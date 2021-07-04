РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 186 90
карантин (16728) Словакия (907) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии

Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии

Исследователи компании Masatech и двух университетов в Братиславе разработали устройство FastBreathSpec, способное обнаруживать COVID-19 в дыхании человека менее чем за минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное агентство Словакии.

"Устройство базируется на спектрометрии движения ионов. Оно способно проанализировать дыхание человека менее чем за 60 секунд", - сказала Сильвия Такакова из Masatech.

По ее словам, после того, как устройство диагностирует коронавирус, отобранные образцы классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

В разработке анализатора принимали участие компания Masatech, факультет математики, физики и информатики Университета Коменского в Братиславе и факультет информатики и информационных технологий Словацкого технологического университета в Братиславе. В финансировании проекта приняло участие правительство страны.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
ковідо-шиза.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:22
+6
Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:01
+5
одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
показать весь комментарий
04.07.2021 06:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову офіс облажався...
показать весь комментарий
04.07.2021 02:21 Ответить
ковідо-шиза.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:22 Ответить
Для вас Земля круглая, или плоская?
показать весь комментарий
04.07.2021 17:45 Ответить
ну не всегда же линейкой мерить...
показать весь комментарий
04.07.2021 02:45 Ответить
Чи люди ще мають якісь права ?
Якщо хтось відмовляється дихати у прикоцані =устройства= ?
показать весь комментарий
04.07.2021 02:32 Ответить
Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:01 Ответить
Половина тестів показує фальшиві результати.
Людина має вірус - показує =ні=, не має - показує =так=.
А тут за одну хвилину за диханням.
Я таку дурню навіть не сприймаю.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:07 Ответить
при всій повазі - не кажіть нісенітницю...

Гарна ідея - величезний прорив!
показать весь комментарий
04.07.2021 08:16 Ответить
Так. Зараз всі прориви в науці і медицині лише з ковідом пов*язані.
Все інше не існує.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:36 Ответить
Мені самому огидне тотальне всепланетне засирання і зомбування ...
Мені огидне те ще всі органи всупереч виконанню своїх функцій займаються протилежним - засиранням мозку (людям - чомусь мені не хочеться так казати на в своїй масі бидло)...

Але саме цей винахід може почати ламати систему пройдисвітів.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:55 Ответить
ОК. Скажіть мені, будь ласка, чому аналіз дихання має бути точнішим за той мазок, який беруть в людини ?
показать весь комментарий
04.07.2021 08:57 Ответить

Тому що після мазка та аналогічних висновки робить людина на базі факторів типу - пробірка посиніла сильно, або трохи позеленіла і т.і.

А в цьому методі конкретны показники які обчислюються математично - отже - тільки факти...

(Це дуже спрощено сказано... )
показать весь комментарий
04.07.2021 09:04 Ответить
Додати:

якщо цю тему розвинути, то можна вийти на те, що на вході до школи будуть стояти такі пристрої і тоді послати в дупу всіх скотиняк з їхніми вакцинами та іншою фігнею.

А то вони падлюки вже запланували масово калічити дітей прищеплюванням. (гніда Гейтс працює?)
показать весь комментарий
04.07.2021 09:11 Ответить
Ведана, чомусь думаю, що ти підписник рен тв. Якщо ні, іди підпишись.
показать весь комментарий
04.07.2021 10:24 Ответить
Що вам відомо про спектральний аналіз іонізації газів?
показать весь комментарий
04.07.2021 08:21 Ответить
Я не збираюся дискутувати.
За півтора роки вже стільки всього нарозказували і навідкривали.
Скільки вереску було про масочки, дистанцію і антисептики... І вірусу мав настати каюк.
Тепер ніби єдиний спосіб - вакцинки, які ефективні проти всіх штамів, які ще навіть не з*явилися.
Аналіз крові іноді треба перездавати, бо впливають різні фактори на показники.
Техніка теж не завжди все покаже + помиляється.
І дихання людини не може бути стовідсотковим гарантом точності ще й такого аналізу.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:43 Ответить
Це правильний підхід тому що цей винахід відкидає суб'єктивізм - типу - може бути а може й ні - пальцем в небо.

