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Новости Коронавирус и карантин
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Эстония разрешила въезд гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19, - Кулеба

Эстония разрешила въезд гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию от COVID-19, - Кулеба

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане Украины смогут въезжать в Эстонию.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия и Нидерланды с 1 июля возобновили въезд в страну для вакцинированных украинцев.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Эстония (1425) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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И какой же вакциной? Вот вопрос! Опять недоговорки.
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02.07.2021 18:02 Ответить
и как это подтвердить
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02.07.2021 20:31 Ответить
 
 