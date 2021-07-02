РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9182 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 910 87

Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины

Путин пожаловался Макрону на

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пожаловался на "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Путин и Макрон, как передает Кремль, в ходе разговора высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации Минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в пресс-службе Кремля.

Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Автор: 

путин владимир (31287) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 9042
показать весь комментарий
02.07.2021 23:40
+20
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
02.07.2021 23:30
+18
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5513
показать весь комментарий
02.07.2021 23:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5513
показать весь комментарий
02.07.2021 23:24 Ответить
подумаешь, сруский язык между булками защемили, так нефиг туда его совать было!!!
показать весь комментарий
02.07.2021 23:26 Ответить
обидели болотную мышку, в норку насцали?
показать весь комментарий
02.07.2021 23:29 Ответить
мда ... боба. ты идиот законченный.
деструктивность у тебя вместо мозга. крыса ты марамоечная, выбежавшая из парадной, но наткнувшейся на поребрик

Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5001
показать весь комментарий
02.07.2021 23:30 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
02.07.2021 23:30 Ответить
ябеда плешивая)
показать весь комментарий
02.07.2021 23:31 Ответить
July 2nd, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4109

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 6350 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показать весь комментарий
02.07.2021 23:31 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 9042
показать весь комментарий
02.07.2021 23:40 Ответить
Да , кучеряво Зепотерпевший обжился за поребриком 😀
показать весь комментарий
02.07.2021 23:46 Ответить
ОН НАШ ПРЕЗИДЕНТ! СКАТИНА КАЦАПСКАЯ И МРАЗЬ!
показать весь комментарий
03.07.2021 01:56 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 136Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
показать весь комментарий
03.07.2021 03:28 Ответить
Зрада у тебя в штанах на пол-шестого.
показать весь комментарий
03.07.2021 03:55 Ответить
Твой пол-шестой преЗЕдент своим ртом признался в гос.измене
- сидеть ему пожизненно. Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
03.07.2021 05:57 Ответить
Напрасно стараетесь, Шановний Пан. зелекторат в этом ничего странного изначально не видел.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:54 Ответить
В ростовской области тоже Донбасс, пусть там им особый статус организует.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:33 Ответить
**********
показать весь комментарий
02.07.2021 23:33 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 3188
показать весь комментарий
02.07.2021 23:35 Ответить
Візуалізація зкріп 📎📎📎
показать весь комментарий
03.07.2021 00:51 Ответить
Оккупированная ГДР 50 лет простояла "за забором".Потом создались условия,когда оккупант ослаб.а в раздщелённых забором частях Германии выросло уже 2 поколения.которые не воевали между собой и всё-забор рухнул и ГДР вернулась "домой".так необходимо сделать и с оккупированными частями донбасса.мы не смогли отбить его сразу и не хотим.чтобы его втюрили как анклав Москвы,значит остановить все переговоры и отгородитьсяч.Придёт время,можно будет решать вопрос.Хоть по ГДРовскому.хоть по карабахскому сценарию
показать весь комментарий
02.07.2021 23:37 Ответить
Кем, русский?
показать весь комментарий
02.07.2021 23:54 Ответить
Даунбас так і залишиться Даунбасом. Це назавжди.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:42 Ответить
Между собой там никто не воевал, разделили Германию победители после войны, потом совок пал, как и полагается, так как не выдержал собственного мракобесия, а немцы примкнули назад к своим с желанием, ведь там Запад смог построить гораздо более высокоразвитое общество, а руские для немцев швайне и шайзе.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:10 Ответить
А где воевали между собой? Не повторяйте рашкинские нарративы...
показать весь комментарий
03.07.2021 00:47 Ответить
Я про это и сказал, читай кому я говорил.
показать весь комментарий
03.07.2021 05:25 Ответить
зачем его решать?
фрг могло себе позволить восстановить гдр. а мы будем отбирать у своих, чтобы отдать бамбазятам? а не пошли бы они *****? когда будет много лишних денег в стране, тогда и подумаем
показать весь комментарий
03.07.2021 09:27 Ответить
Хорошо,что не вами, а то до сих пор на Трабантах ездили.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:42 Ответить
Так когда , согласно Минску-2, с территории Украины будут выведены русские войска?
показать весь комментарий
02.07.2021 23:56 Ответить
При чём Минск до оккупантов.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:56 Ответить
Тем, шо зара Минск - и есть оккупанты.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:03 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 7594
показать весь комментарий
02.07.2021 23:39 Ответить
Макрон слушая ***** крутил в голове "Москва спаленная пожаром французу отдана".
показать весь комментарий
02.07.2021 23:39 Ответить
В спам, кацапское животное. Туда, где остальные фейки про распятых мальчиков.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:57 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4811
показать весь комментарий
02.07.2021 23:59 Ответить
И на Наполеона за ************ в мацкве..200 лет томувзад...
показать весь комментарий
02.07.2021 23:45 Ответить
Ты запости как кремляди Грозный с лица земли стёрли, на Донбассе не было бы *****, не было бы войны.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:00 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4392
показать весь комментарий
03.07.2021 00:02 Ответить
Слабак .
показать весь комментарий
02.07.2021 23:47 Ответить
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 846
показать весь комментарий
02.07.2021 23:55 Ответить
макрон пожалел небось, с жабоеда станется...
показать весь комментарий
03.07.2021 00:03 Ответить
а должность в Газпроме Макрону уже подобрал,)(уйло,что жалуешься??
показать весь комментарий
03.07.2021 00:05 Ответить
Ну этот вопрос решится на личной встречи, не телефонный разговор, только тет-а-тет.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:58 Ответить
Макрон-кондом - французский аналог нашего Куеграя
показать весь комментарий
03.07.2021 00:06 Ответить
Воно роздало на Домбабве свої паспорти.Якщо Україна,з якогось дуру,погодиться дати»особливий статус ДНР і ЛНР,і впихне в своє здорове тіло ці дві клоаки,це «воно» буде добиватися спільного з Україною протекторату над цими територіями,мотивуючись,що територія-українська,але населення-російське.Йому на допомогу прийде мадяр,який також буде вимагати своїх законів на території України,бо він теж має тут своє населення.І як ті два пси,вчеплять ту бідну Україну,один з права,другий з ліва і будуть дерти,поки не розірвуть.Ось тому воно так вперлися в той « особливий статус».
показать весь комментарий
03.07.2021 00:23 Ответить
Какие же они, французишки, шо и боши, дешевые и продажные, кремлевский убийца уже купил б/у премьера, французика, теперь микрон заглядывает в рот преступнику путлеру, как после этого Байден может влиять, или расчитывать на таких "союзников"?
показать весь комментарий
03.07.2021 00:30 Ответить
"...а также установила "особый статус Донбасса..."

