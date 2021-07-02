Дело Гладковского-старшего передали в суд
По версии следствия, он организовал поставки в армию грузовиков компании "Богдан Моторс", которой частично владел. Грузовики не соответствовали требованиям, государство потеряло на этом 17,44 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По информации прокуратуры, Гладковский использовал служебное положение вопреки интересам службы, чтобы получить неправомерную выгоду для частично принадлежащей ему и его родственникам компании "Богдан Моторс".
По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в гособоронзаказ и дальнейшую закупку за государственный счет грузовых автомобилей по завышенным ценам у дочернего предприятия, входящего в состав "Богдан Моторс". Поставка происходили несмотря на то, что эти машины не соответствовали требованиям правительства.
Кроме того, договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако в действительности цена за товар увеличивалась.
Напомним, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
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ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
Хотя тебе учиться не обязательно, одноклеточное, ты тут частенько любишь переходить на собачий лай вместо слов? Ну и? Снова полаешь?
Говноеды те кто это говно впитывает.
Кстати после признания зели, что это он слил дело "вагеровцов" после 11 месяцев вранья верить зелёным брехунам себя не уважать.
Или 44 ты на зарплате в ОП.
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
А вот что зеля сядет и надолго это точно.
Начинай переобуваться.
Ти, дурнику, навіть не зрозумів, за що я написав, бо просто ковтав зеленську сечу, з ґ+ґ, ніколи й не цікавився, яка ж там справа , в чому звинувачували спочатку та обісрались але судорожно почали шукати - за що ж інше зачепитись і зляпали нову справу, яка, швидше за все, теж розвалиться, навіть у печерському суді...
Проста арифметика:17 550 000 грн = 627 000 дол. США (приблизно).
А тепер спитайте "гордість України" боксера Усика, скільки він дістав доларів за бій у москві, і скільки з цієї суми він заплатив податку в держбюджет рф, за допомогою якого утримуються "ихтамнеты" на Донбасі.
Спитайтеся скільки грошей заробляє в країні-агресорці краща співачка ротом росії з українським паспортом maruv і скільки набоїв, які летіли в наших захисників на Донбасі, були виготовлені з сплачених нею податків в рф.
Спитайтеся цього кідара в рясі, голови рпц мп в Україні, скільки він переправляє кожний місяць в москву грошей українських, прости господи, віруючих, з яких потім виплачується платня "вагнерівцям".
А тепер спитайтеся Бігуса: він просто куй, чи він куй кацапський?
таки сдеся! Горе эксперты всегда применяют - когда то, если бы, потому что немогло быть, не может быть, а если посмотреть с другой стороны. Их запугали судьбой эксперта по рюкзаках, потому и вытворяют. Как по Назарову, судили рядили, ВС взял и отменил дурацкий приговор, Там еще в придачу женщина председательствовала, и теже эксперты -чего изволите ?