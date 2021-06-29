"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев - Тернополь
"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь. Из Киева он будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.
Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, пассажиры смогут за 6 часов добраться из Тернополя в столицу страны и наоборот.
Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.
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walshebneg
показать весь комментарий29.06.2021 11:05 Ответить Мне нравится 0
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Олег Беляков #413192
показать весь комментарий29.06.2021 12:00 Ответить Мне нравится 0
walshebneg
показать весь комментарий29.06.2021 12:03 Ответить Мне нравится 0
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walshebneg
показать весь комментарий29.06.2021 12:06 Ответить Мне нравится 0
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий29.06.2021 15:52 Ответить Мне нравится 0
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