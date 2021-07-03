Украина проиграла Англии и выбывает из Евро-2020
В столице Италии Риме завершился матч 1/4 финала XVI чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Украины и Англии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Англичане победили со счетом 4:0. В полуфинале они сыграют с датчанами, которые сегодня ранее обыграли команду из Чехии.
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1. Україна в турнірі показала неймовірний результат, не просто вперше прошла в плей-оф, а й ввійшла в вісім кращих команд Європи.
2. В нас великі шанси потрапити на чемпіонат Світу, до якого ми останній раз навіть не потрапили.
3. Команда пропустивши в перші 3 хв гол, не розклеїлась та весь тайм зіграла максимально на своїх можливостей. Головні проблеми в команді це захист, який не зміг завадити противнику забивати. Майже всі гольові моменти наш захист не зміг завадити.
4. Клас англійців набагато вищий, якщо порівняти нашого найкращого гравця Ярмоленка який коштує 5 мілйонів євро та пятірку англійців кожен з яких має ціну від 80-120 мільйонів євро!