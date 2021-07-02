Справу Гладковського-старшого передали в суд
За версією слідства, він організував поставки в армію вантажівок компанії "Богдан Моторс", якою частково володів. Вантажівки не відповідали вимогам, держава втратила на цьому 17,44 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією прокуратури, Гладковський використовував службове становище всупереч інтересам служби, щоб отримати неправомірну вигоду для компанії "Богдан Моторс", яка частково належить йому і його родичам.
За версією слідства, Гладковський забезпечив включення в держоборонзамовлення і подальшу закупівлю за державний рахунок вантажних автомобілів за завищеними цінами у дочірнього підприємства, що входить до складу "Богдан Моторс". Поставки відбувалися попри те, що ці машини не відповідали вимогам уряду.
Крім того, договір між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Однак насправді ціна за товар збільшувалася.
Нагадаємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
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ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
Хотя тебе учиться не обязательно, одноклеточное, ты тут частенько любишь переходить на собачий лай вместо слов? Ну и? Снова полаешь?
Говноеды те кто это говно впитывает.
Кстати после признания зели, что это он слил дело "вагеровцов" после 11 месяцев вранья верить зелёным брехунам себя не уважать.
Или 44 ты на зарплате в ОП.
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
А вот что зеля сядет и надолго это точно.
Начинай переобуваться.
Ти, дурнику, навіть не зрозумів, за що я написав, бо просто ковтав зеленську сечу, з ґ+ґ, ніколи й не цікавився, яка ж там справа , в чому звинувачували спочатку та обісрались але судорожно почали шукати - за що ж інше зачепитись і зляпали нову справу, яка, швидше за все, теж розвалиться, навіть у печерському суді...
Проста арифметика:17 550 000 грн = 627 000 дол. США (приблизно).
А тепер спитайте "гордість України" боксера Усика, скільки він дістав доларів за бій у москві, і скільки з цієї суми він заплатив податку в держбюджет рф, за допомогою якого утримуються "ихтамнеты" на Донбасі.
Спитайтеся скільки грошей заробляє в країні-агресорці краща співачка ротом росії з українським паспортом maruv і скільки набоїв, які летіли в наших захисників на Донбасі, були виготовлені з сплачених нею податків в рф.
Спитайтеся цього кідара в рясі, голови рпц мп в Україні, скільки він переправляє кожний місяць в москву грошей українських, прости господи, віруючих, з яких потім виплачується платня "вагнерівцям".
А тепер спитайтеся Бігуса: він просто куй, чи він куй кацапський?
таки сдеся! Горе эксперты всегда применяют - когда то, если бы, потому что немогло быть, не может быть, а если посмотреть с другой стороны. Их запугали судьбой эксперта по рюкзаках, потому и вытворяют. Как по Назарову, судили рядили, ВС взял и отменил дурацкий приговор, Там еще в придачу женщина председательствовала, и теже эксперты -чего изволите ?