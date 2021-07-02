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Новини Агресія Росії проти України
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Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України

Путін поскаржився Макрону на

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном поскаржився на "деструктивні дії" України в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Путін і Макрон, як передає Кремль, під час розмови висловилися за активізацію переговорного прогресу для реалізації Мінських домовленостей.

"Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого зусилля, яких докладають, - зокрема в нормандському форматі - фактично саботуються", - заявили в пресслужбі Кремля.

Російська сторона хоче, щоб Україна встановила прямий діалог з терористичними формуваннями "ЛНР" і "ДНР", а також встановила "особливий статус Донбасу". У Москві вважають це зобов'язаннями України.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

Читайте також: У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

путін володимир (23838) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1462)


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Топ коментарі
+29
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 9042
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02.07.2021 23:40
+20
ПТН ПНХ
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02.07.2021 23:30
+18
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5513
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02.07.2021 23:24
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Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5513
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02.07.2021 23:24 Відповісти
подумаешь, сруский язык между булками защемили, так нефиг туда его совать было!!!
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02.07.2021 23:26 Відповісти
обидели болотную мышку, в норку насцали?
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02.07.2021 23:29 Відповісти
мда ... боба. ты идиот законченный.
деструктивность у тебя вместо мозга. крыса ты марамоечная, выбежавшая из парадной, но наткнувшейся на поребрик

Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 5001
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02.07.2021 23:30 Відповісти
ПТН ПНХ
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02.07.2021 23:30 Відповісти
ябеда плешивая)
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02.07.2021 23:31 Відповісти
July 2nd, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4109

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 6350 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
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02.07.2021 23:31 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 9042
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02.07.2021 23:40 Відповісти
Да , кучеряво Зепотерпевший обжился за поребриком 😀
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02.07.2021 23:46 Відповісти
ОН НАШ ПРЕЗИДЕНТ! СКАТИНА КАЦАПСКАЯ И МРАЗЬ!
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03.07.2021 01:56 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 136Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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03.07.2021 03:28 Відповісти
Зрада у тебя в штанах на пол-шестого.
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03.07.2021 03:55 Відповісти
Твой пол-шестой преЗЕдент своим ртом признался в гос.измене
- сидеть ему пожизненно. Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1643
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03.07.2021 05:57 Відповісти
Напрасно стараетесь, Шановний Пан. зелекторат в этом ничего странного изначально не видел.
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02.07.2021 23:54 Відповісти
В ростовской области тоже Донбасс, пусть там им особый статус организует.
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02.07.2021 23:33 Відповісти
**********
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02.07.2021 23:33 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 3188
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02.07.2021 23:35 Відповісти
Візуалізація зкріп 📎📎📎
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03.07.2021 00:51 Відповісти
Оккупированная ГДР 50 лет простояла "за забором".Потом создались условия,когда оккупант ослаб.а в раздщелённых забором частях Германии выросло уже 2 поколения.которые не воевали между собой и всё-забор рухнул и ГДР вернулась "домой".так необходимо сделать и с оккупированными частями донбасса.мы не смогли отбить его сразу и не хотим.чтобы его втюрили как анклав Москвы,значит остановить все переговоры и отгородитьсяч.Придёт время,можно будет решать вопрос.Хоть по ГДРовскому.хоть по карабахскому сценарию
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02.07.2021 23:37 Відповісти
Кем, русский?
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02.07.2021 23:54 Відповісти
Даунбас так і залишиться Даунбасом. Це назавжди.
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02.07.2021 23:42 Відповісти
Между собой там никто не воевал, разделили Германию победители после войны, потом совок пал, как и полагается, так как не выдержал собственного мракобесия, а немцы примкнули назад к своим с желанием, ведь там Запад смог построить гораздо более высокоразвитое общество, а руские для немцев швайне и шайзе.
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03.07.2021 00:10 Відповісти
А где воевали между собой? Не повторяйте рашкинские нарративы...
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03.07.2021 00:47 Відповісти
Я про это и сказал, читай кому я говорил.
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03.07.2021 05:25 Відповісти
зачем его решать?
фрг могло себе позволить восстановить гдр. а мы будем отбирать у своих, чтобы отдать бамбазятам? а не пошли бы они *****? когда будет много лишних денег в стране, тогда и подумаем
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03.07.2021 09:27 Відповісти
Хорошо,что не вами, а то до сих пор на Трабантах ездили.
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02.07.2021 23:42 Відповісти
Так когда , согласно Минску-2, с территории Украины будут выведены русские войска?
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02.07.2021 23:56 Відповісти
При чём Минск до оккупантов.
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02.07.2021 23:56 Відповісти
Тем, шо зара Минск - и есть оккупанты.
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03.07.2021 00:03 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 7594
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02.07.2021 23:39 Відповісти
Макрон слушая ***** крутил в голове "Москва спаленная пожаром французу отдана".
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02.07.2021 23:39 Відповісти
В спам, кацапское животное. Туда, где остальные фейки про распятых мальчиков.
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02.07.2021 23:57 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4811
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02.07.2021 23:59 Відповісти
И на Наполеона за ************ в мацкве..200 лет томувзад...
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02.07.2021 23:45 Відповісти
Ты запости как кремляди Грозный с лица земли стёрли, на Донбассе не было бы *****, не было бы войны.
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03.07.2021 00:00 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 4392
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03.07.2021 00:02 Відповісти
Слабак .
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02.07.2021 23:47 Відповісти
Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины - Цензор.НЕТ 846
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02.07.2021 23:55 Відповісти
макрон пожалел небось, с жабоеда станется...
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03.07.2021 00:03 Відповісти
а должность в Газпроме Макрону уже подобрал,)(уйло,что жалуешься??
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03.07.2021 00:05 Відповісти
Ну этот вопрос решится на личной встречи, не телефонный разговор, только тет-а-тет.
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03.07.2021 07:58 Відповісти
Макрон-кондом - французский аналог нашего Куеграя
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03.07.2021 00:06 Відповісти
Воно роздало на Домбабве свої паспорти.Якщо Україна,з якогось дуру,погодиться дати»особливий статус ДНР і ЛНР,і впихне в своє здорове тіло ці дві клоаки,це «воно» буде добиватися спільного з Україною протекторату над цими територіями,мотивуючись,що територія-українська,але населення-російське.Йому на допомогу прийде мадяр,який також буде вимагати своїх законів на території України,бо він теж має тут своє населення.І як ті два пси,вчеплять ту бідну Україну,один з права,другий з ліва і будуть дерти,поки не розірвуть.Ось тому воно так вперлися в той « особливий статус».
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03.07.2021 00:23 Відповісти
Какие же они, французишки, шо и боши, дешевые и продажные, кремлевский убийца уже купил б/у премьера, французика, теперь микрон заглядывает в рот преступнику путлеру, как после этого Байден может влиять, или расчитывать на таких "союзников"?
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03.07.2021 00:30 Відповісти
"...а также установила "особый статус Донбасса..."

