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Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью

Еврокомиссия в полной мере солидарна с Литвой, которая столкнулась с искусственно созданным и политически мотивированным миграционным кризисом на границе с Беларусью, и готова предоставить всю необходимую организационную и финансовую помощь.

Об этом на встрече с прессой во время посещения энергетической подстанции в Литве заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В том, что касается Беларуси и миграции. В этом случае мы видим тенденцию, политически мотивированную тенденцию. Европейская Комиссия и Европейский Союз стоят рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром (Литвы - ред.), мы будем предоставлять больше поддержки через Frontex (Европейское пограничное агентство - ред.), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис предоставления убежища в решении процедурных вопросов", - отметила фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Она сказала, что понимает запрос от литовского правительства относительно финансовой помощи для решения миграционного кризиса. По ее словам, многолетний бюджет ЕС предусматривает выделение для Литвы помощи в сумме 240 миллионов евро, но сложившаяся ситуация на границах с Беларусью является чрезвычайной.

"Мы также имеем чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной - ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть - мы на вашей стороне в эти непростые времена", - добавила президент Еврокомиссии.

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Во время этой же пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) отметил, что нелегальная миграция со стороны Беларуси требует мер и улучшения пограничного контроля, а также институционального сотрудничества в рамках всего Евросоюза, включая дипломатические, политические и финансовые усилия.

"Такая координация имеет огромное и решающее значение в том, чтобы прекратить это явление как можно быстрее. Основания для такого кризиса были созданы белорусским режимом намеренно, чтобы открыть мигрантам свободный доступ к территории ЕС", - сказал Науседа.

Как сообщалось, правительство Литвы в пятницу вечером, 2 июля, приняло решение объявить в стране экстремальную ситуацию в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
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Топ комментарии
+5
Поставьте на границах пулеметчиков и проблема с незаконной иммиграцией будет решена очень быстро
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03.07.2021 15:37
+4
Where the US are you from?
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03.07.2021 15:34
+4
Не зв"язуйся з "німецьким кацапом" (А скоріш всього він - "німець ВнутріМКАДівський") У нього завдання - розвести на гілці "срач"! Білоруси теперішні "повально" - "вата" Відкрий в Гуглі "Скоропадський про росіян в Україні" і почитай! Ми таких уже "набачилися" і вже "ситі по горло"!!!
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03.07.2021 17:06
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todze Jacobs kofe ili konfeti ili Ekstrela vy dumajete sto eto ne u nas delajet.Bolsaja verojatnost sto zdes,vet granic netu.I tak daleje.LIDL jest Litve magazini,kak i ALDI
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03.07.2021 18:32 Ответить
Чудо ты смешное так кофе Якобс это немецкая компания. И кофе в Литве не растёт 100%. О этом и речь в Литве своего ничего нет, все литовские компании банкроты
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03.07.2021 18:36 Ответить
Nesmesi ti menia.Kakije bankroti u nas zavodi nexuze nemeckix.Zarplati u nasix mebelnix zavodax takije kak zdes Litve nu tolko 10% raznica,vasem LIDL Germaniji zarplati kak i zdes nasix torgovix centrax raznica maksimum 20%.Eto nasi rukovoditeli tak govoriat ,oni nevydet bolsoj raznici.Ja byl Germaniji ne raz neskazu sto tam luce zyvut cem zdes
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03.07.2021 18:50 Ответить
В Литве средняя зарплата 900 евро в Германии 3000 евро. Литва одна из самых нищих в ЕС. Никаких литовских заводов в Литве нет, это заводы Германии из-за низкой зарплаты в Литве. Если ты Якобс и Карлсберг считаешь литовскими то я не могу не ржать с тебя
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03.07.2021 18:57 Ответить
Cytaj mozes pojmios po ruski tebe perevedu po pivu.Tebe nesmesno byt durakom
Клайпедское пиво «Švyturio Ekstra» вошло в мировую пивоварню Olympia и отныне может официально называться лучшим пивом в своем классе. Это пиво было удостоено награды самого престижного мирового пивного конкурса в 2012 году. World Beer Cup, золотая медаль - такое сообщение дошло до клайпедских пивоваров с конкурса, прошедшего в Сан-Диего, США. Lighthouse Extra был награжден золотой медалью в категории лагерей в стиле Дортмунд, обогнав еще 38 участников пивного фестиваля Dortmunder / Export и German-Style Oktoberfest со всего мира. Литовское пиво в этой категории превзошло пиво из Германии, которая считается родиной этого стиля пива
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03.07.2021 19:09 Ответить
Ты пишешь про 2012 год, прошло почти 10 лет и этого пива в Германии нет. Я сам как и все немцы люблю пиво никогда не видел в Германии литовское пиво. Какое бы оно место не заняло, но Германии в другой лиге по пиву, немецкое пиво известно во всём мире, а про литовское никто не знает. Да и саму Литву по сути никто не знает.
