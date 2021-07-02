Минздрав разрешил смешивать COVID-вакцины разных производителей
В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет соответствующих данных.
Об этом рассказал член оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сегодня в штабе Минздрава утвердили решение, что если человек был вакцинирован первой дозой мРНК, а это вакцина Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer.
При этом если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.
Кроме того, если человека вакцинировали первой дозой от AstraZeneca, то оптимально, чтобы и вторая доза была той же вакциной.
Лапий подчеркнул, что если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране будет дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.
При этом он добавил, что вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследованиях для комбинации китайского препарата и других вакцин.
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минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
Но знаю точно...что стоимость 3д принтера такого размера делает этот домишку "золотым"...
Зhttps://bigpicture.ru/za-2-goda-kitaj-proizvel-bolshe-cementa-chem-ssha-za-ves-xx-vek/ а два года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век
С Синоваком такие исследования не проводили. Насколько я знаю, проверяли Астразенеку и Пфайзер и Астразенеку и Модерну. Когда по Синоваку изучат вопрос, тогда и скажут.
Но постройку нормального дома нужно как минимум пару тройку лет...
Без фунламента в Украине дом стоять не будет....а фунламенту нужен минимум год для отстоя..
Домишки из панелей...то такэ...то придумвли в США...для мест где Торнадо вме каждый год сметает...
Хотя особо одаренные строят как угодно...современные отделочные иаткриаля позволяют скрыть трещины..
Но основная это спешка...
Залили...и вперед...им там не жить...
А клиент через пять лет тока проснется..😀
Без этого вся стройка фуфло..
И к стати мой дом ..в котором я живу..построенный по правилам не имеет ни каких проблем..
Міністерство охорони здоров'я Словаччини продало російській стороні 160 тис. доз вакцин «Спутник V», які були закуплені у Москви навесні, пише Dennik N.
Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 тис. перших доз та 80 тис. других доз. «Вакцини вже перебувають за межами Словаччини», - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.
Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом «Спутник V» отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину.
«Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію», - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.
для аромата можно добавить каплю "Тройного"