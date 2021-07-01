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железная дорога (1409) Словакия (912) Укрзализныця (2688)

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновила ж/д сообщение со Словакией

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение со Словакией с 1 июля.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Детали компания обещает сообщить позже.

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01.07.2021 11:23 Ответить
ну, наконец то можно ехать в братиславу и пить смачну каву
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01.07.2021 11:33 Ответить
Сенс цього поїзду для вас, якщо ви з американського ІР пишете?
Для українців Словаччина продовжує залишатись закритою для поїздок незалежно від того, вакцинована людина чи ні
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01.07.2021 12:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu/status/1410529465357242370 1 ч

Станом на 30 червня залишені на станційних коліях з причини відсутності локомотивів 59 вантажних поїздів; через відсутність палива 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів, і динаміка приросту кинутих поїздів через дефіцит палива зростає в геометричній прогресії
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01.07.2021 14:08 Ответить
 
 