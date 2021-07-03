РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7895 посетителей онлайн
Новости
2 162 35

Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября

Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября

Администрация Джо Байдена планирует завершить процесс вывода американского военного контингента из Афганистана в течение следующих двух месяцев.

Это подтвердила в пятницу во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это (процесс вывода войск США из Афганистана - ред.) Будет завершен до конца августа".

Она напомнила, что президент С Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летнюю участие США в этой войне.

Ранее администрация Джо Байдена заявляла, что американские силы покинут базы в Афганистане до 11 сентября 2021 - до 20-й годовщины с момента трагических событий 9/11, крупнейших террористических актов против Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США начали вывод войск из Афганистана

Автор: 

Афганистан (605) Байден Джо (2790)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Что уже 20лет прошло? Ну и страна этот Афганистан. Не результата, ни эффекта, ни славы. Без победителей и конкретных проигравших... что совок, что штаты...
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:01
+3
Талибы уже на таджикской границе.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:17
+3
ага, а дальше в степи Херсонщины, как раз поспеют к урожаю кавунов.
показать весь комментарий
03.07.2021 06:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а талибан оттуда потрет к своим братьямнавек через точикстон, узбекстон на рашку изгойку. Они уже сейчас в Афганистане дорезают всех зарусляченых.
показать весь комментарий
03.07.2021 01:55 Ответить
Ошибочка у вас, заамериканяченых они дорезают. Всех делопроизводителей, переводчиков, всех кто сотрудничал с оккупационным режимом, а из за коронавируса не смог получить визы в Град на Холме. Короче, все кто россказням за демократию и стратегическое партнёрство поверил пойдут под нож. Весь мир призадумался. Япония и Тайвань спешат мириться с Китаем. Гегемону всё равно уходить. Самые упоротые верят, что с нами такого не произойдёт. Визу в Канаду получим. История не учит.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:02 Ответить
какой поток сознания. тебе визу в Канаду таки не дадут. и правильно сделают. подыхай в своем воронеже
показать весь комментарий
03.07.2021 09:34 Ответить
Хорошо тому живётся у кого одна, нет не то у кого Очаков рядом, тох хоть видеть будет шо амеры драпают.
Еленовка. Август 14-го. Для выравнивания линии фронта, просто ночью погрузились и уехали. Народ (который искренне помогал обустраиваться воякам. Ведь банки с мёдом и нормальные носили. И питание брали на себя) только последние катафоты Украины увидел. А в обед пришло ДНР и спрашивало "ну шо сынку..."
показать весь комментарий
03.07.2021 10:12 Ответить
Что уже 20лет прошло? Ну и страна этот Афганистан. Не результата, ни эффекта, ни славы. Без победителей и конкретных проигравших... что совок, что штаты...
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:01 Ответить
Талибы уже на таджикской границе.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:17 Ответить
центральную азию они пройдут легко. а там дальше сары ту и астрахань.
показать весь комментарий
03.07.2021 02:22 Ответить
ага, а дальше в степи Херсонщины, как раз поспеют к урожаю кавунов.
показать весь комментарий
03.07.2021 06:05 Ответить
Нє, кавуни то святе.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:45 Ответить
Мавзолейное быдло мучилось с Афганом 10 лет....социализм строили...Крысы позорные...
показать весь комментарий
03.07.2021 06:14 Ответить
Говорят, на эту бессмысленную войну штаты ухлопали триллион долларов. А целей, поставленных перед собой, так и не добились. Талибы живут и здравствуют, угроза прихода к власти исламских фундаменталистов как была, так и остается, страна так и не стала сколько нибудь цивилизованной.
показать весь комментарий
03.07.2021 06:43 Ответить
Сегодня отдали талибам аэропорт Баграм
Короче, #битесь сами
Не стоит американским солдатам гибнуть в той жопе мира
показать весь комментарий
03.07.2021 06:45 Ответить
#ех быдло свой нос сувать в жопу мира. Взбаламутили весь ближний восток ради своих национальных интересов. И это на другом континете, Карл.
После Вьетнама второй раз бегут ни с чем.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:08 Ответить
***********-? то да, везде,мрази , суют свое *************.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:31 Ответить
Буш-младший взял Афган за неделю...,совки брали 10 лет.... Разницу в технике и вооружениях сравнили?Кстати Азербайджан и Турция подписали военный союз,а это по факту означает Азербайджан вступил в НАТо без всяких денклараций...Армия Эрдогана вторая в Мире после США,по факту...ибо Дроны Байрактар это вам не подлодка Курск... и авианосЫц адмирал Кузнецов...
показать весь комментарий
03.07.2021 08:10 Ответить
Только ядерного оружия и ракет стратегического назначения у Эрдогана нет.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:22 Ответить
Ну вот она и разница между "взял" и "завоевал". Янки взяли Афган за неделю, а завоевать его и покорить афганцев не смогли и за 20 лет. Ни один другой народ, кроме, разве что, Еврейского, не является таким же несгибаемым.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:47 Ответить
А у них была цель завоевать?
показать весь комментарий
03.07.2021 09:30 Ответить
Цели войны, официально продекларированныеСШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2001%E2%80%942014)#cite_note-38 [38] :
свержение режима талибов
освобождение территории Афганистана от влияния талибов
пленение и суд над участниками Аль-Каиды.


