"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев - Тернополь

"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь. Из Киева он будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

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Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, пассажиры смогут за 6 часов добраться из Тернополя в столицу страны и наоборот.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.