Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрона заявив про прагнення Франції встановити більш довірчі відносини між Європейським Союзом і Російською Федерацією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Украінофрм, про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови Макрона з російським президентом Володимиром Путіним.
Макрон і Путін обговорили необхідність продовження "структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності на європейському континенті".
"Президент республіки нагадав про прагнення Франції до встановлення більш довірчих відносин між Європейським Союзом і Росією", - наголошується в заяві.
Також Макрон закликав Путіна дотримуватися укладених раніше угод, які мають дозволити швидкий відхід іноземних військ із Лівії.
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совпадение ?
не думаю.....
потертая жена,
гаспромовсое пропитание
что еще нужно Микрону для спокойной старости ?
https://censor.net/ru/news/3274827/ekspremer_frantsii_fiyion_voshel_v_sovet_direktorov_rossiyiskoyi_goskompanii_zarubejneft
прогнулся перед )(уйлом,зачет.
Можешь расчитывать на должность младшего клерка газпрома
однак його партія вибори програла він вимушений шукати підтримки - Пу.. обіцяв ось такі
казочки.
Нужен ли Украине такой "Нормандский формат"?