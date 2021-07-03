Словаччина зобов'язала громадян України перед в'їздом реєструватися на сайті, - ДПСУ
Особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до червоного списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Всі охочі потрапити до Словаччини, зобов'язані зареєструватися на сайті.
Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.
Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду, не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.
Також словацькі колеги інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, якщо в тебе нема інтернету, - сиди вдома.
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E Hrdza - Štefan / Stephen / Штефан
проблема у тому,що Київ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ не займався українцями в Словаччині..
і в той час, якщо лемки Польщі вважають себе українцями,лемки Словаччини-"русинами"..
провакциновано 37%.
Україна-4.4(4.8)%
https://fortune.com/2021/06/30/covid-vaccines-global-vaccination-rates-by-country/?queryly=related_article
у Кндр він збігається зі списком країн-членів ООН мінуС КНДР
Насчёт регистрации - она существует уже с начала года . Программа нормальная, закачивается в телефон, никаких проблем . В Украине есть к примеру ДІЯ.