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03.07.2021 19:16 Ответить
Nevydel i nenado,kto nado te uvydeli i ocenili tam eksperti znatoki ocenyvali i teper dumaju nasi na vysote,po pivu vriatli li marka upala .Ja bil Germaniji vse znajet Litvu,tolko ne mne govorit takuju ciuz.Istenyje nemci znajut vsio
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03.07.2021 19:24 Ответить
Mozes nepisat tut mnogo svojej cepuxi uze po pivu oblozilsia po polnoj .Vrios u nas sredniaja zarplata 1600 evro
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03.07.2021 19:12 Ответить
Средняя зарплата в Литве 900 евро. Литва одна из самых нищих в Европе. И это ещё идут дотации от ЕС, а без халявы из Германии, Литва будет на уровне Молдавии
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03.07.2021 19:18 Ответить
Ja zyvu Litve mne luce znat ili tebe troliu luce znat? 1600 evro sredniaja oficialnaja zarplata Litve na dani moment.Ti nici jest eto ja uze ponial vydymo zyvios Germaniji iz podacek
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03.07.2021 19:27 Ответить
Да врёшь ты. У нас в Германии литовцы на полях огурцы собирают за 1000 евро в месяц
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03.07.2021 19:42 Ответить
Vy peredajte etim litovscam sto Litve nekomu rabotat na pole za 1200 evro za stolko mesnije nasi nerabotajet.Mogu sylku dat gde im obracatsia mozet i 1500 evro im predlozit nasi fermeri.Zacem nado vrat nasi daze v tu storonu za te dengi nebudet smotret
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03.07.2021 19:51 Ответить
Ну если литовцы собирают огурцы в Германии за 1000 евро в месяц, значит у себя дома не могут зарабатывать. А не один немец не пойдёт на работу за 1000 евро. Да и глупо спорить что Литва это бедная и отсталая страна Европы
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03.07.2021 19:56 Ответить
ja takix litovcev neslysal za 1000 evro , a jesli ti slysal tak skazi emu ili im litovcam pust jedit domoj V Litvu tam zarabotajet na mnogo bolse 1500 evro za tu ze rabotu
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03.07.2021 20:02 Ответить
Ну ты не знаешь а у нас в Германии тысячи заробитчан из Литвы собирают огурцы и моют унитазы за 1000 евро в месяц 😂😂😂
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03.07.2021 22:43 Ответить
Tak skazi im litovcem pust jedut domoj tut nekomu rabotat i za 1200 jabloki nekomu sobirat.Dast i 1500 evro v mesiac ja seriozna ,polno zajavlenije icet rabocix.S zagranici izza koronavirusa trudnej zavesti,Belorusov vobce nepuskajet k nam.Eto serioznaja ja govoriu,pust domoj jedut to im peredaj
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03.07.2021 22:58 Ответить
VLuce konecno tam no ne tak kak vy dumajete Nado ucest sto tam doroze vsio.Tut toze uze bolsinstvo liudej zyvut xoroso,
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03.07.2021 18:55 Ответить
Из Литвы за 30 лет свалило 40% населения. Ты о чём? Литве до Германии как до луны. Литвы на первом месте в мире по алкоголизму и убыли населения. Молодёжь из Литвы бежит массово
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03.07.2021 18:59 Ответить
Pervy raz slisu pro takoje .Mozet 100% svalilo.
