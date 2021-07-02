Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пожаловался на "деструктивные действия" Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Путин и Макрон, как передает Кремль, в ходе разговора высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации Минских договоренностей.
"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в пресс-службе Кремля.
Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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деструктивность у тебя вместо мозга. крыса ты марамоечная, выбежавшая из парадной, но наткнувшейся на поребрик
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
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Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
- сидеть ему пожизненно.
фрг могло себе позволить восстановить гдр. а мы будем отбирать у своих, чтобы отдать бамбазятам? а не пошли бы они *****? когда будет много лишних денег в стране, тогда и подумаем
Ну з цим особливих проблем. Потрібно просто записати: "Кожен житель Донбасу зобов'язаний! безкарно повісити двох москалів.
Примітка. За третього можна встановити адміністративну відповідність у вигляді штрафу в 17гр. за додаткове навантаження на дерева. Природу потрібно берегти тому що кацапів багато, а деркв мало.
Хто скаже що це не особливий статус?
Зашёл ...уй в банк, расстрелял охрану, работников половину и требует
- я хочу миллиард евро и самолёт для эвакуации
- хрен тебе в ...опу (ответ со СБУ)
- если не выполните мои требования, то жалобу на вас напишу
Вот Путин и есть тот ...уй, который жалуется
Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3274874
У ***** уже подгорает от тех "переговоров", а у порохоботов идет уже третий год ЗРАДЫ и сдачи интересов Украины.
Пам'ятаєте як тоді протестували біля ВР, як вибухнула граната, і як Петя усіх протестувальників оголосив "ахентами кремля", типу план "Шатун"
Це обов'язкові пункти злочинної мінської змови, для особливого порядку самоврядування в бантустане ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави "ордло - лугандонії" (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ).
- звільнення від покарання, переслідування... всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на кацапську мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).....
Ось що хоче кривавий фашист )(уйло...і це ще далеко не все.-
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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
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россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
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партия
е.?.иная
россия-666
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