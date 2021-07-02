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Новости Борьба с коронавирусом
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В вакцинированном Моршине за два месяца коронавирусом заболели лишь два человека: "Эксперимент по массовой вакцинации удался"

В вакцинированном Моршине за два месяца коронавирусом заболели лишь два человека:

В Моршине Львовской области, где проводили массовое вакцинирование взрослых жителей против коронавируса по экспериментальному проекту Минздрава, за два месяца зафиксировали лишь два случая COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил мэр Моршина Руслан Ильницкий.

"У нас в Моршине совсем нет больных коронавирусом. 20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил (инфицирование. - Ред.), он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день - ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался", - рассказал мэр.

По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину Pfizer, а после иммунизации в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).

Ильницкий отметил, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 апреля в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект по коллективной вакцинации населения.

Читайте: Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+3
Так и запишем...наступило счастье..😀
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02.07.2021 14:51
+3
Осталась самая малость - распространить опыт Моршина на всю Украину . Только вот незадача, население Моршина всего 5 754 человек . В иных областях села больше
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02.07.2021 14:54
+2
А в это время антипрививочная военщина аж из штанов выпрыгивает, чтобы в следующие полтора года от ковида умерло еще 50 тысяч украинцев...
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02.07.2021 15:32
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Так и запишем...наступило счастье..😀
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02.07.2021 14:51 Ответить
Містер очевидність…
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02.07.2021 14:53 Ответить
Осталась самая малость - распространить опыт Моршина на всю Украину . Только вот незадача, население Моршина всего 5 754 человек . В иных областях села больше
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02.07.2021 14:54 Ответить
Але там досить відомий курорт з купою готелів. Так що контактів у місцевих з приїджими більше, ніж в багатьох містах.
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02.07.2021 15:30 Ответить
Знаю жепе очень курорт, там приезжих наверно в пять раз больше жителей щас, а как там дела?

Хотелось бы для сравнения знать.
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02.07.2021 15:32 Ответить
Ость тобі статистика по курорту.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
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02.07.2021 15:44 Ответить
С мая по июнь бутте любезны
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02.07.2021 15:45 Ответить
Руки-ноги есть? Или паралич разбил? Так что это уже сами.
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02.07.2021 15:47 Ответить
Ну я так и знал, что данных нет и потому пойдёт слив.
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02.07.2021 15:48 Ответить
Я так и знал, что Вас паралич разбил.
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02.07.2021 16:05 Ответить
А при чем тут курорт. Статистика по жителям города.
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02.07.2021 15:45 Ответить
На курортах контактов с приезжими намного больше (а значит, риск заболеть гораздо выше), чем в таком же н.п. но не курорте.
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02.07.2021 15:46 Ответить
А в Буковелі?
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02.07.2021 14:55 Ответить
Похоже на совковую пропаганду: мы намолотили 65%, доведем до 70, а в это время антипрививочная военщина ...
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02.07.2021 14:59 Ответить
А в это время антипрививочная военщина аж из штанов выпрыгивает, чтобы в следующие полтора года от ковида умерло еще 50 тысяч украинцев...
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02.07.2021 15:32 Ответить
Антипрививочники не против - ширяйтесь в своё удовольствие.
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02.07.2021 15:33 Ответить
Да я в курсе, что Вы не против десятков тысяч дополнительных смертей украинцев...
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02.07.2021 15:43 Ответить
Зачем свой бред выдавать за чьето мнение? Колитесь в своё удовольствие. Не лезьте к тем кто не хочет.
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02.07.2021 15:50 Ответить
Ну почему сразу не хочет. Я вот может быть и хочу, но! Хотелось бы не непроверенным шмурдяком раз, не под влиянием пропаганды два ну и чтобы смысл какойто был а не сейчас, когда вероятность заболеть околонулевая.
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02.07.2021 15:56 Ответить
Да ради Бога. Я не хочу. Вакцин наклепали, к новому году, вагон и телгу, а в начале хаоса говорили что нужно 1,5-2 года на разработку. Если Вы считаете что нужно то делайте.
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02.07.2021 16:05 Ответить
А ведь недавно говорили, что на постройку дома несколько месяцев пойдет. А сейчас за день-два на 3D принтнтере распечатывают. Прогресс - он посложнее апельсина.
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02.07.2021 16:14 Ответить
Одни и те же люди говорили что нужно усилия многих компаний, учёных по всему миру, провести множество исследований и испытаний т.д. и т.п. А потом - Ура! Получилось! Сразу и у всех. Вранье апельсином не закусишь.
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02.07.2021 16:22 Ответить
Одни и те же люди говорили о классических способах приготовления вакцин.
1. Ждешь когда выделят вирус и пришлют тебе.
2. Культивируешь на разных культурах клеток и проверяешь на патогенность и иммуногенность.
3. Находишь нужный штамм, выделяешь, очищаешь.
4. Культивируешь на человеческих клетках и проверяешь на патогенность.
5. Проверяешь на животных.
6. Проверяешь на стабильность
7. Доклиника на людях.
Уже на этапе 1 серьезная пробуксовка. А для м-РНК вакцин сам вирус не нужен - достаточно публикации последовательности вируса. Так что м-РНК вакцины начали разрабатывать в январе 2020, а чистые культуры вируса выделили уже где-то летом. Да и культивировать для утраты патогенности их не надо. Так что выиграш по времени колоссальный.
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02.07.2021 16:38 Ответить
А по поводу прогресса - в 60-х годах была публикация о пределе возможностей ЭВМ. Там серьезный авторитет рассчитал предел вычислительной мощности ЭВМ, при котором каждую секунду перегорает одна лампа и на охлаждение надо Ниагарский водопад. А потом появились транзисторы и интегральные микросхемы и все те солидные расчетыи мнения выкинули в мусор.
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02.07.2021 16:44 Ответить
але то вже буде одна вода...
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02.07.2021 19:55 Ответить
Офигеть, да неужеле, надаже! А что там нащщёт окрестных сёл для сравнения?
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02.07.2021 15:30 Ответить
Ходорів, населення 9255, померлих від ковіду 24.
Тисмениця, населення 9175, померлих від ковіду 23.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
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02.07.2021 15:40 Ответить
Львовская обл, население 2.5 миллиона, умерших от ковида (можетбыть) за июнь меньше 100 итого в вышеописанных трёх населённых пунктах скорее всего ни одного.
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02.07.2021 15:50 Ответить
В начале марта 2020 там вообще отличная статистика по ковиду была... Сильно им это помогло впоследствии?
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02.07.2021 16:06 Ответить
По уму в первую очередь это нужно для туристических и курортных центров, куда народ летом ломанётся...
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02.07.2021 16:17 Ответить
тому ломануться мають право теж лише вакциновані.
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02.07.2021 16:32 Ответить
И откуда это следует?
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02.07.2021 20:40 Ответить
От чогось "Меня терзают смутные сомнения".
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02.07.2021 18:30 Ответить
 
 