Ну з цим особливих проблем. Потрібно просто записати: "Кожен житель Донбасу зобов'язаний! безкарно повісити двох москалів.
Примітка. За третього можна встановити адміністративну відповідність у вигляді штрафу в 17гр. за додаткове навантаження на дерева. Природу потрібно берегти тому що кацапів багато, а деркв мало.

Хто скаже що це не особливий статус?
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03.07.2021 00:38 Відповісти


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03.07.2021 00:39 Відповісти
Ябеда-корябеда, солёный огурец, турецкий барабан! Кто на нем играет, тот противный таракан!
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03.07.2021 00:45 Відповісти
Оно ещё и жалуется.
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03.07.2021 00:45 Відповісти
Они так хотят впихнуть лднр в нынешнем состоянии в Украину, что стоит послушать и Суркова, где он в своих откровениях подробно рассказывает, для чего они это все организовали. Именно для впихивания.
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03.07.2021 00:45 Відповісти
Слышь, *****! А во всемирную лигу сексуальных реформ пожаловаться? А в Спортлото? Не?...
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03.07.2021 00:46 Відповісти
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1835
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03.07.2021 00:48 Відповісти
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 6159
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03.07.2021 00:51 Відповісти
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 9345
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03.07.2021 00:51 Відповісти
Да-а-а,,видно события последних месяцев сильно сотрусили мозги пуйтина,если к макароне в шестерки начал набиваться.
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03.07.2021 00:52 Відповісти
Интересно какую должность получит Макрон, в компании ГАЗПРОМА, после окончания каденции
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03.07.2021 00:52 Відповісти
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 1436
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03.07.2021 00:53 Відповісти
С чем это можно сравнить:
Зашёл ...уй в банк, расстрелял охрану, работников половину и требует
- я хочу миллиард евро и самолёт для эвакуации
- хрен тебе в ...опу (ответ со СБУ)
- если не выполните мои требования, то жалобу на вас напишу

