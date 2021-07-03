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Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон

Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о стремлении Франции установить более доверительные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинофрм, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", — отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенных ранее соглашений, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

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Топ комментарии
+42
Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 6662
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03.07.2021 12:02
+31
Да, возьмут тебя в Роснефть на пенсии, не переживай...
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03.07.2021 12:03
+25
В 39м стремилась к доверительным отношениям с гитлером! Ничего нового, те же грабли!
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03.07.2021 12:03
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Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 6662
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03.07.2021 12:02 Ответить
Бубачка теж хоче зазирнути ***** вглаз. Співпадіння?
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03.07.2021 12:03 Ответить
Ему бы из того "глаза" хотя б визирнуть...
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03.07.2021 12:06 Ответить
микрон принял бубачку еще до инагурации

совпадение ?
не думаю.....

потертая жена,
гаспромовсое пропитание
что еще нужно Микрону для спокойной старости ?
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03.07.2021 12:14 Ответить
В 39м стремилась к доверительным отношениям с гитлером! Ничего нового, те же грабли!
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03.07.2021 12:03 Ответить
Во время вторжения немцев во Францию, французы настреляли самолетов и танков немцев больше, чем советские за такой же период, начиная с 22 июня 1941 года. А живой силы практически поровну.
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03.07.2021 12:42 Ответить
да Макарон к кінцю правління зовсім на голову слабий став ...
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03.07.2021 12:03 Ответить
путинизмом заразился
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03.07.2021 12:17 Ответить
и не лечится
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03.07.2021 20:39 Ответить
его премьера уже пристроили в правление роснефти...а чем он хуже?)) думает о сытой старости уже...продажный лягушатник.
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03.07.2021 12:20 Ответить
а треба думати про полоній в чаю і новачок в трусах ! бо це може статися з кожним прихильником ***** , що ляпне зайвого ...
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03.07.2021 12:51 Ответить
ой, мікрон, мікрон...
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03.07.2021 20:41 Ответить
Да, возьмут тебя в Роснефть на пенсии, не переживай...
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03.07.2021 12:03 Ответить
Х-х-ха! Довірливі ввдносини між вовчарою і козою? Були би твої кордони,мос"є Макарона,поряд із козломордяцькими,то подивились би ми якої би ти заспівав,якби,наприклад,Шампань пуцик проголосив ісконно кацапськими землями!
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03.07.2021 13:19 Ответить
доверять кацапам может только последнее говно !
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03.07.2021 12:04 Ответить
И что характерно, их не смущает ни кровь, ни ненаказанные убийцы, ни уж, тем более, какая-то там корипция. Бабосики из углеводородицы решают. Только Шерхан еще мешает слиться в едином оргазме с убийцами.
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03.07.2021 12:16 Ответить
И лайкнули тебя, тридараса, такие же два тридараса нулевки
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03.07.2021 12:34 Ответить
Внимание! Вражеский бот!
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03.07.2021 12:44 Ответить
Рашистское животное,будете удушены а-ля ссссссссср,Госдеп решение принял и неуклонно гнет эту линию ,всякие там Микроны никак на это решение не смогут повлиять ! Хоспади,какие же вы тупые и упрямые бараны ,развивать свою сРану животные не умеют и не хотят
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03.07.2021 12:49 Ответить
Макрон гарант суверенитета и территориальной целостности Украины. Они с Меркель никогда нас не предадут, ни за какие няшки!
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03.07.2021 12:09 Ответить
О, Андрюша Смицький. Новий нік?
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03.07.2021 12:34 Ответить
Бубочка своей политикой προςρέτ βςё.
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03.07.2021 12:09 Ответить
У Вас шикарна грецька!
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03.07.2021 12:12 Ответить
Нічого особистого - тільки бізнес. А права людини та інші європейські цінності - то таке...
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03.07.2021 12:11 Ответить
чому мокрий каже за ЄС? може за францію, а не ЄС.
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03.07.2021 12:13 Ответить
_Даже не за Францию, потому что расия это угроза и враг для всей Европы, а за свои персональные коррупционные интересы.
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03.07.2021 12:47 Ответить
Советов директоров еще много на ресурсии. Микрончику можно не переживать.
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03.07.2021 12:13 Ответить
Франция стремится к доверительным отношениям с Германией, - Петен
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03.07.2021 12:15 Ответить
пАтом Ани приедут в Украину и скажут что у нас коррупция
