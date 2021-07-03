Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020
У столиці Італії Римі завершився матч 1/4 фіналу XVI чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Англійці перемогли з рахунком 4:0. У пів фіналі вони зіграють із данцями, які сьогодні раніше обіграли команду з Чехії.
Топ коментарі
+72 YU ST
показати весь коментар03.07.2021 23:59
+63 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар03.07.2021 23:57
+48 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар03.07.2021 23:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. Україна в турнірі показала неймовірний результат, не просто вперше прошла в плей-оф, а й ввійшла в вісім кращих команд Європи.
2. В нас великі шанси потрапити на чемпіонат Світу, до якого ми останній раз навіть не потрапили.
3. Команда пропустивши в перші 3 хв гол, не розклеїлась та весь тайм зіграла максимально на своїх можливостей. Головні проблеми в команді це захист, який не зміг завадити противнику забивати. Майже всі гольові моменти наш захист не зміг завадити.
4. Клас англійців набагато вищий, якщо порівняти нашого найкращого гравця Ярмоленка який коштує 5 мілйонів євро та пятірку англійців кожен з яких має ціну від 80-120 мільйонів євро!