"Укрзалізниця" з 2 липня запускає швидкісний поїзд Київ - Тернопіль
"Укрзалізниця" призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті № 747/748 сполученням Київ - Тернопіль. З Києва він відправлятиметься з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.
З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.
Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську, тож пасажири зможуть швидко (лише 6 годин у дорозі) та зручно дістатися з Тернополя до столиці країни та навпаки.
Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.
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walshebneg
показати весь коментар29.06.2021 11:05 Відповісти Мені подобається 0
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Олег Беляков #413192
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walshebneg
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walshebneg
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ПРАВДИВЫЙ
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