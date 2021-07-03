Підліток загинув від удару блискавки на Львівщині
У Львівській області від удару блискавки загинув хлопець, 2007 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається, трагічний випадок стався 2 липня о 21:45.
"У с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець, 2007 року народження", - йдеться в повідомленні.
Обставини події встановлюються.
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Ирина Гончар
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NonCFist
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Stop Homosovetikus
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Зураб Магнитофоношвили
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Sergey Loshenko
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