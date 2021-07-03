Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ

Особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до червоного списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Всі охочі потрапити до Словаччини, зобов'язані зареєструватися на сайті.

Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду, не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

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Також словацькі колеги інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.