Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября

Администрация Джо Байдена планирует завершить процесс вывода американского военного контингента из Афганистана в течение следующих двух месяцев.

Это подтвердила в пятницу во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это (процесс вывода войск США из Афганистана - ред.) Будет завершен до конца августа".

Она напомнила, что президент С Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летнюю участие США в этой войне.

Ранее администрация Джо Байдена заявляла, что американские силы покинут базы в Афганистане до 11 сентября 2021 - до 20-й годовщины с момента трагических событий 9/11, крупнейших террористических актов против Соединенных Штатов.

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