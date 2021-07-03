Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о стремлении Франции установить более доверительные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинофрм, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.
Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".
"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", — отмечается в заявлении.
Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенных ранее соглашений, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.
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совпадение ?
не думаю.....
потертая жена,
гаспромовсое пропитание
что еще нужно Микрону для спокойной старости ?
https://censor.net/ru/news/3274827/ekspremer_frantsii_fiyion_voshel_v_sovet_direktorov_rossiyiskoyi_goskompanii_zarubejneft
прогнулся перед )(уйлом,зачет.
Можешь расчитывать на должность младшего клерка газпрома
однак його партія вибори програла він вимушений шукати підтримки - Пу.. обіцяв ось такі
казочки.
Нужен ли Украине такой "Нормандский формат"?