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Справу Гладковського-старшого передали в суд

Справу Гладковського-старшого передали в суд

За версією слідства, він організував поставки в армію вантажівок компанії "Богдан Моторс", якою частково володів. Вантажівки не відповідали вимогам, держава втратила на цьому 17,44 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією прокуратури, Гладковський використовував службове становище всупереч інтересам служби, щоб отримати неправомірну вигоду для компанії "Богдан Моторс", яка частково належить йому і його родичам.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення в держоборонзамовлення і подальшу закупівлю за державний рахунок вантажних автомобілів за завищеними цінами у дочірнього підприємства, що входить до складу "Богдан Моторс". Поставки відбувалися попри те, що ці машини не відповідали вимогам уряду.

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Крім того, договір між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Однак насправді ціна за товар збільшувалася.

Нагадаємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Автор: 

суд (11684) Гладковський Олег (304)


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Топ коментарі
+13
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 19:12
+12
А где-же пресловутые украденные миллиарды, про которые так красиво ездили по ушам лохторату?

Дело Гладковского-старшего передали в суд - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2021 19:09
+8
Тобто вантажівкі, зібрані спеціально для армії, навіть з радіостанціями, то гірше, ніж ті цивільні, лише перефарбовані МАЗи, яки закупляли вже зеленські брехуни і за вищою ціною???
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
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02.07.2021 19:31
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17.44млн..збитк ах...єнні! в нас на великому крадівництві(міст в с.чижівка) вкрали не менше...і виних немає...як і мосту
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02.07.2021 18:58 Відповісти
Для информации. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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02.07.2021 19:04 Відповісти
А это как делали при Гладковском. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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02.07.2021 19:05 Відповісти
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами".
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02.07.2021 19:12 Відповісти
гелю зеть?
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02.07.2021 19:16 Відповісти
В основном тебя на х.....
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02.07.2021 23:33 Відповісти
Українською я володію набагато краще тебе, хворе. Хутко до школи вивчати пунктуацію, недолуге. І не псуй тут своєю дупою повітря, ПАЦАК

Хотя тебе учиться не обязательно, одноклеточное, ты тут частенько любишь переходить на собачий лай вместо слов? Ну и? Снова полаешь?
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02.07.2021 19:32 Відповісти
О, хто це тобі написав першу частину спича? Мабуть всією ботофермою виставляли коми? Бачив сотні твоїх висерів, але вперше українською. І навіть українською він виглядає як висер. Тому більше такого не робіть - гидота ще та.
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02.07.2021 23:51 Відповісти
заголовок не соответствует содержанию
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02.07.2021 23:14 Відповісти
А точно не соответствовали? А кто делал заключение?
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02.07.2021 19:09 Відповісти
А где-же пресловутые украденные миллиарды, про которые так красиво ездили по ушам лохторату?

