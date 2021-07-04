Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині

Дослідники компанії Masatech і двох університетів у Братиславі розробили пристрій FastBreathSpec, що здатний виявляти COVID-19 у подиху людини менш, ніж за хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне агентство Словаччини.

"Пристрій базується на спектрометрії руху іонів. Він здатний проаналізувати подих людини менше, ніж за 60 секунд", - сказала Сільвія Такакова з Masatech.

За її словами, після того, як пристрій діагностує коронавірус, відібрані зразки класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

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У розробці аналізатора брали участь компанія Masatech, факультет математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі. У фінансуванні проєкту взяв участь уряд країни.