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03.07.2021 12:21 Ответить
тем не менее, это не отменяет её наличие у нас.
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03.07.2021 13:02 Ответить
и не отменяет её наличие у них
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03.07.2021 15:19 Ответить
Да, но в НАТО и ЕС просимся мы, а не они
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03.07.2021 17:30 Ответить
ну шо.... микрон лох?
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03.07.2021 12:21 Ответить
продул выборы. отрабатывает место. чтобы отмывать деньги
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03.07.2021 12:22 Ответить
думаю это массонство.... нет это не "теория заговора" это практика сговора
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03.07.2021 12:26 Ответить
да.... но.... дыра то внашем фюзюляже.....
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03.07.2021 12:29 Ответить
Ватный длбб,повторяющий как жопугай ,************ пропаганду ,помнишь как мордва радовалась Брекзиту? А сейчас языки в жопу то попрятали, потому что Великобритания хочет иметь свой решительный голос в мировой политике и имеет на это полное право и ВОЗМОЖНОСТИ. Борис сказал,что голос Британии не может быть приглушен Микронами ,шмеркелями и др. венгриями . И тут же бриты начали отвешивать татаромордве оплеухи и затрещины ,чморить тонким английским юмором *потерянными* папками с *секретными документами* на остановке в графстве Кент...
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03.07.2021 13:00 Ответить
Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 1029
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03.07.2021 12:23 Ответить
удивляться вдруг возникшему сейчас желанию немцев и французов "заглянуть ху@лу в Очко" не удивительно... с 2014 по 2019 гг Украина в лице пятого Президента проводила ежедневную кропотливую работу, чтобы нашу страну вывести из "объекта" внешней политики в "субъект" и это уже начало удаваться, тогда и Европа и Штаты видели, что страна имеет свой четкий внешнеполитический вектор и все они были вынуждены с этим считаться и считались... а с 2019 г. внешней политики у Украины вообще не стало, если не считать пару раз, когда гнусавую зеленую крысу свозили поторговать лицом и пробубнеть заученные фразы на убогом английском... а после 2 летних заявлений клоуна, что он хочет заглянуть в очко ху@лу и что он хочет перестать стрелять и что в его голове война закончилась... После всего этого немцы и французы решили, что если так себя ведет недопрезидент воюющей страны, то накой хрен все эти траблы им??? ЗЕленая крыса в турборежиме добивает остатки субъектности нашей страны, отвоеванные потом и кровью с 2014 по 2019 гг.
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03.07.2021 12:25 Ответить
Все абсолютно в цвет....именно так.Пороха на ЗЕлайно променять во время войны и ожидать уважения других...
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03.07.2021 12:47 Ответить
Гитлер в 1941 году догадался о планах Мавзолейных Мудаков,Абвер сработал четко и слаженно,адмирал Канарис был гением разведки,в отличие от советских баранов Штирлицов...типа генерал Голиков
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03.07.2021 12:26 Ответить
У него двойная фамилия: Алко-Голиков.
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03.07.2021 12:30 Ответить
В итоге пабедила 8 мая 1945 года Тушонка Рузвельта и килька Уинстона Черчилля...
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03.07.2021 12:29 Ответить
лохам в долг не дают! зачем принижаешь подвиг соотечественников?
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03.07.2021 15:50 Ответить
Россия выкупила у Словакии почти все дозы поставленной вакцины «Спутник V»
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03.07.2021 12:30 Ответить
Ми в курсі, як ви та німці налагоджуєте відношення з фуйлом.
https://censor.net/ru/news/3274827/ekspremer_frantsii_fiyion_voshel_v_sovet_direktorov_rossiyiskoyi_goskompanii_zarubejneft
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03.07.2021 12:31 Ответить
пошел на откорм?
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03.07.2021 20:43 Ответить
Самолет из Новосибирска совершил посадку в Иркутске с отказом двигателя
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03.07.2021 12:32 Ответить
За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса
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03.07.2021 12:33 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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03.07.2021 12:35 Ответить
Генералиссимус Сралин 8 мая 1946 года у себя на даче в Подмосковье на вопрос Анастаса Микояна о праздновании дня паБЕДЫ ответил : Стас какая нахрен паБЕДА....Капитализм то остался...,потому 9 мая в сссре дохлом и не отмечали аж до 1965 года...пока ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ воин Малоземелец полковник Брежнев не выиграл войну у Гитлера...,до него ее выиграл Никита Хрущев...
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03.07.2021 12:37 Ответить
І єто чістая правда!!!
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03.07.2021 12:55 Ответить
Сегодня спустя 80 лет войну у Гитлера выиграл Путлер... Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 9392
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03.07.2021 12:41 Ответить
читай, макрос снова подставил зад *****. не иначе, хочет пенсию как у шрьодера и кнайсль
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03.07.2021 12:42 Ответить
макрон, тьфу ты
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03.07.2021 13:30 Ответить
мікрон
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03.07.2021 20:53 Ответить
_Макроублюдок и куча прочих еврошлюх стремятся харчеваться со стола людоеда! Мрази проклятые!
