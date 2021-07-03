РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4267 посетителей онлайн
Новости
3 210 6
Беларусь (7764) Госпогранслужба (6131) граница (5142) Лукашенко (3538)

Существенных изменений на границе с Беларусью не наблюдается, - Госпогранслужба

Существенных изменений на границе с Беларусью не наблюдается, - Госпогранслужба

За минувшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - Лукашенко

В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропустили почти 2 000 человек, а в обратном направлении - более 1 700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

"В пропускных операция никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не получала от белорусской стороны никаких сообщений об изменениях в режиме работы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Границу с кацапами теперь посмотрите - шо там...
показать весь комментарий
03.07.2021 12:44 Ответить
граніца тєпєрь віздє...

https://twitter.com/Mariner29822134

https://twitter.com/Mariner29822134 Mariner https://twitter.com/Mariner29822134 @Mariner29822134 https://twitter.com/Mariner29822134/status/1411207091356897280 3 ч

Россияне уже даже не бояться рекламировать в Киеве свой ТГ-канал, который они используют для проведения психологических операций https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu

Существенных изменений на границе с Беларусью не наблюдается, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5444
показать весь комментарий
03.07.2021 12:45 Ответить
Таракан понтується...
показать весь комментарий
03.07.2021 12:52 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2021 12:59 Ответить
начинайте минирование
показать весь комментарий
03.07.2021 13:32 Ответить
 
 