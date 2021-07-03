Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября
Администрация Джо Байдена планирует завершить процесс вывода американского военного контингента из Афганистана в течение следующих двух месяцев.
Это подтвердила в пятницу во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это (процесс вывода войск США из Афганистана - ред.) Будет завершен до конца августа".
Она напомнила, что президент С Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летнюю участие США в этой войне.
Ранее администрация Джо Байдена заявляла, что американские силы покинут базы в Афганистане до 11 сентября 2021 - до 20-й годовщины с момента трагических событий 9/11, крупнейших террористических актов против Соединенных Штатов.
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одна, нет не то у кого Очаков рядом, тох хоть видеть будет шо амеры драпают.
Еленовка. Август 14-го. Для выравнивания линии фронта, просто ночью погрузились и уехали. Народ (который искренне помогал обустраиваться воякам. Ведь банки с мёдом и нормальные носили. И питание брали на себя) только последние катафоты Украины увидел. А в обед пришло ДНР и спрашивало "ну шо сынку..."
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
Короче, #битесь сами
Не стоит американским солдатам гибнуть в той жопе мира
После Вьетнама второй раз бегут ни с чем.
свержение режима талибов
освобождение территории Афганистана от влияния талибов
пленение и суд над участниками Аль-Каиды.
Учитывая то, что талибов поддерживает большая часть афганцев (тот факт, что сейчас афганская армия и полиция сама отдаёт наступающим талибам оружие и технику без боя это подтверждает), этих целей можно было бы достичь, только навязав афганскому народу свою волю на правах победителя. Американцам этого сделать не удалось.
Это по-сути дикари в горах. И пока никому не удалось их вовлечь в цивилизацию.
Они хотят выращивать мак и продавать героин в промышленных масштабах и молиться аллаху. Больше ничего не умеют да и не хотят. Все, кто мешает - враги. Деньги там у того, кто продаёт героин. То есть у талибов их больше чем у правительства.
Американцы в афгане только потому, что эта наркота потом всплывает в США и убивает сотни тысяч американцев. Бороться с этим они всё равно будут. Только поменяют методы.