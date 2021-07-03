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Зона отчуждения (280) Олеськив (17) Госагентство развития туризма (25)

Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив

Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один

Чернобыльскую зону планируют трансформировать в так называемую Зону возрождения, и сделать из нее еще один "туристический магнит" Украины.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, передает Цензор.НЕТ.

Над развитием Зоны отчуждения, по словам Олеськив, сегодня активно работают Министерство культуры и информационной политики, Министерство защиты окружающей среды, а также Государственное агентство управления зоной отчуждения и Государственное агентство развития туризма.

"В таком четырехугольнике мы работаем вместе над новыми нарративами, которыми нужно насытить туры и нашу коммуникацию о Чернобыле. Второе - это реставрация. Точнее, консервация памяток, которые есть в Зоне отчуждения. Их поглощает природа. Некоторые объекты важно сохранить, поскольку естественным образом они будут рушиться. Этим занимается профильный заместитель министра культуры и информационной политики. Над тем, чтобы занести какую-то часть объектов в список наследия ЮНЕСКО и далее их сохранять, консервировать как наше наследие", - рассказала Марьяна Олеськив.

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Также сейчас вместе с туроператорами изучается вопрос расширения целевой аудитории. Пока больше всего Зона отчуждения как туристический объект интересует молодежь.

"По нашему мнению, важно работать с более старшей аудиторией, которая интересуется вопросами холодной войны, историей Советского Союза, тоталитаризма и так далее, и пытаться достучаться до них. Поработать с мифами, что там опасно и очень много радиации. Рассказать, что в пределах туристических маршрутов находиться там абсолютно безопасно", - отметила эксперт.

По ее словам, в прошлом году количество туристов в Чернобыльскую зону уменьшилось, но 90% из них - это украинцы.

"Это и потому, что иностранцы не могли приехать, но и больше украинцев начали интересоваться этой территорией. Поэтому важно уже в следующие годы сбалансировать долю украинских и иностранных туристов", - уточнила Олеськив.

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Топ комментарии
+8
Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив - Цензор.НЕТ 626
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03.07.2021 20:48
+6
Життя-індєйка ЗЄлена Шмаркля ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували;Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄбанат!
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03.07.2021 20:49
+2
Там в прудах-охлпдителях такая рыба водится! На спортивную рыбалку будут очереди стоять!
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03.07.2021 20:44
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Правила форума Совет форумчан
Там в прудах-охлпдителях такая рыба водится! На спортивную рыбалку будут очереди стоять!
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03.07.2021 20:44 Ответить
Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив - Цензор.НЕТ 626
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03.07.2021 20:48 Ответить
Бубочка, ты? Смени костюм пчелки Майи, одень свой привычный костюм шута, а то с тобой будет такое каждый день.
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04.07.2021 07:38 Ответить
Життя-індєйка ЗЄлена Шмаркля ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували;Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄбанат!
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03.07.2021 20:49 Ответить
Где футбол посмотреть? поделитесь пожалуйста
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03.07.2021 20:58 Ответить
Канал Украина!
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03.07.2021 20:59 Ответить
Спасибо
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03.07.2021 21:02 Ответить
Если шо то здесь.
https://myfootball.top/ КЛАЦ
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03.07.2021 21:03 Ответить
сайтик утащил в закладки. мерси
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03.07.2021 21:05 Ответить
Если шо, то есть ещё.
http://livetv437.me/
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03.07.2021 21:12 Ответить
по первой ссылке - стартанул AceStrim но постоянные фризы. в топку
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03.07.2021 21:13 Ответить
Ещё рано. Скачай SopCast
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03.07.2021 21:20 Ответить
Поединок четвертьфинала Евро-2020 между сборными Украины и Англии, напомним, состоится в Риме на поле «Стадио Олимпико», начало - в 22:00.

