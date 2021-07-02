Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пожаловался на "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Путин и Макрон, как передает Кремль, в ходе разговора высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации Минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в пресс-службе Кремля.

Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.

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Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.