МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників
В Україні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволило змішувати COVID-препарати компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає відповідних даних.
Про це розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, сьогодні в штабі МОЗ затвердили рішення, що якщо людина була вакцинована першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то друге щеплення їй зроблять препаратом від Pfizer.
При цьому якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.
Крім того, якщо людину вакцинували першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була тією ж вакциною.
Лапій наголосив, що якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж у країні буде дефіцит вакцини, тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.
При цьому він додав, що вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає даних про дослідження для комбінації китайського препарату та інших вакцин.
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минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
Но знаю точно...что стоимость 3д принтера такого размера делает этот домишку "золотым"...
Зhttps://bigpicture.ru/za-2-goda-kitaj-proizvel-bolshe-cementa-chem-ssha-za-ves-xx-vek/ а два года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век
С Синоваком такие исследования не проводили. Насколько я знаю, проверяли Астразенеку и Пфайзер и Астразенеку и Модерну. Когда по Синоваку изучат вопрос, тогда и скажут.
Но постройку нормального дома нужно как минимум пару тройку лет...
Без фунламента в Украине дом стоять не будет....а фунламенту нужен минимум год для отстоя..
Домишки из панелей...то такэ...то придумвли в США...для мест где Торнадо вме каждый год сметает...
Хотя особо одаренные строят как угодно...современные отделочные иаткриаля позволяют скрыть трещины..
Но основная это спешка...
Залили...и вперед...им там не жить...
А клиент через пять лет тока проснется..😀
Без этого вся стройка фуфло..
И к стати мой дом ..в котором я живу..построенный по правилам не имеет ни каких проблем..
Міністерство охорони здоров'я Словаччини продало російській стороні 160 тис. доз вакцин «Спутник V», які були закуплені у Москви навесні, пише Dennik N.
Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 тис. перших доз та 80 тис. других доз. «Вакцини вже перебувають за межами Словаччини», - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.
Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом «Спутник V» отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину.
«Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію», - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.
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