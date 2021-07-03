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Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ

Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ

Особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до червоного списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Всі охочі потрапити до Словаччини, зобов'язані зареєструватися на сайті.

Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду, не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

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Також словацькі колеги інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.
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Топ коментарі
+6
братислава - одна из самых ******** столиц стран ес. Зачем туда ехать еще раз, мне непонятно. Так что словаки пускай валят городами. Как-то переживем без них
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03.07.2021 20:29
+5
Да кому у нужна эта славакия.
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03.07.2021 20:04
+3
нах вы кому надо с вашей словакией что там делать какой красный? у нас зеленый даже по европ меркам уже как пол месяца понятно они считают чтоб несколько недель подряд было стабильно инфо вносится ранее через неделю обновят и все будет ок Греция даже на выбор кроме пцр теста дала возможность делать экспресс тесты для нас также и это также шенген и ес
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03.07.2021 20:16
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Танунахєр! Це апартеїд якийсь.
Тобто, якщо в тебе нема інтернету, - сиди вдома.
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03.07.2021 20:02 Відповісти
Нехай щастить.
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03.07.2021 20:04 Відповісти
Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2228
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03.07.2021 20:06 Відповісти
Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8716
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03.07.2021 20:10 Відповісти
Українська народна пісня "Штефан" від словацького гурту Hrdza з Пряшівщини.
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E Hrdza - Štefan / Stephen / Штефан
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03.07.2021 20:15 Відповісти
Это словацкие РУСИНЫ . Восток Словакии - русинский , но и словацкий язык самый близкий к украинскому
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04.07.2021 00:44 Відповісти
уточнюю. Лемки= русини..

проблема у тому,що Київ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ не займався українцями в Словаччині..

і в той час, якщо лемки Польщі вважають себе українцями,лемки Словаччини-"русинами"..
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04.07.2021 11:08 Відповісти
Пётр Алексеевич , переходите в наступление против зелёной мрази ! Переиграйте клоунарий
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03.07.2021 21:09 Відповісти
Кого ширнули кайзером, того пропустять, а це квартальщики, їхні родичі та знайомі.
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03.07.2021 20:03 Відповісти
Зачем ехать мажорам в нищую о засраную словакию, если есть франция, швейцария, италия, австрия?
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03.07.2021 20:32 Відповісти
Да кому у нужна эта славакия.
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03.07.2021 20:04 Відповісти
там тупо дешевле кататься на лыжах, чем в карпатах)
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03.07.2021 20:06 Відповісти
Ага, в словакии так дешевле, что очередей желающих на лыжах летом совсем нет.
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03.07.2021 20:31 Відповісти
Особенно летом😁
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04.07.2021 08:09 Відповісти
Декому потрібна.
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03.07.2021 20:07 Відповісти
на пронхабе что ли ? )))
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03.07.2021 20:06 Відповісти
Сиди дома, ****!
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03.07.2021 20:13 Відповісти
нах вы кому надо с вашей словакией что там делать какой красный? у нас зеленый даже по европ меркам уже как пол месяца понятно они считают чтоб несколько недель подряд было стабильно инфо вносится ранее через неделю обновят и все будет ок Греция даже на выбор кроме пцр теста дала возможность делать экспресс тесты для нас также и это также шенген и ес
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03.07.2021 20:16 Відповісти
Вот увидите, Польша, которая хрюкает без остановки о "поддержке Украины на всех направлениях", будет последней страной, открывшейся для туристов из Украины.
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03.07.2021 22:09 Відповісти
братислава - одна из самых ******** столиц стран ес. Зачем туда ехать еще раз, мне непонятно. Так что словаки пускай валят городами. Как-то переживем без них
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03.07.2021 20:29 Відповісти
Потроху безвиз превращется безвьезд.
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03.07.2021 20:39 Відповісти
слабакія сабакія, ні не чув
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03.07.2021 21:18 Відповісти
Интересно какие еще страны входят в этот ,,красный,,список и как относительно тех кто проезжает Словакию транзитом?
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03.07.2021 22:00 Відповісти
P.S.И почему Украина вошла в этот ,,красный,,список?
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03.07.2021 22:01 Відповісти
Словаччина
провакциновано 37%.
Україна-4.4(4.8)%
https://fortune.com/2021/06/30/covid-vaccines-global-vaccination-rates-by-country/?queryly=related_article
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04.07.2021 11:33 Відповісти
у кожної країни свій" червоний список"..
у Кндр він збігається зі списком країн-членів ООН мінуС КНДР
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04.07.2021 11:11 Відповісти
Там тої словачини , як кіт насцяв . Прям всі залишили свої справи і всі масово рвуться саме в словачину .
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03.07.2021 22:08 Відповісти
Не хайте страну - маленькая Словакия много помогает Украине - не уподобляйтесь кацапам и не будьте жлобами
Насчёт регистрации - она существует уже с начала года . Программа нормальная, закачивается в телефон, никаких проблем . В Украине есть к примеру ДІЯ.
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04.07.2021 00:49 Відповісти
Іспанія та Греція також вимагають електронну реєстрацію при в'їзді, але вакцинація при цьому необов'язкова, достатнього негативного ПЛР-тесту
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04.07.2021 09:35 Відповісти
 
 