Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня
Адміністрація Джо Байдена планує завершити процес виведення американського військового контингенту з Афганістану упродовж наступних двох місяців.
Це підтвердила в п'ятницю під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується часових рамок, ми очікуємо наразі, що це (процес виведення військ США з Афганістану. – Ред.) буде завершено до кінця серпня".
Вона нагадала, що президент Байден прийняв рішення вивести американських військових з Афганістану й завершити 20-річну участь США у цій війні.
Раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – до 20-ї річниці з моменту трагічних подій 11 вересня, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.
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одна, нет не то у кого Очаков рядом, тох хоть видеть будет шо амеры драпают.
Еленовка. Август 14-го. Для выравнивания линии фронта, просто ночью погрузились и уехали. Народ (который искренне помогал обустраиваться воякам. Ведь банки с мёдом и нормальные носили. И питание брали на себя) только последние катафоты Украины увидел. А в обед пришло ДНР и спрашивало "ну шо сынку..."
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
Короче, #битесь сами
Не стоит американским солдатам гибнуть в той жопе мира
После Вьетнама второй раз бегут ни с чем.
свержение режима талибов
освобождение территории Афганистана от влияния талибов
пленение и суд над участниками Аль-Каиды.
Учитывая то, что талибов поддерживает большая часть афганцев (тот факт, что сейчас афганская армия и полиция сама отдаёт наступающим талибам оружие и технику без боя это подтверждает), этих целей можно было бы достичь, только навязав афганскому народу свою волю на правах победителя. Американцам этого сделать не удалось.
Это по-сути дикари в горах. И пока никому не удалось их вовлечь в цивилизацию.
Они хотят выращивать мак и продавать героин в промышленных масштабах и молиться аллаху. Больше ничего не умеют да и не хотят. Все, кто мешает - враги. Деньги там у того, кто продаёт героин. То есть у талибов их больше чем у правительства.
Американцы в афгане только потому, что эта наркота потом всплывает в США и убивает сотни тысяч американцев. Бороться с этим они всё равно будут. Только поменяют методы.