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03.07.2021 19:28 Ответить
Население Литвы в 1990 году - 3,8 млн. Сейчас 2,3 млн. За 30 лет минус 1,5 млн, это около 40%
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03.07.2021 19:59 Ответить
Eto kogda u nas budet naselenije 2.3 mln?Ja neslisal pro takije cifri oficialnookolo 3mln,a ujexali bolsinstve ruskije vojenije i ix semji posle 1990 goda.Tak eto vet xoroso
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04.07.2021 01:32 Ответить
Население Литвы сейчас 2,3 млн при этом надо понимать что из этих 2,3 млн только 1,7 млн постоянно живут в Литве. А остальные просто прописаны в Литве но работают как гастарбайтеры в Европе. Так что по факту за 30 лет население Литвы сократилось более чем на половину. Открой глаза и посмотри объективные данные. Это больно но это правда
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04.07.2021 02:59 Ответить
Uze odno i toze pisyte.Ja ponimaju vam Olgino platyt za mesage i nuzno ne mense 300 v den napisat.Vot za eto Olgino vam platit vsego 300 evro ,eto malovato
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04.07.2021 03:16 Ответить
Вот то что в литовском ЛИДЛ 10% литовских товаров в это верю. Но в лидл в Германии ничего литовского нет. Я работаю в главном офисе ЛИДЛ в городе Некарзульм и знаю о чём говорю. Никогда никто в Германии не будет покупать пиво из Литвы
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03.07.2021 18:43 Ответить
Jest LIDL mnogo sto litovskogo tolko nevydes.Skolko zarplata rastiot srednem v god Germaniji?
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04.07.2021 02:42 Ответить
В литовском лидл может и есть много чего из Литвы. А в Европе в лидл нечего из Литвы нет. Я тебе предложил ведь погуглить ассортимент товаров в любом ЛИДЛ в Германии. Ничего из Литвы ты не найдёшь. Просто пойми уровень вашей Литвы не дотягивает до уровня Европы.
Всё я спать пошёл. В понедельник выходи на связи, я как раз по понедельникам закупаюсь, сниму на телефон ассортимент товаров в обычном ЛИЛЛ и ты увидишь что из Литвы ничего нет.
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04.07.2021 02:53 Ответить
Nas uroven davno totiagyvajet Evropu uze 20 let nasa produkcija prodajiotsia tam.Pocemu neotvetil pro zarplati rastut u vas oni kazdi god kak zdes na 15% sredniaja zarplata ili net?U nas tabilno rastut 10-15% infliacija pocti 0
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04.07.2021 03:03 Ответить
А почему народ из Литвы бежит массово? Почему Литва на первом месте в мире по алкоголизму??
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03.07.2021 18:01 Ответить
Neslysal sto bezali masogo kak raz pocti 3 raza bolse k nam jedut.PO pjanstvu toze idiom seredine Evropi,kak i drugix stranax po poslednim danim
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03.07.2021 18:09 Ответить
Ага, едут. Беженцы из Африки а сами литовцы бегут с Литвы. Ты сравни население Литвы 1991 года и сейчас, минус 40%
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03.07.2021 18:14 Ответить
Открываем рейтинг стран мира по алкоголизму - Литва на первом месте
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03.07.2021 18:29 Ответить
Where the US are you from?
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03.07.2021 15:34 Ответить
From American proxy......
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03.07.2021 15:38 Ответить
Yes!- That is my name and I am here under my country's banner-I have no reason to hide. Where are you from?
