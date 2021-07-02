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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників

В Україні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволило змішувати COVID-препарати компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає відповідних даних.

Про це розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в штабі МОЗ затвердили рішення, що якщо людина була вакцинована першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то друге щеплення їй зроблять препаратом від Pfizer.

При цьому якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

Крім того, якщо людину вакцинували першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була тією ж вакциною.

Лапій наголосив, що якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж у країні буде дефіцит вакцини, тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

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При цьому він додав, що вакцину CoronaVac не будуть змішувати, оскільки поки немає даних про дослідження для комбінації китайського препарату та інших вакцин.

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
это типа, укравтодор разрешает на заправках мешать бензин с дизелем?
минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
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02.07.2021 15:04
+1
Было бы очень смешно, если бы это не касалось здоровья людей.
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02.07.2021 15:04
+1
По технологиям вчерашнего дня - да.
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02.07.2021 17:48
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Бадяжить коктейль?
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02.07.2021 14:58 Відповісти
это типа, укравтодор разрешает на заправках мешать бензин с дизелем?
минздрав в составу вакцин разных лабораторий мира имеет не меньшее отношение
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02.07.2021 15:04 Відповісти
Для Т-64 сгодится.
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02.07.2021 15:17 Відповісти
и пиво тоже
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02.07.2021 15:47 Відповісти
В одній цеберці
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02.07.2021 21:29 Відповісти
Чего только по бедности не придумаешь ...
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02.07.2021 15:01 Відповісти
Было бы очень смешно, если бы это не касалось здоровья людей.
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02.07.2021 15:04 Відповісти
А ведь недавно говорили, чо вакцина, только появится, через 1,5-2 года))) Скоро и коклюш+чумка пойдет
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02.07.2021 15:08 Відповісти
А ведь недавно говорили, что на постройку дома несколько месяцев пойдет. А сейчас за день-два на 3D принтнтере распечатывают. Прогресс - он посложнее апельсина.
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02.07.2021 16:12 Відповісти
За день два на 3д принтере распечатывают только домик для Тыквы...😀
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02.07.2021 17:40 Відповісти
А у Тыквы репа не преснет в таком доме жить?
МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників - Цензор.НЕТ 5056
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02.07.2021 17:47 Відповісти
Не..не треснет...но и распечатали его не за два дня...
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02.07.2021 17:48 Відповісти
А за сколько? За 3-4 года?
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02.07.2021 17:50 Відповісти
Не знаю...за сколько...
Но знаю точно...что стоимость 3д принтера такого размера делает этот домишку "золотым"...
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02.07.2021 17:51 Відповісти
Так 3д принтер для одного дома покупать не надо, он у компании, которая шлепает дома, как пирожки.
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02.07.2021 17:54 Відповісти
В мечтах??
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02.07.2021 17:55 Відповісти
В Китае уже целые районы есть. Минимальная цена дома 5 тыс долларов.
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02.07.2021 17:57 Відповісти
Ах в Китае?? Ну ну...из гавна и сена??😀
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02.07.2021 17:57 Відповісти
Почитай хоть это. Живешь как в пещере.
Зhttps://bigpicture.ru/za-2-goda-kitaj-proizvel-bolshe-cementa-chem-ssha-za-ves-xx-vek/ а два года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век
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02.07.2021 18:02 Відповісти
Да молоцы...с таким то количеством рыд да не произвнсти столько цемента??😀 да они его в таком количестве без оборудования могли бы произвести...в ручную..😀
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02.07.2021 18:04 Відповісти
Вы прапощиком не служили? Это у них психология типа "Нафига мне экскаватор у меня есть 100 солдат!".
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02.07.2021 18:07 Відповісти
Так ведь прапорщики у китайцев этому научились...а не наоборот..😀
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02.07.2021 18:08 Відповісти
Не ври. Звание прапорщика ввели в 1972 году, когда отношения с Китаем уже испортились.
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02.07.2021 18:11 Відповісти
Это ничего не меняет...прапорщиками стали старшины..😀 или вы дцмаетк сто до прапоров в совковой армии некому было красть??
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02.07.2021 18:14 Відповісти
Ну, идиоты с мыслями типа "Нафига мне экскаватор у меня есть 100 солдат!". тогда точно были. Я ж говорил, что это вчерашний день.
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02.07.2021 18:20 Відповісти
Китайцев мильярд...они в ручную делают больше чем в Укране с экскаватором...
