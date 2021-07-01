"Укрзалізниця" від сьогодні відновила залізничне сполучення зі Словаччиною

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення зі Словаччиною з 1 липня.

Про це пресслужба компанії повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць і в зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Подробиці компанія обіцяє повідомити пізніше.

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