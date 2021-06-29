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"Укрзалізниця" з 2 липня запускає швидкісний поїзд Київ - Тернопіль

"Укрзалізниця" призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті № 747/748 сполученням Київ - Тернопіль. З Києва він відправлятиметься з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську, тож пасажири зможуть швидко (лише 6 годин у дорозі) та зручно дістатися з Тернополя до столиці країни та навпаки.

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Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня.

Автор: 

залізниця (1505) Київ (19461) потяг (1969) Тернопіль (401) Укрзалізниця (6841)


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монорельс?
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29.06.2021 11:05 Відповісти
а что, считать от одного до двух - это из области фантастики для тебя?
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29.06.2021 12:00 Відповісти
Вчера показывали монорельс Черкассы-Смила, так там точно такое кол-во рельсов было...может один рельс как запасной??
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29.06.2021 12:03 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273840/na_monorelsovom_avtobuse_smelacherkassy_konduktory_otkryto_berut_dengi_za_proezd_sebe_ne_vydavaya_bilety
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29.06.2021 12:06 Відповісти
КАРАИМЫ ТОЖЕ ХОТЮТЬ !)
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29.06.2021 15:52 Відповісти
 
 