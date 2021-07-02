Минздрав разрешил смешивать COVID-вакцины разных производителей

В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет соответствующих данных.

Об этом рассказал член оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сегодня в штабе Минздрава утвердили решение, что если человек был вакцинирован первой дозой мРНК, а это вакцина Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer.

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При этом если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

Кроме того, если человека вакцинировали первой дозой от AstraZeneca, то оптимально, чтобы и вторая доза была той же вакциной.

Лапий подчеркнул, что если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране будет дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

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При этом он добавил, что вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследованиях для комбинации китайского препарата и других вакцин.