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"Укрзализныця" со 2 июля запускает скоростной поезд Киев - Тернополь

"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь. Из Киева он будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

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Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, пассажиры смогут за 6 часов добраться из Тернополя в столицу страны и наоборот.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.

железная дорога (1412) Киев (25516) поезд (1025) Тернополь (769) Укрзализныця (2746)


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монорельс?
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29.06.2021 11:05 Ответить
а что, считать от одного до двух - это из области фантастики для тебя?
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29.06.2021 12:00 Ответить
Вчера показывали монорельс Черкассы-Смила, так там точно такое кол-во рельсов было...может один рельс как запасной??
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29.06.2021 12:03 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273840/na_monorelsovom_avtobuse_smelacherkassy_konduktory_otkryto_berut_dengi_za_proezd_sebe_ne_vydavaya_bilety
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29.06.2021 12:06 Ответить
КАРАИМЫ ТОЖЕ ХОТЮТЬ !)
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29.06.2021 15:52 Ответить
 
 