию.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия и Нидерланды с 1 июля возобновили въезд в страну для вакцинированных украинцев.

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