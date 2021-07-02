Дело Гладковского-старшего передали в суд

По версии следствия, он организовал поставки в армию грузовиков компании "Богдан Моторс", которой частично владел. Грузовики не соответствовали требованиям, государство потеряло на этом 17,44 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По информации прокуратуры, Гладковский использовал служебное положение вопреки интересам службы, чтобы получить неправомерную выгоду для частично принадлежащей ему и его родственникам компании "Богдан Моторс".

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в гособоронзаказ и дальнейшую закупку за государственный счет грузовых автомобилей по завышенным ценам у дочернего предприятия, входящего в состав "Богдан Моторс". Поставка происходили несмотря на то, что эти машины не соответствовали требованиям правительства.

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Кроме того, договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако в действительности цена за товар увеличивалась.

Напомним, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.