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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешил смешивать COVID-вакцины разных производителей

В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет соответствующих данных.

Об этом рассказал член оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сегодня в штабе Минздрава утвердили решение, что если человек был вакцинирован первой дозой мРНК, а это вакцина Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer.

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При этом если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

Кроме того, если человека вакцинировали первой дозой от AstraZeneca, то оптимально, чтобы и вторая доза была той же вакциной.

Лапий подчеркнул, что если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране будет дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

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При этом он добавил, что вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследованиях для комбинации китайского препарата и других вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
это типа, укравтодор разрешает на заправках мешать бензин с дизелем?
минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
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02.07.2021 15:04
+1
Было бы очень смешно, если бы это не касалось здоровья людей.
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02.07.2021 15:04
+1
По технологиям вчерашнего дня - да.
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02.07.2021 17:48
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Бадяжить коктейль?
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02.07.2021 14:58 Ответить
это типа, укравтодор разрешает на заправках мешать бензин с дизелем?
минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
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02.07.2021 15:04 Ответить
Для Т-64 сгодится.
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02.07.2021 15:17 Ответить
и пиво тоже
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02.07.2021 15:47 Ответить
В одній цеберці
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02.07.2021 21:29 Ответить
Чего только по бедности не придумаешь ...
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02.07.2021 15:01 Ответить
Было бы очень смешно, если бы это не касалось здоровья людей.
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02.07.2021 15:04 Ответить
А ведь недавно говорили, чо вакцина, только появится, через 1,5-2 года))) Скоро и коклюш+чумка пойдет
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02.07.2021 15:08 Ответить
А ведь недавно говорили, что на постройку дома несколько месяцев пойдет. А сейчас за день-два на 3D принтнтере распечатывают. Прогресс - он посложнее апельсина.
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02.07.2021 16:12 Ответить
За день два на 3д принтере распечатывают только домик для Тыквы...😀
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02.07.2021 17:40 Ответить
А у Тыквы репа не преснет в таком доме жить?
МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників - Цензор.НЕТ 5056
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02.07.2021 17:47 Ответить
Не..не треснет...но и распечатали его не за два дня...
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02.07.2021 17:48 Ответить
А за сколько? За 3-4 года?
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02.07.2021 17:50 Ответить
Не знаю...за сколько...
Но знаю точно...что стоимость 3д принтера такого размера делает этот домишку "золотым"...
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02.07.2021 17:51 Ответить
Так 3д принтер для одного дома покупать не надо, он у компании, которая шлепает дома, как пирожки.
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02.07.2021 17:54 Ответить
В мечтах??
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02.07.2021 17:55 Ответить
В Китае уже целые районы есть. Минимальная цена дома 5 тыс долларов.
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02.07.2021 17:57 Ответить
Ах в Китае?? Ну ну...из гавна и сена??😀
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02.07.2021 17:57 Ответить
Почитай хоть это. Живешь как в пещере.
Зhttps://bigpicture.ru/za-2-goda-kitaj-proizvel-bolshe-cementa-chem-ssha-za-ves-xx-vek/ а два года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век
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02.07.2021 18:02 Ответить
Да молоцы...с таким то количеством рыд да не произвнсти столько цемента??😀 да они его в таком количестве без оборудования могли бы произвести...в ручную..😀
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02.07.2021 18:04 Ответить
Вы прапощиком не служили? Это у них психология типа "Нафига мне экскаватор у меня есть 100 солдат!".
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02.07.2021 18:07 Ответить
Так ведь прапорщики у китайцев этому научились...а не наоборот..😀
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02.07.2021 18:08 Ответить
Не ври. Звание прапорщика ввели в 1972 году, когда отношения с Китаем уже испортились.
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02.07.2021 18:11 Ответить
Это ничего не меняет...прапорщиками стали старшины..😀 или вы дцмаетк сто до прапоров в совковой армии некому было красть??
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02.07.2021 18:14 Ответить
Ну, идиоты с мыслями типа "Нафига мне экскаватор у меня есть 100 солдат!". тогда точно были. Я ж говорил, что это вчерашний день.
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02.07.2021 18:20 Ответить
Китайцев мильярд...они в ручную делают больше чем в Укране с экскаватором...
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02.07.2021 18:22 Ответить