Дело Гладковского-старшего передали в суд - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2021 19:09 Відповісти
Скорее говнометатель.
Говноеды те кто это говно впитывает.
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02.07.2021 19:39 Відповісти
Зебилам похеру, у них память как у амёбы.
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02.07.2021 19:16 Відповісти
Там написано " по версии следствия", а как ведёт следствия зелёная блевотина уже весь мир знает.
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02.07.2021 19:41 Відповісти
Справу Гладковського-старшого передали в суд - Цензор.НЕТ 5827
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03.07.2021 06:47 Відповісти
"Детишкам на молочишко"? Ну, или на недвижимость в Европе. Патриоты из Минобороны, они такие...
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03.07.2021 11:10 Відповісти
Вологі мрії, такі вологі!)))
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02.07.2021 19:39 Відповісти
Ну у зелени будет ещё один обсирон.
Кстати после признания зели, что это он слил дело "вагеровцов" после 11 месяцев вранья верить зелёным брехунам себя не уважать.
Или 44 ты на зарплате в ОП.
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02.07.2021 19:46 Відповісти
Тобто вантажівкі, зібрані спеціально для армії, навіть з радіостанціями, то гірше, ніж ті цивільні, лише перефарбовані МАЗи, яки закупляли вже зеленські брехуни і за вищою ціною???
А де поділась та справа, за яку 3,14здів бігус та ходили аваковські нацжони, з рожевими поросятами і на якому будувалась вся брехлива передвиборча програма зє блазня???
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02.07.2021 19:31 Відповісти
тобто свинярчуки сядут.
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02.07.2021 19:33 Відповісти
Это неизвестно.
А вот что зеля сядет и надолго это точно.
Начинай переобуваться.
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02.07.2021 19:47 Відповісти
Все може бути, бо ж бубочкє треба таким от дятлам щось продати, щоби і далі сечу, за лімонад сприймали. Для того під себе нахиляє всі гілки влади. Але ж інуковощ теж опозицію саджав - і чим закінчилось??? А зелений папуга не встигне втекти - оточення його здасть швидко, щоби врятуватись, може САМ міністр - ангєл його і заарештує...
Ти, дурнику, навіть не зрозумів, за що я написав, бо просто ковтав зеленську сечу, з ґ+ґ, ніколи й не цікавився, яка ж там справа , в чому звинувачували спочатку та обісрались але судорожно почали шукати - за що ж інше зачепитись і зляпали нову справу, яка, швидше за все, теж розвалиться, навіть у печерському суді...
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02.07.2021 19:53 Відповісти
Когда вы найдете пресловутые "украденные" ими десятки миллиардов. Так и сразу. А пока Гладковский подает документы в ЕСПЧ и уже подал документы на Бигуса о компенсации в 2 млн. за вранье. И суд уже арестовал счета и недвижимость Бигуса для обеспечения иска.
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02.07.2021 20:34 Відповісти
Тобто ти знову йдеш на х....
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02.07.2021 23:35 Відповісти
Не пройшло і трьох років: "Вантажівки не відповідали вимогам, держава втратила на цьому 17,44 млн грн." - при чому, це ще не доконаний факт.
Проста арифметика:17 550 000 грн = 627 000 дол. США (приблизно).
А тепер спитайте "гордість України" боксера Усика, скільки він дістав доларів за бій у москві, і скільки з цієї суми він заплатив податку в держбюджет рф, за допомогою якого утримуються "ихтамнеты" на Донбасі.
Спитайтеся скільки грошей заробляє в країні-агресорці краща співачка ротом росії з українським паспортом maruv і скільки набоїв, які летіли в наших захисників на Донбасі, були виготовлені з сплачених нею податків в рф.
Спитайтеся цього кідара в рясі, голови рпц мп в Україні, скільки він переправляє кожний місяць в москву грошей українських, прости господи, віруючих, з яких потім виплачується платня "вагнерівцям".
А тепер спитайтеся Бігуса: він просто куй, чи він куй кацапський?
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02.07.2021 20:22 Відповісти
Интересно, ситуационную комнату украденную Порошенко, уже нашли?
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02.07.2021 21:17 Відповісти
Не ту ли ,которую Порошенко полностью оборудовал за свой счет? А?
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02.07.2021 23:37 Відповісти
Ага
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02.07.2021 23:46 Відповісти
нельзя пройти мимо сути квалификации за УПК такой тяжелый стиль изложения больше похож на беседу следователя с самим собойё Это таже бригада ДБРЁ что расследовала дело о кластронах А тут какие то расхожие мысли, что линейка не та, 20 % собственного труда и 17 миллионов переплатили. Бронированные МАЗы не выпускаются, горе эксперты КНИИСЭ -это чего изволите. Только вчера прочитал как в рейхе судят дагов Магомедовых. Им вменили хищение 800 млн. за завышение цен на продукцию. В договоре цена продукции была замалевана. "Спецы" из Следкома посчитали это завышением цен и завладение деньгами. Представитель поставщика пояснил, что это практика фирмы, когда в договорах, которые подаются третьим лицам цена обязательно вымарывается. А люди сидят по два года еще до суда.
таки сдеся! Горе эксперты всегда применяют - когда то, если бы, потому что немогло быть, не может быть, а если посмотреть с другой стороны. Их запугали судьбой эксперта по рюкзаках, потому и вытворяют. Как по Назарову, судили рядили, ВС взял и отменил дурацкий приговор, Там еще в придачу женщина председательствовала, и теже эксперты -чего изволите ?
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03.07.2021 02:02 Відповісти
 
 