Вот Путин и есть тот ...уй, который жалуется
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03.07.2021 01:17 Відповісти
Макрон зевал когда повелитель Ялты и Потсдама лакался в жилетку, но по телефону это не видно.
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03.07.2021 01:21 Відповісти
Плакался. А может, и лакался.
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03.07.2021 01:21 Відповісти
До чого вже ***** дожилось, що вимушене скаржитись президенту Франції Макрону на Україну. А у 2014 самовпевнено вихвалявся взяти Київ за два тижні. Дивні діла Твої Господи.
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03.07.2021 01:27 Відповісти
Легалізація Україною ОРДЛО потягне за собою і легалізаціюх всіх документів,нормативних актів,договорів,на яких стоїть печатка «ДНР» і «ЛНР».А за сім років вони там наробили і понаписували чого хотіли.Вони кого хотіли виписали,а кого хотіли приписали.Признавши ОРДЛО,Україна може стикнутися з тим,що там є прописано десять мільйонів кацапів,які по законах ДИРИ купили собі там дачу.І Україна ці акти купівлі і приписки буде мусіла признати.І от тобі «второи изык»,«один нарот»і «исконнорусская земля».Зе команда заікається про подвійне громадянство?Але,мол,тільки з всіма країнами порядними,але з країною-агресор,типу-ні.Так от,достатньо провести цей закон,а країна-агресор український паспорт отримає собі через легалізовану ДНР.І тоді у 2024 році президента в Україні буде вибирати і кацапія,тому що вона вся буде мати український паспорт.Хуйло-не таке дурне,як здається,воно знає чого воно хоче.А хоче воно всю Україну.
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03.07.2021 01:51 Відповісти
Чем больше этот недоумок будет поддакивать плешивой мрази,тем больше шансов,что ***** не только ,,шампанское,, отберет,но и своим указом потребует вернуть скрепную Эйфилеву башню обратно на маскву.
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03.07.2021 02:05 Відповісти
"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в пресс-службе Кремля.
Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают это обязательствами Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3274874

У ***** уже подгорает от тех "переговоров", а у порохоботов идет уже третий год ЗРАДЫ и сдачи интересов Украины.
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03.07.2021 04:00 Відповісти
А у непорохоботів значица радость? Ню, ню.
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03.07.2021 07:14 Відповісти
"Радість" складається у тому, що Україна не збирається виконувати "Мінський договорняк", який знищить країну, а намагається добитися його перегляду.
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03.07.2021 07:41 Відповісти
Україна і не збиралась. І переглядати нічого не потрібно. Тільки не зедебілам.
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03.07.2021 07:50 Відповісти
и Порох его не собирался исполнять (покрайней мере не исполнил ни одного пункта), зачем минские пересматривать? - они и так прекрасно работают.
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03.07.2021 08:01 Відповісти
Як це не виконав? А надання "особливого статусу тимчасово непідконтрольним окремим районам Донецької і Луганської областей"?
Пам'ятаєте як тоді протестували біля ВР, як вибухнула граната, і як Петя усіх протестувальників оголосив "ахентами кремля", типу план "Шатун"
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03.07.2021 08:06 Відповісти
и что стем статусом ? сильно от него что-то поменялось? зато вся европа взъелась на пуйла - Украина хоть что-то выполняет а рашка нет - получите санкций.
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03.07.2021 08:13 Відповісти
Поплакался в животик эммануэляПутін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 5433
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03.07.2021 07:52 Відповісти
Путлер капут.
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03.07.2021 07:53 Відповісти
Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України - Цензор.НЕТ 5403
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03.07.2021 08:36 Відповісти
Ше поплач !
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03.07.2021 08:47 Відповісти
На фото показывает размер своей слезы?
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03.07.2021 09:37 Відповісти

Це обов'язкові пункти злочинної мінської змови, для особливого порядку самоврядування в бантустане ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави "ордло - лугандонії" (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ).
- звільнення від покарання, переслідування... всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на кацапську мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).....
Ось що хоче кривавий фашист )(уйло...і це ще далеко не все.-
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03.07.2021 09:41 Відповісти
ПТН ПНХ ПДР...
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03.07.2021 10:15 Відповісти


.
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.
.!!!!!!!!!!!!
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03.07.2021 11:53 Відповісти
 
 