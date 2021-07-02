В вакцинированном Моршине за два месяца коронавирусом заболели лишь два человека: "Эксперимент по массовой вакцинации удался"
В Моршине Львовской области, где проводили массовое вакцинирование взрослых жителей против коронавируса по экспериментальному проекту Минздрава, за два месяца зафиксировали лишь два случая COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил мэр Моршина Руслан Ильницкий.
"У нас в Моршине совсем нет больных коронавирусом. 20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил (инфицирование. - Ред.), он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день - ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался", - рассказал мэр.
По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину Pfizer, а после иммунизации в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).
Ильницкий отметил, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.
Напомним, ранее сообщалось, что 16 апреля в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект по коллективной вакцинации населения.
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Хотелось бы для сравнения знать.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
1. Ждешь когда выделят вирус и пришлют тебе.
2. Культивируешь на разных культурах клеток и проверяешь на патогенность и иммуногенность.
3. Находишь нужный штамм, выделяешь, очищаешь.
4. Культивируешь на человеческих клетках и проверяешь на патогенность.
5. Проверяешь на животных.
6. Проверяешь на стабильность
7. Доклиника на людях.
Уже на этапе 1 серьезная пробуксовка. А для м-РНК вакцин сам вирус не нужен - достаточно публикации последовательности вируса. Так что м-РНК вакцины начали разрабатывать в январе 2020, а чистые культуры вируса выделили уже где-то летом. Да и культивировать для утраты патогенности их не надо. Так что выиграш по времени колоссальный.
Тисмениця, населення 9175, померлих від ковіду 23.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.