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Дело Гладковского-старшего передали в суд

Дело Гладковского-старшего передали в суд

По версии следствия, он организовал поставки в армию грузовиков компании "Богдан Моторс", которой частично владел. Грузовики не соответствовали требованиям, государство потеряло на этом 17,44 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По информации прокуратуры, Гладковский использовал служебное положение вопреки интересам службы, чтобы получить неправомерную выгоду для частично принадлежащей ему и его родственникам компании "Богдан Моторс".

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в гособоронзаказ и дальнейшую закупку за государственный счет грузовых автомобилей по завышенным ценам у дочернего предприятия, входящего в состав "Богдан Моторс". Поставка происходили несмотря на то, что эти машины не соответствовали требованиям правительства.

Читайте: ГБР проводило обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбацком" по делу о закупке Минобороны некачественной техники

Кроме того, договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако в действительности цена за товар увеличивалась.

Напомним, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

суд (25098) Гладковский Олег (158) САП (2065)


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Топ комментарии
+13
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 19:12
+12
А где-же пресловутые украденные миллиарды, про которые так красиво ездили по ушам лохторату?

Дело Гладковского-старшего передали в суд - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2021 19:09
+8
Тобто вантажівкі, зібрані спеціально для армії, навіть з радіостанціями, то гірше, ніж ті цивільні, лише перефарбовані МАЗи, яки закупляли вже зеленські брехуни і за вищою ціною???
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
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02.07.2021 19:31
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17.44млн..збитк ах...єнні! в нас на великому крадівництві(міст в с.чижівка) вкрали не менше...і виних немає...як і мосту
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02.07.2021 18:58 Ответить
Для информации. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 19:04 Ответить
А это как делали при Гладковском. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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02.07.2021 19:05 Ответить
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 19:12 Ответить
гелю зеть?
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02.07.2021 19:16 Ответить
В основном тебя на х.....
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02.07.2021 23:33 Ответить
Українською я володію набагато краще тебе, хворе. Хутко до школи вивчати пунктуацію, недолуге. І не псуй тут своєю дупою повітря, ПАЦАК

Хотя тебе учиться не обязательно, одноклеточное, ты тут частенько любишь переходить на собачий лай вместо слов? Ну и? Снова полаешь?
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02.07.2021 19:32 Ответить
О, хто це тобі написав першу частину спича? Мабуть всією ботофермою виставляли коми? Бачив сотні твоїх висерів, але вперше українською. І навіть українською він виглядає як висер. Тому більше такого не робіть - гидота ще та.
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02.07.2021 23:51 Ответить
заголовок не соответствует содержанию
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02.07.2021 23:14 Ответить
А точно не соответствовали? А кто делал заключение?
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02.07.2021 19:09 Ответить
А где-же пресловутые украденные миллиарды, про которые так красиво ездили по ушам лохторату?