Цей винахід дозволить чітко математично сказати вірогідність і помилку.

А з часом ця точність буде дуже швидко зростати.
Повірте - це прорив.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:00 Ответить
Вибачте, я залишуся стриманою.
Кров з вени здають, як правило, натщесерце.
Тиск міряють разів три, щоб приблизно прикинути більш-менш правильний результат. Бо чутлива техніка реагує і на положення тіла, і руки, і якось зайвого руху.
Сечу (перепрошую) теж (в окремих випадках) просять здавати середньодобову, щоб мати уявлення, як працює організм протям доби. І датчики (не пам*ятаю, як називаються), які людина носить і вони записують роботу серця протягом 24 годин.
Я не спеціаліст, але припускаю (враховуючи вищесказане і йому подібне), що дихання людини теж не є однаковим впродовж дня чи ночі і відповідно залежить від дуже багатьох факторів та їхньої комбінації: що з*в, випив, які медикаменти брав, наявність хронічних хвороб, де перебував.
І оскільки нам так само розказують про цілу купу симптомів, які неймовірно різняться (від втрати нюху до діареї), але всі їх записують в ковідні, а варіантів уже теж ціла купа, то як встановлюватимуть точність діагнозу по тому ж диханню - мені виглядає дивно.
Ще раз, я не технар. Написала лише, базуючись на здоровому глузді. Люди стільки обстежень проходять, страждають місяцями, роками і їм не можуть встановити причину та допомогти - лише виписують знеболювальні (кожен має такі історії про себе чи про знайомих), а тут все за секунди готово: хворий, давай лікуйся.
Бажаю Вам здоров*я.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:15 Ответить
нідене сказано що після виявлення таким чином ковіда зразу будуть вважати пацієнта хворим. Але це дасть підставу зробити більш розвернутий аналіз іншим способом. Ну наприклад якщо візуально людина потіє та лице червоне,можливо сказати що у людини "температура" то потрібно її поміряти для уточнення.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:34 Ответить
Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині - Цензор.НЕТ 5171 Я виходила з відповіді людини, яка претендує на знання з даного питання.
https://censor.net/ru/user/130570

Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
показать весь комментарий
04.07.2021 20:50 Ответить

В тому то і справа, що заміряють сотні показників а рішення приймають поколупавшись пальцем (у кращому випадку) у носі.
Я взагалі з одного боку дивуюсь, чому майже не не використовують математичний аппарат у діагностиці. А з другого боку розумію складність цього. (здається зрозумів - можливо тому що не знають як застосувати ANN для аналогового сигналу? ( Я Вам дуже вдячний що ми мене підштовхнули перевірити це дуже важливе припущення!!! )

Отже - це перша причина.
А друга причина - те що ******* медицина опираючись показники наслідків (хвороба) бореться з наслідками (хвороба). А потрібно убрати причину - гармонізувати інформаційно - енергетичну основу людини. Це - йога, цигун і т.і. (В'єтнам і т.п.) ( доречі - погугліть Філатович - Живе Слово)

Я було трохи практикував (займає багато часу) - творилися чудеса (і по лікуванню в тому числі) - аби я не бачив сам та не було опори на ті ж медичні аналізи - я б сам би не повірив аби мені таке розповіли....
показать весь комментарий
04.07.2021 09:44 Ответить
А потрібно убрати причину - гармонізувати інформаційно - енергетичну основу людини.

Абсолютно. Це відомо давно.

