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Подросток погиб от удара молнии на Львовщине

Подросток погиб от удара молнии на Львовщине

Во Львовской области от удара молнии погиб парень 2007 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, трагический случай произошел 2 июля в 21:45.

"В с. Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Співчуття батькам…
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03.07.2021 19:13 Ответить
Проклятая молния!
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03.07.2021 19:15 Ответить
Як то кажуть: Бог до себе забрав!
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03.07.2021 19:35 Ответить
Всё научно объясняется благодаря уважаемой науке физике и бог здесь не уместен и не надо а этом акцентировать
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04.07.2021 01:08 Ответить
Жизнь лотерея
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04.07.2021 09:58 Ответить
 
 