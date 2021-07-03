Подросток погиб от удара молнии на Львовщине

Во Львовской области от удара молнии погиб парень 2007 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, трагический случай произошел 2 июля в 21:45.

"В с. Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.