Ну з цим особливих проблем. Потрібно просто записати: "Кожен житель Донбасу зобов'язаний! безкарно повісити двох москалів.
Примітка. За третього можна встановити адміністративну відповідність у вигляді штрафу в 17гр. за додаткове навантаження на дерева. Природу потрібно берегти тому що кацапів багато, а деркв мало.

Хто скаже що це не особливий статус?
показать весь комментарий
03.07.2021 00:38 Ответить


показать весь комментарий
03.07.2021 00:39 Ответить
Ябеда-корябеда, солёный огурец, турецкий барабан! Кто на нем играет, тот противный таракан!
показать весь комментарий
03.07.2021 00:45 Ответить
Оно ещё и жалуется.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:45 Ответить
Они так хотят впихнуть лднр в нынешнем состоянии в Украину, что стоит послушать и Суркова, где он в своих откровениях подробно рассказывает, для чего они это все организовали. Именно для впихивания.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:45 Ответить
Слышь, *****! А во всемирную лигу сексуальных реформ пожаловаться? А в Спортлото? Не?...
показать весь комментарий
03.07.2021 00:46 Ответить
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1835
показать весь комментарий
03.07.2021 00:48 Ответить
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 6159
показать весь комментарий
03.07.2021 00:51 Ответить
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 9345
показать весь комментарий
03.07.2021 00:51 Ответить
Да-а-а,,видно события последних месяцев сильно сотрусили мозги пуйтина,если к макароне в шестерки начал набиваться.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:52 Ответить
Интересно какую должность получит Макрон, в компании ГАЗПРОМА, после окончания каденции
показать весь комментарий
03.07.2021 00:52 Ответить
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1436
показать весь комментарий
03.07.2021 00:53 Ответить
С чем это можно сравнить:
Зашёл ...уй в банк, расстрелял охрану, работников половину и требует
- я хочу миллиард евро и самолёт для эвакуации
- хрен тебе в ...опу (ответ со СБУ)
- если не выполните мои требования, то жалобу на вас напишу

