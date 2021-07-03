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Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государств "красного" списка, в частности из Украины, должны предварительно зарегистрироваться на специальном веб-сайте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Все желающие попасть в Словакию, обязаны зарегистрироваться на сайте.

Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновила ж/д сообщение со Словакией

"Это касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Человек, который прибывает на территорию Словакии поездом и не выполняет условий въезда, не будет пущен, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - отметили украинские пограничники.

Также пограничники Словакии с 5 июля при въезде на территорию государства у граждан ЕС будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам Евросоюза как сертификат о прививках, проведении теста (антиген, ПЦР) или преодолении коронавируса, - отметили в Госпогранслужбе Украины.

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Топ комментарии
+6
братислава - одна из самых ******** столиц стран ес. Зачем туда ехать еще раз, мне непонятно. Так что словаки пускай валят городами. Как-то переживем без них
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03.07.2021 20:29
+5
Да кому у нужна эта славакия.
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03.07.2021 20:04
+3
нах вы кому надо с вашей словакией что там делать какой красный? у нас зеленый даже по европ меркам уже как пол месяца понятно они считают чтоб несколько недель подряд было стабильно инфо вносится ранее через неделю обновят и все будет ок Греция даже на выбор кроме пцр теста дала возможность делать экспресс тесты для нас также и это также шенген и ес
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03.07.2021 20:16
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Танунахєр! Це апартеїд якийсь.
Тобто, якщо в тебе нема інтернету, - сиди вдома.
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03.07.2021 20:02 Ответить
Нехай щастить.
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03.07.2021 20:04 Ответить
Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2228
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03.07.2021 20:06 Ответить
Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8716
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03.07.2021 20:10 Ответить
Українська народна пісня "Штефан" від словацького гурту Hrdza з Пряшівщини.
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E Hrdza - Štefan / Stephen / Штефан
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03.07.2021 20:15 Ответить
Это словацкие РУСИНЫ . Восток Словакии - русинский , но и словацкий язык самый близкий к украинскому
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04.07.2021 00:44 Ответить
уточнюю. Лемки= русини..

проблема у тому,що Київ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ не займався українцями в Словаччині..

і в той час, якщо лемки Польщі вважають себе українцями,лемки Словаччини-"русинами"..
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04.07.2021 11:08 Ответить
Пётр Алексеевич , переходите в наступление против зелёной мрази ! Переиграйте клоунарий
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03.07.2021 21:09 Ответить
Кого ширнули кайзером, того пропустять, а це квартальщики, їхні родичі та знайомі.
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03.07.2021 20:03 Ответить
Зачем ехать мажорам в нищую о засраную словакию, если есть франция, швейцария, италия, австрия?
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03.07.2021 20:32 Ответить
Да кому у нужна эта славакия.
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03.07.2021 20:04 Ответить
там тупо дешевле кататься на лыжах, чем в карпатах)
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03.07.2021 20:06 Ответить
Ага, в словакии так дешевле, что очередей желающих на лыжах летом совсем нет.
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03.07.2021 20:31 Ответить
Особенно летом😁
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04.07.2021 08:09 Ответить
Декому потрібна.
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03.07.2021 20:07 Ответить
на пронхабе что ли ? )))
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03.07.2021 20:06 Ответить
Сиди дома, ****!
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03.07.2021 20:13 Ответить
нах вы кому надо с вашей словакией что там делать какой красный? у нас зеленый даже по европ меркам уже как пол месяца понятно они считают чтоб несколько недель подряд было стабильно инфо вносится ранее через неделю обновят и все будет ок Греция даже на выбор кроме пцр теста дала возможность делать экспресс тесты для нас также и это также шенген и ес
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03.07.2021 20:16 Ответить
Вот увидите, Польша, которая хрюкает без остановки о "поддержке Украины на всех направлениях", будет последней страной, открывшейся для туристов из Украины.
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03.07.2021 22:09 Ответить
братислава - одна из самых ******** столиц стран ес. Зачем туда ехать еще раз, мне непонятно. Так что словаки пускай валят городами. Как-то переживем без них
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03.07.2021 20:29 Ответить
Потроху безвиз превращется безвьезд.
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03.07.2021 20:39 Ответить
слабакія сабакія, ні не чув
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03.07.2021 21:18 Ответить
Интересно какие еще страны входят в этот ,,красный,,список и как относительно тех кто проезжает Словакию транзитом?
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03.07.2021 22:00 Ответить
P.S.И почему Украина вошла в этот ,,красный,,список?
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03.07.2021 22:01 Ответить
Словаччина
провакциновано 37%.
Україна-4.4(4.8)%
https://fortune.com/2021/06/30/covid-vaccines-global-vaccination-rates-by-country/?queryly=related_article
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04.07.2021 11:33 Ответить
у кожної країни свій" червоний список"..
у Кндр він збігається зі списком країн-членів ООН мінуС КНДР
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04.07.2021 11:11 Ответить
Там тої словачини , як кіт насцяв . Прям всі залишили свої справи і всі масово рвуться саме в словачину .
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03.07.2021 22:08 Ответить
Не хайте страну - маленькая Словакия много помогает Украине - не уподобляйтесь кацапам и не будьте жлобами
Насчёт регистрации - она существует уже с начала года . Программа нормальная, закачивается в телефон, никаких проблем . В Украине есть к примеру ДІЯ.
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04.07.2021 00:49 Ответить
Іспанія та Греція також вимагають електронну реєстрацію при в'їзді, але вакцинація при цьому необов'язкова, достатнього негативного ПЛР-тесту
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04.07.2021 09:35 Ответить
 
 