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03.07.2021 15:46 Ответить
Посмотри на свою *******! Там педиков больше, чем во все взятом мире
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03.07.2021 16:02 Ответить
«Булкін» це кліхуха з зони? Ти їм там так запам'ятався? Булками?
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03.07.2021 15:52 Ответить
Чурбан, чо с ********** свалил в пендосляндию и от туда рвешь за нее тельняху???
Не нравиться когда хлещут кнутом и придобряют пряником? Єврокомісія допоможе Литві подолати міграційну кризу на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 478
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03.07.2021 15:58 Ответить
РАБ, так че свалил из процветающей РАБсеюшки, к злым и коварным пиндосам?
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03.07.2021 16:04 Ответить
На наше сало, свое кацапсячее грызло не раззявай. Блины с лопаты-то и твое
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03.07.2021 16:13 Ответить
Поставьте на границах пулеметчиков и проблема с незаконной иммиграцией будет решена очень быстро
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03.07.2021 15:37 Ответить
ГЕЙрокомисцары еще прицепом подкинут им немытых нигеров и индусов
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03.07.2021 15:51 Ответить
и по паре запасных стволов к каждому мг42. Патронов конечно не жалеть.
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03.07.2021 15:55 Ответить
Tak detej oni v period brasajet i zencyn beremenix.Vet v nix nebudes streliat.Vernut ix obratno tut oni neostanitisia v liubom sluce
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03.07.2021 16:15 Ответить
надо брать пример с Венгрии, Греции! Когда там был наплыв этой швали , они не церемонились! Первым делом колючая проволока, военные вдоль границы , а тех кто пытался штурмовать ограждение поливали газом! Только так и прекратится всё. Создаётся впечатление, что правительство Литвы просто хочет подоить ЕС под этот кризис. НИКАК не препятствует наплыву этой шушары.
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03.07.2021 17:47 Ответить
Отрубят вам дотации от ЕС за такие дела. А сами себя прокормить в Литве не могут
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03.07.2021 18:05 Ответить
не ссы в компот) Греции и Венгрии не отрубили) А Урсула фон дер Ляйен даже похвалила греков за внешнюю охрану границы!)
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03.07.2021 18:29 Ответить
Так уже вопрос решён с 2023 дотации Литве закрыли.
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03.07.2021 18:40 Ответить
ты этим дотациям больше значения придаёшь, чем Литва))
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03.07.2021 20:16 Ответить
Nu skolko ty mozhesh brehatj? Liudi mogut podumatj, chto vse litovcy- kak ty (nenormalnye).. Bred i axineju nesiosh... Sredi nih est liudi, kotorye byvajut v Litve....
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03.07.2021 19:24 Ответить
Xoroso sto tvoja familija sotvestvujet tvojemu mysleniju
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03.07.2021 21:48 Ответить
Я так зрозумів,що бацька збирає негрів та арабів і напомповує ними Литву...А звідки вони беруться в Білорусі?З Росіі?..Ні,там такі фокуси не прохонже...Значить,з України...В нас вони не затримуються,в нас їм ловити нефіг,тому і шурують через Білорусь в Прибалтику...І на це нема ради,така політика Євросоюзу - допомогати знедоленим неграм...Так що незабаром в Прибалтиці населення трохи покоричневіє,стане кучерявим,чорноволосим і смаглявим...На все воля Аллаха...
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03.07.2021 17:32 Ответить
Не "фантазуй"! Я живу поблизу кордону з Білоруссю, знаю багатьох прикордонників - негри і азіати завжди "валом перли" саме звідти! Переходили кордон і тих, кого прикордонники не піймали , контрабандисти проводили до нашого західного кордону
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03.07.2021 17:45 Ответить
Жирный тролль попался,как понял под двумя аккаунтами строчит.Wasja Ostroumow , Маркус Веллер. Олгинские серебриники карман греют,или от литовцы обидели что такой ярый ? )) А чего сам не делаешь просвещающий Дальний Восток а смотался в зажиточную Германию .
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03.07.2021 19:29 Ответить
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