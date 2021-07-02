Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном поскаржився на "деструктивні дії" України в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Путін і Макрон, як передає Кремль, під час розмови висловилися за активізацію переговорного прогресу для реалізації Мінських домовленостей.

"Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого зусилля, яких докладають, - зокрема в нормандському форматі - фактично саботуються", - заявили в пресслужбі Кремля.

Російська сторона хоче, щоб Україна встановила прямий діалог з терористичними формуваннями "ЛНР" і "ДНР", а також встановила "особливий статус Донбасу". У Москві вважають це зобов'язаннями України.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

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