Я всіляко намагаюся побачити / зрозуміти / донести той факт, що кожна людина - різна, наш організм - індивідуальний і по-різному реагує на одні й ті ж подразники / фактори.
Коли я звідусіль тепер чую про прийняті стандартні протоколи - мене трохи коробить.
Адже одному це може допомогти, іншому - зашкодить.
Потрібно враховувати все. І слухати самого пацієнта теж: є люди (не всі), які добре знають свій організм і себе, прислухаються до нього і до себе. Тому лікування і зцілення має бути діалогом.

Розумію, Ваш ентузіазм щодо даного підходу, точності, об*єктивності і т.д. Абсолютно не заперечую даний принцип, але вважаю, що завжди варто припускати ймовірність похибки та комбінувати різні методи перш, ніж встановлювати діагноз та призначати лікування. (Апаратура може збиватися на окремих людях).
показать весь комментарий
04.07.2021 21:02 Ответить
вибачаюсь, а що таке ANN ?
показать весь комментарий
04.07.2021 21:21 Ответить
Шту́чні нейро́нні мере́жі (ШНМ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. artificial neural networks, ANN), або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC конективістські системи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. connectionist systems) - це обчислювальні системи, натхнені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0 біологічними нейронними мережами ,

Нейро́нная сетьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#cite_note-1 [1] (также искусственная нейронная сеть, ИНС) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C математическая модель , а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей
показать весь комментарий
05.07.2021 05:20 Ответить
дякую
показать весь комментарий
05.07.2021 09:16 Ответить
Тогда непонятно, почему в Индии не победили коронавирус с помощью йоги? Значит, на сильные вирусы самовнушение и гимнастика не влияют.
показать весь комментарий
05.07.2021 02:02 Ответить
Вадана, что бы понять,что у человека воняет изо рта не нужно сложных тестов, достаточно одного, так вот, от тебя воняет.
показать весь комментарий
04.07.2021 10:27 Ответить
З таким підходом до науки треба бути міноітом, жити в глушині та їздити на конях.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:05 Ответить
Так, ви маєте право бути, ким хочете, жити, де хочете і їздити, на чому хочете.
показать весь комментарий
04.07.2021 21:02 Ответить
Желаю вам крепкого здоровья,но мне интересно куда вы будете бежать и что делать если вдруг заболеете этой болезнью. Видел я таких неверующих. (желаю вам никогда ею не заболеть)
показать весь комментарий
04.07.2021 09:13 Ответить
Як я це "люблю". Прийти і оббрехати.
Доводжу до вашого відома, що я не заперечувала і не заперечую вірус. Спеціально для вас і вам подібних вкотре повторюю: він є, як і інші, численні, не перший, не останній.
Але я маю право висловлювати свою думку і ставити запитання щодо всього того, що навколо нього виробляють вже півтора роки, бо це зачіпає і моє життя також.
Правда, для більшості це - страшний злочин, бо ставити питання чи висловлювати сумніви щодо доцільності окремих методів "боротьби" не можна. На тебе ліплять тавро.

Дякую, що хоч здоров*я побажали, бо ваші однодумці, які корчать з себе святих та божих і чоловіколюбчих, клянуть і бажають смерті.

Взаємно: здоров*я вам.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:21 Ответить
здоровя не зичу - ідіотам воно зайве !
показать весь комментарий
04.07.2021 12:45 Ответить
особливо тупим..
не знаю як ще пояснити,що робити висновок з того,що один з заходів карантину- носіння масок- не переміг Ковід- значить маски-дурня-
НЕПРАВИЛЬНО.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:01 Ответить
Пані https://censor.net/ru/user/165058, наберіться терпіння. Скоро невакцинованим, без дзвіночків на шиї, заборонять виходити на вулицю.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:45 Ответить
Ні, до такого допускати не можна. Тут подібний сказ називають санітарною тиранією і дискримінацією.
показать весь комментарий
04.07.2021 08:56 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2021 09:06 Ответить


аби тільки не було так сумно...
показать весь комментарий
04.07.2021 09:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058

ТВОЇ ПРАВА ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПРАВА ІНШИХ.

