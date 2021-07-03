Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государств "красного" списка, в частности из Украины, должны предварительно зарегистрироваться на специальном веб-сайте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Все желающие попасть в Словакию, обязаны зарегистрироваться на сайте.

Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

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"Это касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Человек, который прибывает на территорию Словакии поездом и не выполняет условий въезда, не будет пущен, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - отметили украинские пограничники.

Также пограничники Словакии с 5 июля при въезде на территорию государства у граждан ЕС будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам Евросоюза как сертификат о прививках, проведении теста (антиген, ПЦР) или преодолении коронавируса, - отметили в Госпогранслужбе Украины.