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02.07.2021 18:22 Відповісти
В китае экскаватоных заводов до фига, а у нас был один, да сплыл... Они за 6 дней больницу для ковидных больных соорудили. и не поверишь - и экскаваторы и бульдозеры использовали.
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02.07.2021 18:25 Відповісти
И шо?? Это значит что и китайский шмурдяк можно с пфайщером смешивать??😀
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02.07.2021 18:31 Відповісти
Смешивать никакие нельзя. Можно заменять на второй дозе, но не в любом порядке.
С Синоваком такие исследования не проводили. Насколько я знаю, проверяли Астразенеку и Пфайзер и Астразенеку и Модерну. Когда по Синоваку изучат вопрос, тогда и скажут.
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02.07.2021 18:45 Відповісти
Да и домик построенный за два три месяца...это не совсем домик...
Но постройку нормального дома нужно как минимум пару тройку лет...
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02.07.2021 17:46 Відповісти
По технологиям вчерашнего дня - да.
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02.07.2021 17:48 Відповісти
Да хоть завтрешнего...
Без фунламента в Украине дом стоять не будет....а фунламенту нужен минимум год для отстоя..
Домишки из панелей...то такэ...то придумвли в США...для мест где Торнадо вме каждый год сметает...
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02.07.2021 17:50 Відповісти
Дому с нормально углубленным заливным фундаментом год отстоя не нужен.
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02.07.2021 17:53 Відповісти
Нужен...и не дому...а самому фундаменту...и только потом на нем можно строить дом..
Хотя особо одаренные строят как угодно...современные отделочные иаткриаля позволяют скрыть трещины..
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02.07.2021 17:55 Відповісти
Трещины появляются, когда жлобы закладывают фундамент меньше глубины промерзания грунта или с водоотводом дождевой воды экономят.
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02.07.2021 17:59 Відповісти
И это тоже...причин много...
Но основная это спешка...
Залили...и вперед...им там не жить...
А клиент через пять лет тока проснется..😀
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02.07.2021 18:00 Відповісти
Год не год...но зиму фундамент должен отстояться...
Без этого вся стройка фуфло..
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02.07.2021 18:02 Відповісти
Это нужно, чтобы блоки фундамента, которые опустил кран, плотно легли на грунт. При заливном фундаменте такой проблемы нет.
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02.07.2021 18:05 Відповісти
Не имеет значения...блоки это...или заливной.. фундамент должен найти свое место...
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02.07.2021 18:06 Відповісти
Тогда лучше лет 10 жди. для полной гарантии.
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02.07.2021 18:08 Відповісти
Зато дом дешевый получится... К пенсии.
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02.07.2021 18:11 Відповісти
Зачем?? Есть правила проверенные временем..одна зима..
И к стати мой дом ..в котором я живу..построенный по правилам не имеет ни каких проблем..
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02.07.2021 18:16 Відповісти
У меня есть по соседству дома. Один пять лет из кирпича строил, другой из газобетона за год. Прошло уже восемь лет (газобетонному). Пока ни там, ни там проблем нет.
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02.07.2021 18:23 Відповісти
О проблемах на каждом углу не кричат...😀 ведь этот домишко еще возможно и продавать надо будет..😀
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02.07.2021 18:33 Відповісти
И тот и тот дом стоят без доп. отделки. Были бы трещины - было б видно.
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02.07.2021 18:41 Відповісти
😀 а может и не было ни какого ворубушка (с)
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02.07.2021 18:44 Відповісти
Вы это мне писали или своему психиатру?
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02.07.2021 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7OJgPHN6ZKE Новый мега-аэропорт Китая за $12 млрд | Строительство аэропорта В Китае строят больше сотни аэропортов за год.
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02.07.2021 18:55 Відповісти
будут колоть ершом
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02.07.2021 15:49 Відповісти
😀 реальный цирк на дроти..
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02.07.2021 17:41 Відповісти
Словаччина продала назад в Росію вакцину «Спутник V»Росія отримала назад 160 тис. доз своєї вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Словаччини продало російській стороні 160 тис. доз вакцин «Спутник V», які були закуплені у Москви навесні, пише Dennik N.

Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 тис. перших доз та 80 тис. других доз. «Вакцини вже перебувають за межами Словаччини», - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.
Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом «Спутник V» отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину.
«Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію», - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.
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03.07.2021 09:14 Відповісти
"Спутник 5" можно смешивать лишь с "Бояришником",помешивая смородиновой веточкой.
для аромата можно добавить каплю "Тройного"
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03.07.2021 09:18 Відповісти
Неправда ваша: Спутник-5 тока с ящуром можно смешивать.
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04.10.2021 18:00 Відповісти
Коронавак с астрой можно смешивать. Проверено.
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04.10.2021 17:59 Відповісти
 
 