РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12819 посетителей онлайн
Новости
49 478 521
спорт (2377) Евро-2020 (105)

Украина проиграла Англии и выбывает из Евро-2020

Украина проиграла Англии и выбывает из Евро-2020

В столице Италии Риме завершился матч 1/4 финала XVI чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Украины и Англии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Англичане победили со счетом 4:0. В полуфинале они сыграют с датчанами, которые сегодня ранее обыграли команду из Чехии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дякуємо!" и "Слава Україні!": украинская диаспора встретила национальную сборную по футболу в Риме. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+72
Зе-бідоносець нателефонував...
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3389
показать весь комментарий
03.07.2021 23:59
+63
Більшого не очікував. Молодці і так що вийшли в 1/4. Но з Англією треба було трохи бігать.
показать весь комментарий
03.07.2021 23:57
+48
Розгром. Украинская сборная как команда школьников против профессионалов. Желания забивать, отбирать мяч практически не было, англичане рвались вперед, играли в быстрый футбол..
показать весь комментарий
03.07.2021 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
То що програли швидко забудеться, а то що дійшли до чверть залишиться назавжди. А от рахунок міг би бути і кращим. І тим не менше - наші хлопці молодці!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 10:55 Ответить
Правильно, пока плебс обсуждает гладиаторов, у него украли землю, права на будующее. ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ, а вечером в вонючие хижины.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:08 Ответить
Зеленский не фартовый.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:21 Ответить
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 215Які ж у нас "патріоти"- українці "експерти в футболі.. дивує..
1. Україна в турнірі показала неймовірний результат, не просто вперше прошла в плей-оф, а й ввійшла в вісім кращих команд Європи.
2. В нас великі шанси потрапити на чемпіонат Світу, до якого ми останній раз навіть не потрапили.
3. Команда пропустивши в перші 3 хв гол, не розклеїлась та весь тайм зіграла максимально на своїх можливостей. Головні проблеми в команді це захист, який не зміг завадити противнику забивати. Майже всі гольові моменти наш захист не зміг завадити.
4. Клас англійців набагато вищий, якщо порівняти нашого найкращого гравця Ярмоленка який коштує 5 мілйонів євро та пятірку англійців кожен з яких має ціну від 80-120 мільйонів євро!
показать весь комментарий
04.07.2021 11:34 Ответить
https://photos.app.goo.gl/EkQ4MLtbcyThWvFy9 Наш найкращий гравець Ярмоленко коштує 5 мільйонів євро.. Молодці збірна за вихід в 1\4 Евро 2020!
показать весь комментарий
04.07.2021 11:37 Ответить
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3502
показать весь комментарий
04.07.2021 11:39 Ответить
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5485
показать весь комментарий
04.07.2021 11:52 Ответить
хорошо хоть себе не забили и на том спасибо..
показать весь комментарий
04.07.2021 11:55 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2021 18:04 Ответить
Упалы Пиднимаемся на тренувпння тренуватись тренуватись
показать весь комментарий
04.07.2021 12:10 Ответить
..было ясно о сборной ещё после поражения с Австрией-1:0..Столько технического брака в передачах,да нежелание у игроков нападения взять игру на себя...Это же повторилось и с англичанами..
показать весь комментарий
04.07.2021 12:36 Ответить
Выиграли те кто и должен был выиграть. Чудеса в футболе бывают , но только не этот раз. Испания обыграла Швейцарию, Италия обыграла Бельгию, Англия обыграла Украину, Дания ( по классу выше чехов) обыграла Чехию. Все закономерно.. Сборная Украина где то в середине второй половины ( снизу) европейского футбола. По этому по факту заняли место очень достойное, но по стечению обстоятельств и сказочному везению, хотя нельзя отбрасывать и местами старание , и борьбу особенно в матче с шведами. Так что результат есть, но все остальное на том средненьком уровне на котором мы и находимся. Увы. ( просто нужно признавать реальность, такой какая она есть)
показать весь комментарий
04.07.2021 13:53 Ответить
Но никто не проиграл так как Украина.
показать весь комментарий
04.07.2021 16:29 Ответить
Испания - Словакия 5-0, Дания - Россия 4-1, Португалия - Венгрия 3-0, Бельгия - Россия 3-0 ( в Питере) Италия - Турция 3-0 Так что проигрывали по разному. Но здесь ( как и в приведенных выше матчах) на лицо разница в классе между Англией и Украиной, ( как и разница между приведенными выше сборными) плюс большие потери ( в том числе и физических) после матча с шведами. Болеем теперь за родину футбола Англию.( по двум причинам, первая это дружественная нам страна, во вторых мы сможем потом сказать , что проиграли чемпиону) И еще лучше так проиграть как проиграли англичанам, чем так как проиграли австрийцам , при том что тогда проигрыш был все го то 1-0.
показать весь комментарий
04.07.2021 19:27 Ответить
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7459
показать весь комментарий
04.07.2021 14:36 Ответить
Шевченко бездарний тренер,другий після Блохіна,не знає державної мови і як він тільки спілкується з гравцями?Ще за часів СРСР в мас-медіа писали,що ми програємо м'яч на "другому поверсі",тепер за цю ідею схопився Шевченко щоби прикрити свою безталантність як тренер.Проте в європейських клубах ніхто ним незацікавлений і він далі буде продовжувати мутити бездарність у збірній України
показать весь комментарий
04.07.2021 15:13 Ответить
Народ, хающий Сборную Украины - вы вообше то аху..евшие - попасть в 8 лучших сборных Европы едва забыв тактику совкового футбола - Бей в перёд - Комбинация придёт.
показать весь комментарий
04.07.2021 15:17 Ответить
Приберіть писклю на .... , гравець амно, а тренер взагалі ніякий!
показать весь комментарий
04.07.2021 17:04 Ответить
Защита имеет смутное представление об игре в защите-не обучены, не умеют и не знают как играть ,бегают от кромки до кромки-впереди своих нападающих и вдогонку за нападающими противника,каторжный труд и плачевный результат!Играют по конспектам Василия Ивановича:лучшая защита-атака,все в мыле и без толку
показать весь комментарий
04.07.2021 17:30 Ответить
Програш у футболі - то таке, що минеться. Сьогодні програли, завтра виграли. Бо це така захоплююча спортивна гра, не більше того. І це був всього лише програш у грі. Головне - не програти у війні! А футболісти наші все одно - молодці!
показать весь комментарий
04.07.2021 18:46 Ответить
Страница 6 из 6
 
 