Учитывая то, что талибов поддерживает большая часть афганцев (тот факт, что сейчас афганская армия и полиция сама отдаёт наступающим талибам оружие и технику без боя это подтверждает), этих целей можно было бы достичь, только навязав афганскому народу свою волю на правах победителя. Американцам этого сделать не удалось.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:37 Ответить
Про завоевание так и не прочитал. А так все правильно, зачем папуасам рассказывать и показывать как нормально жить, если они все равно талибов боготворят.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:40 Ответить
Сломать волю народа, чтобы он перестал придерживаться какой-то идеологии -- это и есть завоевание. Это гораздо сложнее, чем просто захватить территорию, как это сделали американцы. Им это оказалось не по зубам.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:48 Ответить
Если папуасы не понимают смысла цивилизованной жизни, то и нет смысла им это объяснять. Причем тут сломать волю народа? Чем им ломали волю, миссией Красного креста? Гуманитарными проектами?
показать весь комментарий
03.07.2021 10:02 Ответить
про неуловимого джо знаешь анекдот? про несгибаемого душмана тоже самое
показать весь комментарий
03.07.2021 09:35 Ответить
Факт остаётся фактом. За 20 лет коалиция ввалила в афганскую войну сотни миллиардов долларов и несколько тысяч (не меньше 6) жизней своих граждан. Не добившись, по итогу, ни одной из заявленных целей. Только разве что Усамку ликвиднули. Талибан не просто стал сильнее, он стал единственной реальной властью в стране.
показать весь комментарий
03.07.2021 09:41 Ответить
Была бы там нефть, крупные запасы газа или ещё что полезное то давно бы вопрос с народами населяющими Афган был бы решон, а так, только трата средств
показать весь комментарий
03.07.2021 20:34 Ответить
Кстати в 1970 году в ссср вышел фильм "Миссия в Кабуле"...,о том как работало советское быдло в Афгане...Штирлицы сраные...
показать весь комментарий
03.07.2021 08:20 Ответить
Чудеса истории. В 19 веке британцы бежали из Афганистана, поджав хвост. В 20 веке совок бежал из Афганистана, поджав хвост. В 21 веке американцы бегут из Афганистана, поджав хвост. Всё-таки, есть в афганцах такой стержень, которого нет ни у одного другого народа мира. Кроме, разве что, Евреев. Завоевать их не под силу никому.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:21 Ответить
У вас несколько поверхностное представление о Афганистане и его жителях.
Это по-сути дикари в горах. И пока никому не удалось их вовлечь в цивилизацию.
Они хотят выращивать мак и продавать героин в промышленных масштабах и молиться аллаху. Больше ничего не умеют да и не хотят. Все, кто мешает - враги. Деньги там у того, кто продаёт героин. То есть у талибов их больше чем у правительства.
Американцы в афгане только потому, что эта наркота потом всплывает в США и убивает сотни тысяч американцев. Бороться с этим они всё равно будут. Только поменяют методы.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:14 Ответить
Подожди, так дальше дела пойдут и с Израиля евреи побегут поджав хвост
показать весь комментарий
03.07.2021 20:37 Ответить
Совок хотел построить там социализм, США - демократию.....итог один.
показать весь комментарий
03.07.2021 08:25 Ответить
Талібан ввійшов в чат
показать весь комментарий
03.07.2021 09:47 Ответить
То кацапи. У них з талібами спільний бізнес - наркотрафік з головним хабом в Санкт-Петербурзі. І спільний ворог, який заважає вести "бізнес" - США.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:28 Ответить
А що з тими хто допомагав американцям і їх сімями...
показать весь комментарий
03.07.2021 10:35 Ответить
Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня - Цензор.НЕТ 471
показать весь комментарий
03.07.2021 12:46 Ответить
 
 