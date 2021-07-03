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Підліток загинув від удару блискавки на Львівщині

Підліток загинув від удару блискавки на Львівщині

У Львівській області від удару блискавки загинув хлопець, 2007 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, трагічний випадок стався 2 липня о 21:45.

"У с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець, 2007 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Обставини події встановлюються.
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Співчуття батькам…
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03.07.2021 19:13 Відповісти
Проклятая молния!
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03.07.2021 19:15 Відповісти
Як то кажуть: Бог до себе забрав!
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03.07.2021 19:35 Відповісти
Всё научно объясняется благодаря уважаемой науке физике и бог здесь не уместен и не надо а этом акцентировать
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04.07.2021 01:08 Відповісти
Жизнь лотерея
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04.07.2021 09:58 Відповісти
 
 