Вот Путин и есть тот ...уй, который жалуется
показать весь комментарий
03.07.2021 01:17 Ответить
Макрон зевал когда повелитель Ялты и Потсдама лакался в жилетку, но по телефону это не видно.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:21 Ответить
Плакался. А может, и лакался.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:21 Ответить
До чого вже ***** дожилось, що вимушене скаржитись президенту Франції Макрону на Україну. А у 2014 самовпевнено вихвалявся взяти Київ за два тижні. Дивні діла Твої Господи.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:27 Ответить
Легалізація Україною ОРДЛО потягне за собою і легалізаціюх всіх документів,нормативних актів,договорів,на яких стоїть печатка «ДНР» і «ЛНР».А за сім років вони там наробили і понаписували чого хотіли.Вони кого хотіли виписали,а кого хотіли приписали.Признавши ОРДЛО,Україна може стикнутися з тим,що там є прописано десять мільйонів кацапів,які по законах ДИРИ купили собі там дачу.І Україна ці акти купівлі і приписки буде мусіла признати.І от тобі «второи изык»,«один нарот»і «исконнорусская земля».Зе команда заікається про подвійне громадянство?Але,мол,тільки з всіма країнами порядними,але з країною-агресор,типу-ні.Так от,достатньо провести цей закон,а країна-агресор український паспорт отримає собі через легалізовану ДНР.І тоді у 2024 році президента в Україні буде вибирати і кацапія,тому що вона вся буде мати український паспорт.Хуйло-не таке дурне,як здається,воно знає чого воно хоче.А хоче воно всю Україну.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:51 Ответить
Чем больше этот недоумок будет поддакивать плешивой мрази,тем больше шансов,что ***** не только ,,шампанское,, отберет,но и своим указом потребует вернуть скрепную Эйфилеву башню обратно на маскву.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:05 Ответить
"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в пресс-службе Кремля.
Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3274874

У ***** уже подгорает от тех "переговоров", а у порохоботов идет уже третий год ЗРАДЫ и сдачи интересов Украины.
показать весь комментарий
03.07.2021 04:00 Ответить
А у непорохоботів значица радость? Ню, ню.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:14 Ответить
"Радість" складається у тому, що Україна не збирається виконувати "Мінський договорняк", який знищить країну, а намагається добитися його перегляду.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:41 Ответить
Україна і не збиралась. І переглядати нічого не потрібно. Тільки не зедебілам.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:50 Ответить
и Порох его не собирался исполнять (покрайней мере не исполнил ни одного пункта), зачем минские пересматривать? - они и так прекрасно работают.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:01 Ответить
Як це не виконав? А надання "особливого статусу тимчасово непідконтрольним окремим районам Донецької і Луганської областей"?
Пам'ятаєте як тоді протестували біля ВР, як вибухнула граната, і як Петя усіх протестувальників оголосив "ахентами кремля", типу план "Шатун"
показать весь комментарий
03.07.2021 08:06 Ответить
и что стем статусом ? сильно от него что-то поменялось? зато вся европа взъелась на пуйла - Украина хоть что-то выполняет а рашка нет - получите санкций.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:13 Ответить
Поплакался в животик эммануэляПутін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 5433
показать весь комментарий
03.07.2021 07:52 Ответить
Путлер капут.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:53 Ответить
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 5403
показать весь комментарий
03.07.2021 08:36 Ответить
Ше поплач !
показать весь комментарий
03.07.2021 08:47 Ответить
На фото показывает размер своей слезы?
показать весь комментарий
03.07.2021 09:37 Ответить

Це обов'язкові пункти злочинної мінської змови, для особливого порядку самоврядування в бантустане ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави "ордло - лугандонії" (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ).
- звільнення від покарання, переслідування... всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на кацапську мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).....
Ось що хоче кривавий фашист )(уйло...і це ще далеко не все.-
показать весь комментарий
03.07.2021 09:41 Ответить
ПТН ПНХ ПДР...
показать весь комментарий
03.07.2021 10:15 Ответить


.
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.
.!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
03.07.2021 11:53 Ответить
 
 