Справу Гладковського-старшого передали в суд

За версією слідства, він організував поставки в армію вантажівок компанії "Богдан Моторс", якою частково володів. Вантажівки не відповідали вимогам, держава втратила на цьому 17,44 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією прокуратури, Гладковський використовував службове становище всупереч інтересам служби, щоб отримати неправомірну вигоду для компанії "Богдан Моторс", яка частково належить йому і його родичам.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення в держоборонзамовлення і подальшу закупівлю за державний рахунок вантажних автомобілів за завищеними цінами у дочірнього підприємства, що входить до складу "Богдан Моторс". Поставки відбувалися попри те, що ці машини не відповідали вимогам уряду.

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Крім того, договір між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Однак насправді ціна за товар збільшувалася.

Нагадаємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.