В китае экскаватоных заводов до фига, а у нас был один, да сплыл... Они за 6 дней больницу для ковидных больных соорудили. и не поверишь - и экскаваторы и бульдозеры использовали.
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02.07.2021 18:25 Ответить
И шо?? Это значит что и китайский шмурдяк можно с пфайщером смешивать??😀
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02.07.2021 18:31 Ответить
Смешивать никакие нельзя. Можно заменять на второй дозе, но не в любом порядке.
С Синоваком такие исследования не проводили. Насколько я знаю, проверяли Астразенеку и Пфайзер и Астразенеку и Модерну. Когда по Синоваку изучат вопрос, тогда и скажут.
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02.07.2021 18:45 Ответить
Да и домик построенный за два три месяца...это не совсем домик...
Но постройку нормального дома нужно как минимум пару тройку лет...
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02.07.2021 17:46 Ответить
По технологиям вчерашнего дня - да.
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02.07.2021 17:48 Ответить
Да хоть завтрешнего...
Без фунламента в Украине дом стоять не будет....а фунламенту нужен минимум год для отстоя..
Домишки из панелей...то такэ...то придумвли в США...для мест где Торнадо вме каждый год сметает...
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02.07.2021 17:50 Ответить
Дому с нормально углубленным заливным фундаментом год отстоя не нужен.
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02.07.2021 17:53 Ответить
Нужен...и не дому...а самому фундаменту...и только потом на нем можно строить дом..
Хотя особо одаренные строят как угодно...современные отделочные иаткриаля позволяют скрыть трещины..
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02.07.2021 17:55 Ответить
Трещины появляются, когда жлобы закладывают фундамент меньше глубины промерзания грунта или с водоотводом дождевой воды экономят.
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02.07.2021 17:59 Ответить
И это тоже...причин много...
Но основная это спешка...
Залили...и вперед...им там не жить...
А клиент через пять лет тока проснется..😀
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02.07.2021 18:00 Ответить
Год не год...но зиму фундамент должен отстояться...
Без этого вся стройка фуфло..
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02.07.2021 18:02 Ответить
Это нужно, чтобы блоки фундамента, которые опустил кран, плотно легли на грунт. При заливном фундаменте такой проблемы нет.
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02.07.2021 18:05 Ответить
Не имеет значения...блоки это...или заливной.. фундамент должен найти свое место...
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02.07.2021 18:06 Ответить
Тогда лучше лет 10 жди. для полной гарантии.
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02.07.2021 18:08 Ответить
Зато дом дешевый получится... К пенсии.
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02.07.2021 18:11 Ответить
Зачем?? Есть правила проверенные временем..одна зима..
И к стати мой дом ..в котором я живу..построенный по правилам не имеет ни каких проблем..
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02.07.2021 18:16 Ответить
У меня есть по соседству дома. Один пять лет из кирпича строил, другой из газобетона за год. Прошло уже восемь лет (газобетонному). Пока ни там, ни там проблем нет.
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02.07.2021 18:23 Ответить
О проблемах на каждом углу не кричат...😀 ведь этот домишко еще возможно и продавать надо будет..😀
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02.07.2021 18:33 Ответить
И тот и тот дом стоят без доп. отделки. Были бы трещины - было б видно.
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02.07.2021 18:41 Ответить
😀 а может и не было ни какого ворубушка (с)
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02.07.2021 18:44 Ответить
Вы это мне писали или своему психиатру?
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02.07.2021 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7OJgPHN6ZKE Новый мега-аэропорт Китая за $12 млрд | Строительство аэропорта В Китае строят больше сотни аэропортов за год.
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02.07.2021 18:55 Ответить
будут колоть ершом
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02.07.2021 15:49 Ответить
😀 реальный цирк на дроти..
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02.07.2021 17:41 Ответить
Словаччина продала назад в Росію вакцину «Спутник V»Росія отримала назад 160 тис. доз своєї вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Словаччини продало російській стороні 160 тис. доз вакцин «Спутник V», які були закуплені у Москви навесні, пише Dennik N.

Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 тис. перших доз та 80 тис. других доз. «Вакцини вже перебувають за межами Словаччини», - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.
Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом «Спутник V» отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину.
«Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію», - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.
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03.07.2021 09:14 Ответить
"Спутник 5" можно смешивать лишь с "Бояришником",помешивая смородиновой веточкой.
для аромата можно добавить каплю "Тройного"
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03.07.2021 09:18 Ответить
Неправда ваша: Спутник-5 тока с ящуром можно смешивать.
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04.10.2021 18:00 Ответить
Коронавак с астрой можно смешивать. Проверено.
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04.10.2021 17:59 Ответить
 
 