"Укрзалізниця" з 2 липня запускає швидкісний поїзд Київ - Тернопіль

"Укрзалізниця" призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті № 747/748 сполученням Київ - Тернопіль. З Києва він відправлятиметься з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську, тож пасажири зможуть швидко (лише 6 годин у дорозі) та зручно дістатися з Тернополя до столиці країни та навпаки.

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Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.