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
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03.07.2021 21:02 Ответить
набери в гуглє гоооооол і там буде 2 сайти, йти повинні першими
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03.07.2021 21:03 Ответить
https://www.ontvtime.ru/live/1tv.html

увы. наши не транслируют на шару. приходится смотреть по кацап-тиви
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03.07.2021 21:03 Ответить
є торрент тв і 2 сайти гоооооол
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03.07.2021 21:04 Ответить
ТРК "Украина" в интернет не транслирует - блокирует
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03.07.2021 21:06 Ответить
набери в гуглє гоооооол і там буде 2 сайти, йти повинні першими
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03.07.2021 21:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D9h2iyJxyRI
Канал Україна. Все працює
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03.07.2021 21:20 Ответить
ровно до начала матча
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03.07.2021 21:21 Ответить
Это да.
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03.07.2021 21:23 Ответить
Первый анал Пидароссия?
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03.07.2021 21:05 Ответить
ну а шо делать? нет больше трансляции в интернете
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03.07.2021 21:06 Ответить
https://reddt1.soccerstreams.net/event/ukraine-england-live-stream/658876 За пів години до початку матчу з'являться лінки на трансляції
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03.07.2021 21:16 Ответить
да, вроде бы как sweet.tv сегодня какую то акцию должны были обьявить на тестовый просмотр у них на сайте
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03.07.2021 21:04 Ответить
Сначала ужесточают огромными штрафами и вплоть до тюремного заключения за проникновение в зону отчуждения но как только в АП просчитали что на этом можно неплохо подзаработать ни каких проблем. Вот в чем можно отдать должное этой маланской власти так это в умении воровать не краснея и хорошо при этом пистеть!!!!!
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03.07.2021 20:59 Ответить
а какой первый "туристический магнит"? кривой рог?
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03.07.2021 21:03 Ответить
"мы работаем вместе над новыми нарративами, которыми нужно насытить туры и нашу коммуникацию о Чернобыле"
так насыщайте, черт возьми, нарративами, турами и коммуникацией, ждем с нетерпением!!
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03.07.2021 21:10 Ответить
То, что "Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины", это радует. Но планы эти выглядят мало реальными. Прежде всего это касается того, что попытка нацелена на трансформацию Зоны отчуждения "в так называемую Зону возрождения". Интересно увидеть потенциал, который будет способствовать указанной "трансформации". Природный потенциал не может служить возрождению, ибо Зона, это радиоэкологический заповедник, а заповедные территории не могут использоваться для возрождения. Технические ресурсы зоны находятся в законсервированном состоянии и тоже не могут быть использованы для возрождения. Культурный потенциал зоны он ныне в стадии летаргического сна, ибо Зона отчуждения - она лишена людей. А как мы знаем, "под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений". А все это без человека невозможно использовать. Видимо с "трансформацией" не получится.
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03.07.2021 21:29 Ответить
и офис с мендельштрассе не забудьте переселить под реактор...
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03.07.2021 21:34 Ответить
Там надо Траурный Мемориал сооружать -- в пользу Ликвидаторов. -- бо я там был и всё видел.
-- а так -- танцы-обнимацы на костях...
Ганьба!
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03.07.2021 21:36 Ответить
Туристичний гамніт.
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03.07.2021 22:10 Ответить
Це називається **** porn.
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03.07.2021 22:46 Ответить
Не знаю, шо у них выйдет в Чернобыле, я предлагаю сделать это в ОПе. Такого сборища идиотов нет нигде в мире. От клиентов не будет отбоя, со всего мира приедут смотреть, как шуты из квартала и бывшие рыгоаналы уважаемую при Порохе страну превратили в шутовской квартал.
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04.07.2021 07:45 Ответить
пошол в жопу с рошенкой жадной
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04.07.2021 09:45 Ответить
кто ответит за гривню или все забыли
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04.07.2021 09:46 Ответить
давайте ещё одну аэс жахнем шо од препков досталась..бизнес расширять
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04.07.2021 09:44 Ответить
 
 