ти маєш право здохнути від корони, а інші - жити
показать весь комментарий
04.07.2021 12:41 Ответить
Схоже на маячню.Але піплу подобається.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:32 Ответить
не мелькайте оба трое молодят - примелькалися
показать весь комментарий
04.07.2021 02:37 Ответить
Йду в дупу.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:45 Ответить
глубже туда запирайся - головою вперед...
показать весь комментарий
04.07.2021 02:49 Ответить
не канает и не интересно ...
устройство способное отличать казламордого не от него? - от тут постарайтесь,
товарищи ученые...
показать весь комментарий
04.07.2021 02:35 Ответить
Вас бі, "комментаторов" уничтожить всех нахер, насколько бі жить легче стало!
показать весь комментарий
04.07.2021 02:42 Ответить
плати налоги зеленым и не ной.
показать весь комментарий
04.07.2021 02:51 Ответить
а можна узнать то татаров чы сам ермак дуркует тута?
показать весь комментарий
04.07.2021 02:53 Ответить
шины у Санька....
як на дiло? - вiддасть даром - тема була обговорювана....
показать весь комментарий
04.07.2021 02:56 Ответить
Осталось приделаить к устройству пулемет для отстрела заразных ковидиотов без масок, и китайский вирус будет побежден...
показать весь комментарий
04.07.2021 03:09 Ответить
тоже вариант - отстреливать короноидиотов без масок, что б заразу не разносили
показать весь комментарий
04.07.2021 12:43 Ответить
трансляцию матчей сборной Украины на прикацапленых?
нужно прекращать нехай по скабеевоей ерзают.
кирюха, зайка чиято - ето полный зеленый отстой...
показать весь комментарий
04.07.2021 03:14 Ответить
Ти вже помішався на кацапах. Тичеш їх де треба, де й не треба. Чи, може, ти сам кацап і є? Тільки замаскований, ще й вдаєш, начебто їх ненавидиш. Що ти тут, на українському сайті, винюхуєш? На кого працюєш, гнидо?
показать весь комментарий
04.07.2021 03:52 Ответить
перелогинсья тупая кацапская, вечно все передергивающая, свинья...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:00 Ответить
тест простой , но действенный - путин *****?
показать весь комментарий
04.07.2021 04:02 Ответить
для украинцев ето даже не вопрос, а аксиома...
с нетерпением жду твое мычалово и сьезды...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:05 Ответить
ну или неответ, шо тоже показательно...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:11 Ответить
Ідіоте, засунь свої тести в одне місце. Ти ними мене не переконаєш. Бо ти таке ж саме *****, як і твій путін.
показать весь комментарий
04.07.2021 04:15 Ответить
а на хера менi тебе канать як ти блох кацапцький?
показать весь комментарий
04.07.2021 04:29 Ответить
Кацапе, ти навіть української мови не розумієш. Переконувати українською - це зовсім не "канать" по-вашому, кацапсько-зековськи. Спалився ти, недоумок кацапський.
показать весь комментарий
04.07.2021 04:37 Ответить
дуже хочу бачiти вiд тебе конкренно i ясно - шо путин - *****...
спроможешся?
показать весь комментарий
04.07.2021 04:42 Ответить
А я тобі хіба не зрозуміло написав, що путін - *****, як і ти? Чи не дійшло? То цим ти підтвердив, що кацап, такий же недоумкуватий, як і решта.
показать весь комментарий
04.07.2021 04:45 Ответить
почти убедил, а ты уверен шо ты не кацап и не сепеар?
показать весь комментарий
04.07.2021 05:08 Ответить
киля, без пинды, доки люди недобачать, так були бiмби в вагiнах чи то так?
як були то в яких? - у мене шкурный интерес...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:35 Ответить
Твоя "шкура" скоро буде на смереці теліпатись, після того, як тобі бімбу у вагіну вставлять...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:41 Ответить
розумный москаль попався.. - на 3 лопати глибше, хлопцi копайте - шо б не вилiзло...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:44 Ответить
Не буває розумних москалів. Ти теж не виняток.
показать весь комментарий
04.07.2021 04:47 Ответить
та i ти не тей пiд кого тре пiдспiвувать...
показать весь комментарий
04.07.2021 04:54 Ответить
кiля - голос!
показать весь комментарий
04.07.2021 05:00 Ответить
А это последствия ветеринарного укола,везде русские кажутся.
показать весь комментарий
04.07.2021 07:55 Ответить
Какіє руцкіє? ******************* кокошнікофіл. Набутьілюй потроху звідси.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:44 Ответить
Охота на ведьм и всх неугодных кроме ылиты. Кишечная палочка есть умкаждого и что? Живем как то. Но вопрос не в этом. Тесты для диагностики не пригодны, а только для иследования могут использываться. Так сказал их изобретатель. Выводы делайте сами, кому это выгодно.
показать весь комментарий
04.07.2021 04:28 Ответить
Ще ж собаки були, пам*ятаєте ?
Тренували песиків на виявлення ковідних.
показать весь комментарий
04.07.2021 05:02 Ответить
шановна, а не вы ли писали на початку - "перчатки в урну до роботы йду..."
показать весь комментарий
04.07.2021 05:15 Ответить
прЮфет ,кишечная палочка, делись давай быстрее , буровит оно что то с загадочным видом ...
показать весь комментарий
04.07.2021 07:42 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
04.07.2021 05:59 Ответить
одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
показать весь комментарий
04.07.2021 06:57 Ответить
Словаки молодцы !!!

