МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників

В Україні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволило змішувати COVID-препарати компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає відповідних даних.

Про це розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в штабі МОЗ затвердили рішення, що якщо людина була вакцинована першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то друге щеплення їй зроблять препаратом від Pfizer.

При цьому якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

Крім того, якщо людину вакцинували першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була тією ж вакциною.

Лапій наголосив, що якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж у країні буде дефіцит вакцини, тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

При цьому він додав, що вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає даних про дослідження для комбінації китайського препарату та інших вакцин.