"Укрзалізниця" від сьогодні відновила залізничне сполучення зі Словаччиною
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення зі Словаччиною з 1 липня.
Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць і в зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Подробиці компанія обіцяє повідомити пізніше.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для українців Словаччина продовжує залишатись закритою для поїздок незалежно від того, вакцинована людина чи ні
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu/status/1410529465357242370 1 ч
Станом на 30 червня залишені на станційних коліях з причини відсутності локомотивів 59 вантажних поїздів; через відсутність палива 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів, і динаміка приросту кинутих поїздів через дефіцит палива зростає в геометричній прогресії