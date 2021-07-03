Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрона заявив про прагнення Франції встановити більш довірчі відносини між Європейським Союзом і Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Украінофрм, про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови Макрона з російським президентом Володимиром Путіним.

Макрон і Путін обговорили необхідність продовження "структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності на європейському континенті".

"Президент республіки нагадав про прагнення Франції до встановлення більш довірчих відносин між Європейським Союзом і Росією", - наголошується в заяві.

Також Макрон закликав Путіна дотримуватися укладених раніше угод, які мають дозволити швидкий відхід іноземних військ із Лівії.

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