Підліток загинув від удару блискавки на Львівщині

У Львівській області від удару блискавки загинув хлопець, 2007 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, трагічний випадок стався 2 липня о 21:45.

"У с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець, 2007 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Обставини події встановлюються.