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залізниця (1469) Словаччина (1023) Укрзалізниця (6685)

"Укрзалізниця" від сьогодні відновила залізничне сполучення зі Словаччиною

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення зі Словаччиною з 1 липня.

Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць і в зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Подробиці компанія обіцяє повідомити пізніше.

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01.07.2021 11:23 Відповісти
ну, наконец то можно ехать в братиславу и пить смачну каву
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01.07.2021 11:33 Відповісти
Сенс цього поїзду для вас, якщо ви з американського ІР пишете?
Для українців Словаччина продовжує залишатись закритою для поїздок незалежно від того, вакцинована людина чи ні
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01.07.2021 12:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu/status/1410529465357242370 1 ч

Станом на 30 червня залишені на станційних коліях з причини відсутності локомотивів 59 вантажних поїздів; через відсутність палива 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів, і динаміка приросту кинутих поїздів через дефіцит палива зростає в геометричній прогресії
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01.07.2021 14:08 Відповісти
 
 