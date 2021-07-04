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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Словаччина (1018) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині

Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині

Дослідники компанії Masatech і двох університетів у Братиславі розробили пристрій FastBreathSpec, що здатний виявляти COVID-19 у подиху людини менш, ніж за хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне агентство Словаччини.

"Пристрій базується на спектрометрії руху іонів. Він здатний проаналізувати подих людини менше, ніж за 60 секунд", - сказала Сільвія Такакова з Masatech.

За її словами, після того, як пристрій діагностує коронавірус, відібрані зразки класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

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У розробці аналізатора брали участь компанія Masatech, факультет математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі. У фінансуванні проєкту взяв участь уряд країни.
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Топ коментарі
+9
ковідо-шиза.
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04.07.2021 02:22
+6
Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
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04.07.2021 08:01
+5
одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
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04.07.2021 06:57
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знову офіс облажався...
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04.07.2021 02:21 Відповісти
ковідо-шиза.
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04.07.2021 02:22 Відповісти
Для вас Земля круглая, или плоская?
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04.07.2021 17:45 Відповісти
ну не всегда же линейкой мерить...
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04.07.2021 02:45 Відповісти
Чи люди ще мають якісь права ?
Якщо хтось відмовляється дихати у прикоцані =устройства= ?
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04.07.2021 02:32 Відповісти
Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
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04.07.2021 08:01 Відповісти
Половина тестів показує фальшиві результати.
Людина має вірус - показує =ні=, не має - показує =так=.
А тут за одну хвилину за диханням.
Я таку дурню навіть не сприймаю.
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04.07.2021 08:07 Відповісти
при всій повазі - не кажіть нісенітницю...

Гарна ідея - величезний прорив!
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04.07.2021 08:16 Відповісти
Так. Зараз всі прориви в науці і медицині лише з ковідом пов*язані.
Все інше не існує.
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04.07.2021 08:36 Відповісти
Мені самому огидне тотальне всепланетне засирання і зомбування ...
Мені огидне те ще всі органи всупереч виконанню своїх функцій займаються протилежним - засиранням мозку (людям - чомусь мені не хочеться так казати на в своїй масі бидло)...

Але саме цей винахід може почати ламати систему пройдисвітів.
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04.07.2021 08:55 Відповісти
ОК. Скажіть мені, будь ласка, чому аналіз дихання має бути точнішим за той мазок, який беруть в людини ?
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04.07.2021 08:57 Відповісти

Тому що після мазка та аналогічних висновки робить людина на базі факторів типу - пробірка посиніла сильно, або трохи позеленіла і т.і.

А в цьому методі конкретны показники які обчислюються математично - отже - тільки факти...

(Це дуже спрощено сказано... )
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04.07.2021 09:04 Відповісти
Додати:

якщо цю тему розвинути, то можна вийти на те, що на вході до школи будуть стояти такі пристрої і тоді послати в дупу всіх скотиняк з їхніми вакцинами та іншою фігнею.

А то вони падлюки вже запланували масово калічити дітей прищеплюванням. (гніда Гейтс працює?)
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04.07.2021 09:11 Відповісти
Ведана, чомусь думаю, що ти підписник рен тв. Якщо ні, іди підпишись.
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04.07.2021 10:24 Відповісти
Що вам відомо про спектральний аналіз іонізації газів?
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04.07.2021 08:21 Відповісти
Я не збираюся дискутувати.
За півтора роки вже стільки всього нарозказували і навідкривали.
Скільки вереску було про масочки, дистанцію і антисептики... І вірусу мав настати каюк.
Тепер ніби єдиний спосіб - вакцинки, які ефективні проти всіх штамів, які ще навіть не з*явилися.
Аналіз крові іноді треба перездавати, бо впливають різні фактори на показники.
Техніка теж не завжди все покаже + помиляється.
І дихання людини не може бути стовідсотковим гарантом точності ще й такого аналізу.
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04.07.2021 08:43 Відповісти
Це правильний підхід тому що цей винахід відкидає суб'єктивізм - типу - може бути а може й ні - пальцем в небо.

Цей винахід дозволить чітко математично сказати вірогідність і помилку.

