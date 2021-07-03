Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью

Еврокомиссия в полной мере солидарна с Литвой, которая столкнулась с искусственно созданным и политически мотивированным миграционным кризисом на границе с Беларусью, и готова предоставить всю необходимую организационную и финансовую помощь.

Об этом на встрече с прессой во время посещения энергетической подстанции в Литве заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В том, что касается Беларуси и миграции. В этом случае мы видим тенденцию, политически мотивированную тенденцию. Европейская Комиссия и Европейский Союз стоят рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром (Литвы - ред.), мы будем предоставлять больше поддержки через Frontex (Европейское пограничное агентство - ред.), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис предоставления убежища в решении процедурных вопросов", - отметила фон дер Ляйен.

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Она сказала, что понимает запрос от литовского правительства относительно финансовой помощи для решения миграционного кризиса. По ее словам, многолетний бюджет ЕС предусматривает выделение для Литвы помощи в сумме 240 миллионов евро, но сложившаяся ситуация на границах с Беларусью является чрезвычайной.

"Мы также имеем чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной - ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть - мы на вашей стороне в эти непростые времена", - добавила президент Еврокомиссии.

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Во время этой же пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) отметил, что нелегальная миграция со стороны Беларуси требует мер и улучшения пограничного контроля, а также институционального сотрудничества в рамках всего Евросоюза, включая дипломатические, политические и финансовые усилия.

"Такая координация имеет огромное и решающее значение в том, чтобы прекратить это явление как можно быстрее. Основания для такого кризиса были созданы белорусским режимом намеренно, чтобы открыть мигрантам свободный доступ к территории ЕС", - сказал Науседа.

Как сообщалось, правительство Литвы в пятницу вечером, 2 июля, приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.