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03.07.2021 12:43 Ответить
Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 3333
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03.07.2021 12:47 Ответить
Это в Сссре дохляке Брежнев 5 раз ХЕРой а еще в 10 странах тоже самое типа Монголия Китай и прочие Перу с Югославией...
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03.07.2021 12:51 Ответить
та страна летала в космос и строила лучшие в мире самолеты и гражданские и военные,и ракеты такие, что весь мир был в уссыке, а вы летаете в оппу, причем очень низко
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03.07.2021 20:51 Ответить
Франция стремится к доверительным отношениям....- А трахатися під ковдрою вона не'стреміться' _-раси
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03.07.2021 12:53 Ответить
Зачем Наполеон напал на Мацковию в 1812 году?Потому что столица РАБссии тогда была Санктъ-Питербюргер,и там жили все бояре дворяне и прочие Хмыри РАБссии...типа Знать РАБссинская...а на Мокшандии тогда жили нищеброды и Холопы сраные...
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03.07.2021 12:56 Ответить
Вопрос правильный, вывод странный.
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03.07.2021 15:53 Ответить
"Макрон призвал Путина соблюдать заключенных ранее соглашений, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии"
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03.07.2021 12:57 Ответить
Кажись 3 июля 1711 года сЦарь Петя Первый напал на Турцию,но 120 000 армия Султана Турции Ахмеда III и конница Крымских татар числом 75 000 конников,наголову разбила опричников Мацковии...,в этом сражении участвовали и Ногайцы,созники Крымских татар...,по итогам переговоров Петя отдал Султану и порт Азов с Азовским морем...,Путлеру привэт от Эрдогана...
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03.07.2021 13:06 Ответить
Ну что же,Макрончик-кондомчик,
прогнулся перед )(уйлом,зачет.
Можешь расчитывать на должность младшего клерка газпрома
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03.07.2021 13:09 Ответить
И за что ж это )(уйло так "ухватил" Макрона что стал слизняком? Яиц то ведь нету.
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03.07.2021 13:10 Ответить
за яйца жены макарона
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03.07.2021 13:20 Ответить
А может быть Макрон просто ориентируется на французского избирателя и пожелания французского бизнеса? Ну чисто теоретически можно предположить такую возможность, я думаю.
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03.07.2021 14:27 Ответить
Мавзолейное бабло всегда пахло КРОВЬЮ....а Макрон в шахматной партии всего лишь разменная монетка в 1 французский су.... даже не древний франк...
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03.07.2021 13:14 Ответить
дуракам закон не писан....вроде для какцапов-а как для лягушатников подходит!
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03.07.2021 13:19 Ответить
Жена Макрона чем то похожа на Машку ЗаХерову типа Аблигацію... Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 1965
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03.07.2021 13:24 Ответить
Сколько же она бедная косметических операций перенесла ...
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03.07.2021 15:00 Ответить
Позиция стран Балтии в ЕС остановила саммит ЕС-Путлер которую задумали Меркель и Макрон...вот вам и Латвия Литва Єстония, и Польша с Данией...
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03.07.2021 13:31 Ответить
Здесь тоже были доверительные отношения
Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 6555
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03.07.2021 13:49 Ответить
Мікрон хоче бути президентом
однак його партія вибори програла він вимушений шукати підтримки - Пу.. обіцяв ось такі
казочки.
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03.07.2021 14:06 Ответить
Думаю Мікрон стане Ziro/
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03.07.2021 14:08 Ответить
французская проститутка.....
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03.07.2021 14:56 Ответить
Сомневаюсь, что у геронтофила Микрона и у престарелой комсомольши Макрели, или кто там будет вместо нее, получится втянуть в свою холуйскую политику относительно пидо*Росиссии весь Евросоюз. Там ведь есть еще и Польша, Чехия, страны Балтии, да и другие не согласятся в жопу ***** заглядывать.
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03.07.2021 14:58 Ответить
макрон, немає на тебе мокшанської коняки, дебіл ***......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.07.2021 15:03 Ответить
Стесняюсь спросить... а уровень доверительных отношений зависит от высоты пачек с Франклинами или от количества нулей после положительного целого числа на банковском счету ?
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03.07.2021 15:32 Ответить
война в Украине идет потому,что в Минск небыли преглашены подписанты Будапештской бумаги(США,Англия,рашист и Украина), а немецко- французские подельники рашиста,которые и создали войну в Украине согласно с планами рашиста
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03.07.2021 20:00 Ответить
И это после истории с шампанским , Макрон реальный голубой
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03.07.2021 21:18 Ответить
цей сраний жабоїд вже не знає як ще вилизати ***** сраку! видно і справді 3,14дор 3,14дору око не виклює.
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03.07.2021 21:39 Ответить
Макрон - г...он!
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03.07.2021 22:04 Ответить
****** неграмотный (с), французский.
Нужен ли Украине такой "Нормандский формат"?
Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон - Цензор.НЕТ 5883
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04.07.2021 05:04 Ответить
 
 