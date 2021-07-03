Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ
Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государств "красного" списка, в частности из Украины, должны предварительно зарегистрироваться на специальном веб-сайте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Все желающие попасть в Словакию, обязаны зарегистрироваться на сайте.
Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.
"Это касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Человек, который прибывает на территорию Словакии поездом и не выполняет условий въезда, не будет пущен, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - отметили украинские пограничники.
Также пограничники Словакии с 5 июля при въезде на территорию государства у граждан ЕС будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам Евросоюза как сертификат о прививках, проведении теста (антиген, ПЦР) или преодолении коронавируса, - отметили в Госпогранслужбе Украины.
Пожалуйста, подождите...
Тобто, якщо в тебе нема інтернету, - сиди вдома.
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E Hrdza - Štefan / Stephen / Штефан
проблема у тому,що Київ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ не займався українцями в Словаччині..
і в той час, якщо лемки Польщі вважають себе українцями,лемки Словаччини-"русинами"..
провакциновано 37%.
Україна-4.4(4.8)%
https://fortune.com/2021/06/30/covid-vaccines-global-vaccination-rates-by-country/?queryly=related_article
у Кндр він збігається зі списком країн-членів ООН мінуС КНДР
Насчёт регистрации - она существует уже с начала года . Программа нормальная, закачивается в телефон, никаких проблем . В Украине есть к примеру ДІЯ.