Украинский и словацкий языки - наиболее близкие языки в мире.
А в остальном лучше не сравнивать - словаки это европейцы и украинцам надо перенимать их опыт в законодательстве и работе с инвесторами
показать весь комментарий
04.07.2021 08:58 Ответить
В ментальності треба переймати. Перестати бути злодіями і бидлом - і все стане нормально.
ПС. Тут мені в коментарях до іншої новини вже другий день доводять, що бардак і беззаконня - це добре, а хто намагається навести в країні порядок і законність - "строїть совок". Так що...
показать весь комментарий
04.07.2021 12:38 Ответить
Странно, что этот анализатор придумали не в России.
Найди то, не знай что и лиши человека прав по своему усмотрению.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:32 Ответить
" спектрометрии движения ионов"
Ау!
Вы про ЧТО???
показать весь комментарий
04.07.2021 10:27 Ответить
"Одной вакцинацией вирус не победить": https://www.bbc.com/russian/features-57659181 защищает ли прививка от передачи Covid-19

До последнего времени у ученых не было уверенности в том, что полностью вакцинированные люди могут не только болеть сами, но и быть разносчиками инфекции.
Дело в том, что клинические испытания всех одобренных пока вакцин были направлены на то, чтобы продемонстрировать безопасность препарата и его способность предотвращать симптоматические случаи заражения. А следовательно, на наличие вируса тестировали только тех добровольцев, у кого ухудшалось самочувствие.

Каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч волонтеров, и многие из них вполне могли переболеть Covid-19, даже не заметив этого
Остальных волонтеров разработчики не отслеживали. Если кто-то из них заболевал Covid-19, но переносил инфекцию бессимптомно, этот случай в статистике заражений не учитывался.
Учитывая, что бессимптомные больные составляют, по разным оценкам, https://science.sciencemag.org/content/368/6490/489 до 86% всех случаев заражения, на каждый подтвержденный диагноз приходится несколько неучтенных случаев инфекции. И сколько добровольцев (а каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч человек) переболели подобным образом, неизвестно
показать весь комментарий
04.07.2021 10:55 Ответить
Прелесть ковида в том, что он не поддаётся никакому измерению.
Надо верить на слово таким как Гебрейша.
И ужиматься в своих правах, и платить, платить, платить.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:26 Ответить
молодцы. всегда восхищали такие люди.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:42 Ответить
 
 