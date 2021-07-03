Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив

Чернобыльскую зону планируют трансформировать в так называемую Зону возрождения, и сделать из нее еще один "туристический магнит" Украины.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, передает Цензор.НЕТ.

Над развитием Зоны отчуждения, по словам Олеськив, сегодня активно работают Министерство культуры и информационной политики, Министерство защиты окружающей среды, а также Государственное агентство управления зоной отчуждения и Государственное агентство развития туризма.

"В таком четырехугольнике мы работаем вместе над новыми нарративами, которыми нужно насытить туры и нашу коммуникацию о Чернобыле. Второе - это реставрация. Точнее, консервация памяток, которые есть в Зоне отчуждения. Их поглощает природа. Некоторые объекты важно сохранить, поскольку естественным образом они будут рушиться. Этим занимается профильный заместитель министра культуры и информационной политики. Над тем, чтобы занести какую-то часть объектов в список наследия ЮНЕСКО и далее их сохранять, консервировать как наше наследие", - рассказала Марьяна Олеськив.

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Также сейчас вместе с туроператорами изучается вопрос расширения целевой аудитории. Пока больше всего Зона отчуждения как туристический объект интересует молодежь.

"По нашему мнению, важно работать с более старшей аудиторией, которая интересуется вопросами холодной войны, историей Советского Союза, тоталитаризма и так далее, и пытаться достучаться до них. Поработать с мифами, что там опасно и очень много радиации. Рассказать, что в пределах туристических маршрутов находиться там абсолютно безопасно", - отметила эксперт.

По ее словам, в прошлом году количество туристов в Чернобыльскую зону уменьшилось, но 90% из них - это украинцы.

"Это и потому, что иностранцы не могли приехать, но и больше украинцев начали интересоваться этой территорией. Поэтому важно уже в следующие годы сбалансировать долю украинских и иностранных туристов", - уточнила Олеськив.