"Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновила ж/д сообщение со Словакией
"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение со Словакией с 1 июля.
Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
Детали компания обещает сообщить позже.
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