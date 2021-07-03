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Афганістан (485) Байден (2852)

Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня

Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня

Адміністрація Джо Байдена планує завершити процес виведення американського військового контингенту з Афганістану упродовж наступних двох місяців.

Це підтвердила в п'ятницю під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується часових рамок, ми очікуємо наразі, що це (процес виведення військ США з Афганістану. – Ред.) буде завершено до кінця серпня".

Вона нагадала, що президент Байден прийняв рішення вивести американських військових з Афганістану й завершити 20-річну участь США у цій війні.

Раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – до 20-ї річниці з моменту трагічних подій 11 вересня, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.

Читайте також: США почали виведення військ з Афганістану
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Топ коментарі
+3
Что уже 20лет прошло? Ну и страна этот Афганистан. Не результата, ни эффекта, ни славы. Без победителей и конкретных проигравших... что совок, что штаты...
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
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03.07.2021 02:01
+3
Талибы уже на таджикской границе.
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03.07.2021 02:17
+3
ага, а дальше в степи Херсонщины, как раз поспеют к урожаю кавунов.
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03.07.2021 06:05
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а талибан оттуда потрет к своим братьямнавек через точикстон, узбекстон на рашку изгойку. Они уже сейчас в Афганистане дорезают всех зарусляченых.
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03.07.2021 01:55 Відповісти
Ошибочка у вас, заамериканяченых они дорезают. Всех делопроизводителей, переводчиков, всех кто сотрудничал с оккупационным режимом, а из за коронавируса не смог получить визы в Град на Холме. Короче, все кто россказням за демократию и стратегическое партнёрство поверил пойдут под нож. Весь мир призадумался. Япония и Тайвань спешат мириться с Китаем. Гегемону всё равно уходить. Самые упоротые верят, что с нами такого не произойдёт. Визу в Канаду получим. История не учит.
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03.07.2021 09:02 Відповісти
какой поток сознания. тебе визу в Канаду таки не дадут. и правильно сделают. подыхай в своем воронеже
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03.07.2021 09:34 Відповісти
Хорошо тому живётся у кого одна, нет не то у кого Очаков рядом, тох хоть видеть будет шо амеры драпают.
Еленовка. Август 14-го. Для выравнивания линии фронта, просто ночью погрузились и уехали. Народ (который искренне помогал обустраиваться воякам. Ведь банки с мёдом и нормальные носили. И питание брали на себя) только последние катафоты Украины увидел. А в обед пришло ДНР и спрашивало "ну шо сынку..."
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03.07.2021 10:12 Відповісти
Что уже 20лет прошло? Ну и страна этот Афганистан. Не результата, ни эффекта, ни славы. Без победителей и конкретных проигравших... что совок, что штаты...
Восток дело тонкое....
Говорят, что талибы уже рассекают на хаммерах, брошенных американцами на их базах.
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03.07.2021 02:01 Відповісти
Талибы уже на таджикской границе.
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03.07.2021 02:17 Відповісти
центральную азию они пройдут легко. а там дальше сары ту и астрахань.
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03.07.2021 02:22 Відповісти
ага, а дальше в степи Херсонщины, как раз поспеют к урожаю кавунов.
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03.07.2021 06:05 Відповісти
Нє, кавуни то святе.
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03.07.2021 09:45 Відповісти
Мавзолейное быдло мучилось с Афганом 10 лет....социализм строили...Крысы позорные...
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03.07.2021 06:14 Відповісти
Говорят, на эту бессмысленную войну штаты ухлопали триллион долларов. А целей, поставленных перед собой, так и не добились. Талибы живут и здравствуют, угроза прихода к власти исламских фундаменталистов как была, так и остается, страна так и не стала сколько нибудь цивилизованной.
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03.07.2021 06:43 Відповісти
Сегодня отдали талибам аэропорт Баграм
Короче, #битесь сами
Не стоит американским солдатам гибнуть в той жопе мира
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03.07.2021 06:45 Відповісти
#ех быдло свой нос сувать в жопу мира. Взбаламутили весь ближний восток ради своих национальных интересов. И это на другом континете, Карл.
После Вьетнама второй раз бегут ни с чем.
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03.07.2021 08:08 Відповісти
***********-? то да, везде,мрази , суют свое *************.
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03.07.2021 08:31 Відповісти
Буш-младший взял Афган за неделю...,совки брали 10 лет.... Разницу в технике и вооружениях сравнили?Кстати Азербайджан и Турция подписали военный союз,а это по факту означает Азербайджан вступил в НАТо без всяких денклараций...Армия Эрдогана вторая в Мире после США,по факту...ибо Дроны Байрактар это вам не подлодка Курск... и авианосЫц адмирал Кузнецов...
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03.07.2021 08:10 Відповісти
Только ядерного оружия и ракет стратегического назначения у Эрдогана нет.
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03.07.2021 08:22 Відповісти
Ну вот она и разница между "взял" и "завоевал". Янки взяли Афган за неделю, а завоевать его и покорить афганцев не смогли и за 20 лет. Ни один другой народ, кроме, разве что, Еврейского, не является таким же несгибаемым.
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03.07.2021 08:47 Відповісти
А у них была цель завоевать?
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03.07.2021 09:30 Відповісти
Цели войны, официально продекларированныеСШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2001%E2%80%942014)#cite_note-38 [38] :
свержение режима талибов
освобождение территории Афганистана от влияния талибов
пленение и суд над участниками Аль-Каиды.