Дело Гладковского-старшего передали в суд - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2021 19:09 Ответить
Скорее говнометатель.
Говноеды те кто это говно впитывает.
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02.07.2021 19:39 Ответить
Зебилам похеру, у них память как у амёбы.
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02.07.2021 19:16 Ответить
Там написано " по версии следствия", а как ведёт следствия зелёная блевотина уже весь мир знает.
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02.07.2021 19:41 Ответить
Справу Гладковського-старшого передали в суд - Цензор.НЕТ 5827
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03.07.2021 06:47 Ответить
"Детишкам на молочишко"? Ну, или на недвижимость в Европе. Патриоты из Минобороны, они такие...
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03.07.2021 11:10 Ответить
Вологі мрії, такі вологі!)))
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02.07.2021 19:39 Ответить
Ну у зелени будет ещё один обсирон.
Кстати после признания зели, что это он слил дело "вагеровцов" после 11 месяцев вранья верить зелёным брехунам себя не уважать.
Или 44 ты на зарплате в ОП.
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02.07.2021 19:46 Ответить
Тобто вантажівкі, зібрані спеціально для армії, навіть з радіостанціями, то гірше, ніж ті цивільні, лише перефарбовані МАЗи, яки закупляли вже зеленські брехуни і за вищою ціною???
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
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02.07.2021 19:31 Ответить
тобто свинярчуки сядут.
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02.07.2021 19:33 Ответить
Это неизвестно.
А вот что зеля сядет и надолго это точно.
Начинай переобуваться.
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02.07.2021 19:47 Ответить
Все може бути, бо ж бубочкє треба таким от дятлам щось продати, щоби і далі сечу, за лімонад сприймали. Для того під себе нахиляє всі гілки влади. Але ж інуковощ теж опозицію саджав - і чим закінчилось??? А зелений папуга не встигне втекти - оточення його здасть швидко, щоби врятуватись, може САМ міністр - ангєл його і заарештує...
Ти, дурнику, навіть не зрозумів, за що я написав, бо просто ковтав зеленську сечу, з ґ+ґ, ніколи й не цікавився, яка ж там справа , в чому звинувачували спочатку та обісрались але судорожно почали шукати - за що ж інше зачепитись і зляпали нову справу, яка, швидше за все, теж розвалиться, навіть у печерському суді...
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02.07.2021 19:53 Ответить
Когда вы найдете пресловутые "украденные" ими десятки миллиардов. Так и сразу. А пока Гладковский подает документы в ЕСПЧ и уже подал документы на Бигуса о компенсации в 2 млн. за вранье. И суд уже арестовал счета и недвижимость Бигуса для обеспечения иска.
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02.07.2021 20:34 Ответить
Тобто ти знову йдеш на х....
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02.07.2021 23:35 Ответить
Не пройшло і трьох років: "Вантажівки не відповідали вимогам, держава втратила на цьому 17,44 млн грн." - при чому, це ще не доконаний факт.
Проста арифметика:17 550 000 грн = 627 000 дол. США (приблизно).
А тепер спитайте "гордість України" боксера Усика, скільки він дістав доларів за бій у москві, і скільки з цієї суми він заплатив податку в держбюджет рф, за допомогою якого утримуються "ихтамнеты" на Донбасі.
Спитайтеся скільки грошей заробляє в країні-агресорці краща співачка ротом росії з українським паспортом maruv і скільки набоїв, які летіли в наших захисників на Донбасі, були виготовлені з сплачених нею податків в рф.
Спитайтеся цього кідара в рясі, голови рпц мп в Україні, скільки він переправляє кожний місяць в москву грошей українських, прости господи, віруючих, з яких потім виплачується платня "вагнерівцям".
А тепер спитайтеся Бігуса: він просто куй, чи він куй кацапський?
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02.07.2021 20:22 Ответить
Интересно, ситуационную комнату украденную Порошенко, уже нашли?
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02.07.2021 21:17 Ответить
Не ту ли ,которую Порошенко полностью оборудовал за свой счет? А?
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02.07.2021 23:37 Ответить
Ага
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02.07.2021 23:46 Ответить
нельзя пройти мимо сути квалификации за УПК такой тяжелый стиль изложения больше похож на беседу следователя с самим собойё Это таже бригада ДБРЁ что расследовала дело о кластронах А тут какие то расхожие мысли, что линейка не та, 20 % собственного труда и 17 миллионов переплатили. Бронированные МАЗы не выпускаются, горе эксперты КНИИСЭ -это чего изволите. Только вчера прочитал как в рейхе судят дагов Магомедовых. Им вменили хищение 800 млн. за завышение цен на продукцию. В договоре цена продукции была замалевана. "Спецы" из Следкома посчитали это завышением цен и завладение деньгами. Представитель поставщика пояснил, что это практика фирмы, когда в договорах, которые подаются третьим лицам цена обязательно вымарывается. А люди сидят по два года еще до суда.
таки сдеся! Горе эксперты всегда применяют - когда то, если бы, потому что немогло быть, не может быть, а если посмотреть с другой стороны. Их запугали судьбой эксперта по рюкзаках, потому и вытворяют. Как по Назарову, судили рядили, ВС взял и отменил дурацкий приговор, Там еще в придачу женщина председательствовала, и теже эксперты -чего изволите ?
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03.07.2021 02:02 Ответить
 
 