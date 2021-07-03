Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020

У столиці Італії Римі завершився матч 1/4 фіналу XVI чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Англійці перемогли з рахунком 4:0. У пів фіналі вони зіграють із данцями, які сьогодні раніше обіграли команду з Чехії.

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