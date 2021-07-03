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Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020

Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020

У столиці Італії Римі завершився матч 1/4 фіналу XVI чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Англійці перемогли з рахунком 4:0. У пів фіналі вони зіграють із данцями, які сьогодні раніше обіграли команду з Чехії.

Також дивіться: Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+72
Зе-бідоносець нателефонував...
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3389
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03.07.2021 23:59
+63
Більшого не очікував. Молодці і так що вийшли в 1/4. Но з Англією треба було трохи бігать.
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03.07.2021 23:57
+48
Розгром. Украинская сборная как команда школьников против профессионалов. Желания забивать, отбирать мяч практически не было, англичане рвались вперед, играли в быстрый футбол..
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03.07.2021 23:56
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То що програли швидко забудеться, а то що дійшли до чверть залишиться назавжди. А от рахунок міг би бути і кращим. І тим не менше - наші хлопці молодці!!!
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04.07.2021 10:55 Відповісти
Правильно, пока плебс обсуждает гладиаторов, у него украли землю, права на будующее. ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ, а вечером в вонючие хижины.
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04.07.2021 11:08 Відповісти
Зеленский не фартовый.
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04.07.2021 11:21 Відповісти
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 215Які ж у нас "патріоти"- українці "експерти в футболі.. дивує..
1. Україна в турнірі показала неймовірний результат, не просто вперше прошла в плей-оф, а й ввійшла в вісім кращих команд Європи.
2. В нас великі шанси потрапити на чемпіонат Світу, до якого ми останній раз навіть не потрапили.
3. Команда пропустивши в перші 3 хв гол, не розклеїлась та весь тайм зіграла максимально на своїх можливостей. Головні проблеми в команді це захист, який не зміг завадити противнику забивати. Майже всі гольові моменти наш захист не зміг завадити.
4. Клас англійців набагато вищий, якщо порівняти нашого найкращого гравця Ярмоленка який коштує 5 мілйонів євро та пятірку англійців кожен з яких має ціну від 80-120 мільйонів євро!
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04.07.2021 11:34 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/EkQ4MLtbcyThWvFy9 Наш найкращий гравець Ярмоленко коштує 5 мільйонів євро.. Молодці збірна за вихід в 1\4 Евро 2020!
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04.07.2021 11:37 Відповісти
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3502
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04.07.2021 11:39 Відповісти
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5485
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04.07.2021 11:52 Відповісти
хорошо хоть себе не забили и на том спасибо..
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04.07.2021 11:55 Відповісти
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04.07.2021 18:04 Відповісти
Упалы Пиднимаемся на тренувпння тренуватись тренуватись
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04.07.2021 12:10 Відповісти
..было ясно о сборной ещё после поражения с Австрией-1:0..Столько технического брака в передачах,да нежелание у игроков нападения взять игру на себя...Это же повторилось и с англичанами..
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04.07.2021 12:36 Відповісти
Выиграли те кто и должен был выиграть. Чудеса в футболе бывают , но только не этот раз. Испания обыграла Швейцарию, Италия обыграла Бельгию, Англия обыграла Украину, Дания ( по классу выше чехов) обыграла Чехию. Все закономерно.. Сборная Украина где то в середине второй половины ( снизу) европейского футбола. По этому по факту заняли место очень достойное, но по стечению обстоятельств и сказочному везению, хотя нельзя отбрасывать и местами старание , и борьбу особенно в матче с шведами. Так что результат есть, но все остальное на том средненьком уровне на котором мы и находимся. Увы. ( просто нужно признавать реальность, такой какая она есть)
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04.07.2021 13:53 Відповісти
Но никто не проиграл так как Украина.
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04.07.2021 16:29 Відповісти
Испания - Словакия 5-0, Дания - Россия 4-1, Португалия - Венгрия 3-0, Бельгия - Россия 3-0 ( в Питере) Италия - Турция 3-0 Так что проигрывали по разному. Но здесь ( как и в приведенных выше матчах) на лицо разница в классе между Англией и Украиной, ( как и разница между приведенными выше сборными) плюс большие потери ( в том числе и физических) после матча с шведами. Болеем теперь за родину футбола Англию.( по двум причинам, первая это дружественная нам страна, во вторых мы сможем потом сказать , что проиграли чемпиону) И еще лучше так проиграть как проиграли англичанам, чем так как проиграли австрийцам , при том что тогда проигрыш был все го то 1-0.
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04.07.2021 19:27 Відповісти
Україна програла Англії та вибуває з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7459
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04.07.2021 14:36 Відповісти
Шевченко бездарний тренер,другий після Блохіна,не знає державної мови і як він тільки спілкується з гравцями?Ще за часів СРСР в мас-медіа писали,що ми програємо м'яч на "другому поверсі",тепер за цю ідею схопився Шевченко щоби прикрити свою безталантність як тренер.Проте в європейських клубах ніхто ним незацікавлений і він далі буде продовжувати мутити бездарність у збірній України
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04.07.2021 15:13 Відповісти
Народ, хающий Сборную Украины - вы вообше то аху..евшие - попасть в 8 лучших сборных Европы едва забыв тактику совкового футбола - Бей в перёд - Комбинация придёт.
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04.07.2021 15:17 Відповісти
Приберіть писклю на .... , гравець амно, а тренер взагалі ніякий!
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04.07.2021 17:04 Відповісти
Защита имеет смутное представление об игре в защите-не обучены, не умеют и не знают как играть ,бегают от кромки до кромки-впереди своих нападающих и вдогонку за нападающими противника,каторжный труд и плачевный результат!Играют по конспектам Василия Ивановича:лучшая защита-атака,все в мыле и без толку
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04.07.2021 17:30 Відповісти
Програш у футболі - то таке, що минеться. Сьогодні програли, завтра виграли. Бо це така захоплююча спортивна гра, не більше того. І це був всього лише програш у грі. Головне - не програти у війні! А футболісти наші все одно - молодці!
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04.07.2021 18:46 Відповісти
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