Учитывая то, что талибов поддерживает большая часть афганцев (тот факт, что сейчас афганская армия и полиция сама отдаёт наступающим талибам оружие и технику без боя это подтверждает), этих целей можно было бы достичь, только навязав афганскому народу свою волю на правах победителя. Американцам этого сделать не удалось.
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03.07.2021 09:37 Відповісти
Про завоевание так и не прочитал. А так все правильно, зачем папуасам рассказывать и показывать как нормально жить, если они все равно талибов боготворят.
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03.07.2021 09:40 Відповісти
Сломать волю народа, чтобы он перестал придерживаться какой-то идеологии -- это и есть завоевание. Это гораздо сложнее, чем просто захватить территорию, как это сделали американцы. Им это оказалось не по зубам.
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03.07.2021 09:48 Відповісти
Если папуасы не понимают смысла цивилизованной жизни, то и нет смысла им это объяснять. Причем тут сломать волю народа? Чем им ломали волю, миссией Красного креста? Гуманитарными проектами?
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03.07.2021 10:02 Відповісти
про неуловимого джо знаешь анекдот? про несгибаемого душмана тоже самое
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03.07.2021 09:35 Відповісти
Факт остаётся фактом. За 20 лет коалиция ввалила в афганскую войну сотни миллиардов долларов и несколько тысяч (не меньше 6) жизней своих граждан. Не добившись, по итогу, ни одной из заявленных целей. Только разве что Усамку ликвиднули. Талибан не просто стал сильнее, он стал единственной реальной властью в стране.
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03.07.2021 09:41 Відповісти
Была бы там нефть, крупные запасы газа или ещё что полезное то давно бы вопрос с народами населяющими Афган был бы решон, а так, только трата средств
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03.07.2021 20:34 Відповісти
Кстати в 1970 году в ссср вышел фильм "Миссия в Кабуле"...,о том как работало советское быдло в Афгане...Штирлицы сраные...
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03.07.2021 08:20 Відповісти
Чудеса истории. В 19 веке британцы бежали из Афганистана, поджав хвост. В 20 веке совок бежал из Афганистана, поджав хвост. В 21 веке американцы бегут из Афганистана, поджав хвост. Всё-таки, есть в афганцах такой стержень, которого нет ни у одного другого народа мира. Кроме, разве что, Евреев. Завоевать их не под силу никому.
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03.07.2021 08:21 Відповісти
У вас несколько поверхностное представление о Афганистане и его жителях.
Это по-сути дикари в горах. И пока никому не удалось их вовлечь в цивилизацию.
Они хотят выращивать мак и продавать героин в промышленных масштабах и молиться аллаху. Больше ничего не умеют да и не хотят. Все, кто мешает - враги. Деньги там у того, кто продаёт героин. То есть у талибов их больше чем у правительства.
Американцы в афгане только потому, что эта наркота потом всплывает в США и убивает сотни тысяч американцев. Бороться с этим они всё равно будут. Только поменяют методы.
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03.07.2021 10:14 Відповісти
Подожди, так дальше дела пойдут и с Израиля евреи побегут поджав хвост
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03.07.2021 20:37 Відповісти
Совок хотел построить там социализм, США - демократию.....итог один.
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03.07.2021 08:25 Відповісти
Талібан ввійшов в чат
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03.07.2021 09:47 Відповісти
То кацапи. У них з талібами спільний бізнес - наркотрафік з головним хабом в Санкт-Петербурзі. І спільний ворог, який заважає вести "бізнес" - США.
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03.07.2021 10:28 Відповісти
А що з тими хто допомагав американцям і їх сімями...
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03.07.2021 10:35 Відповісти
Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня - Цензор.НЕТ 471
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03.07.2021 12:46 Відповісти
 
 