А з часом ця точність буде дуже швидко зростати.
Повірте - це прорив.
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04.07.2021 09:00 Відповісти
Вибачте, я залишуся стриманою.
Кров з вени здають, як правило, натщесерце.
Тиск міряють разів три, щоб приблизно прикинути більш-менш правильний результат. Бо чутлива техніка реагує і на положення тіла, і руки, і якось зайвого руху.
Сечу (перепрошую) теж (в окремих випадках) просять здавати середньодобову, щоб мати уявлення, як працює організм протям доби. І датчики (не пам*ятаю, як називаються), які людина носить і вони записують роботу серця протягом 24 годин.
Я не спеціаліст, але припускаю (враховуючи вищесказане і йому подібне), що дихання людини теж не є однаковим впродовж дня чи ночі і відповідно залежить від дуже багатьох факторів та їхньої комбінації: що з*в, випив, які медикаменти брав, наявність хронічних хвороб, де перебував.
І оскільки нам так само розказують про цілу купу симптомів, які неймовірно різняться (від втрати нюху до діареї), але всі їх записують в ковідні, а варіантів уже теж ціла купа, то як встановлюватимуть точність діагнозу по тому ж диханню - мені виглядає дивно.
Ще раз, я не технар. Написала лише, базуючись на здоровому глузді. Люди стільки обстежень проходять, страждають місяцями, роками і їм не можуть встановити причину та допомогти - лише виписують знеболювальні (кожен має такі історії про себе чи про знайомих), а тут все за секунди готово: хворий, давай лікуйся.
Бажаю Вам здоров*я.
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04.07.2021 09:15 Відповісти
нідене сказано що після виявлення таким чином ковіда зразу будуть вважати пацієнта хворим. Але це дасть підставу зробити більш розвернутий аналіз іншим способом. Ну наприклад якщо візуально людина потіє та лице червоне,можливо сказати що у людини "температура" то потрібно її поміряти для уточнення.
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04.07.2021 09:34 Відповісти
Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині - Цензор.НЕТ 5171 Я виходила з відповіді людини, яка претендує на знання з даного питання.
https://censor.net/ru/user/130570

Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
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04.07.2021 20:50 Відповісти

В тому то і справа, що заміряють сотні показників а рішення приймають поколупавшись пальцем (у кращому випадку) у носі.
Я взагалі з одного боку дивуюсь, чому майже не не використовують математичний аппарат у діагностиці. А з другого боку розумію складність цього. (здається зрозумів - можливо тому що не знають як застосувати ANN для аналогового сигналу? ( Я Вам дуже вдячний що ми мене підштовхнули перевірити це дуже важливе припущення!!! )

Отже - це перша причина.
А друга причина - те що ******* медицина опираючись показники наслідків (хвороба) бореться з наслідками (хвороба). А потрібно убрати причину - гармонізувати інформаційно - енергетичну основу людини. Це - йога, цигун і т.і. (В'єтнам і т.п.) ( доречі - погугліть Філатович - Живе Слово)

Я було трохи практикував (займає багато часу) - творилися чудеса (і по лікуванню в тому числі) - аби я не бачив сам та не було опори на ті ж медичні аналізи - я б сам би не повірив аби мені таке розповіли....
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04.07.2021 09:44 Відповісти
А потрібно убрати причину - гармонізувати інформаційно - енергетичну основу людини.

Абсолютно. Це відомо давно.

Я всіляко намагаюся побачити / зрозуміти / донести той факт, що кожна людина - різна, наш організм - індивідуальний і по-різному реагує на одні й ті ж подразники / фактори.
Коли я звідусіль тепер чую про прийняті стандартні протоколи - мене трохи коробить.
Адже одному це може допомогти, іншому - зашкодить.
Потрібно враховувати все. І слухати самого пацієнта теж: є люди (не всі), які добре знають свій організм і себе, прислухаються до нього і до себе. Тому лікування і зцілення має бути діалогом.

Розумію, Ваш ентузіазм щодо даного підходу, точності, об*єктивності і т.д. Абсолютно не заперечую даний принцип, але вважаю, що завжди варто припускати ймовірність похибки та комбінувати різні методи перш, ніж встановлювати діагноз та призначати лікування. (Апаратура може збиватися на окремих людях).
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04.07.2021 21:02 Відповісти
вибачаюсь, а що таке ANN ?
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04.07.2021 21:21 Відповісти
Шту́чні нейро́нні мере́жі (ШНМ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. artificial neural networks, ANN), або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC конективістські системи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. connectionist systems) - це обчислювальні системи, натхнені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0 біологічними нейронними мережами ,

Нейро́нная сетьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#cite_note-1 [1] (также искусственная нейронная сеть, ИНС) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C математическая модель , а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей
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05.07.2021 05:20 Відповісти
дякую
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05.07.2021 09:16 Відповісти
Тогда непонятно, почему в Индии не победили коронавирус с помощью йоги? Значит, на сильные вирусы самовнушение и гимнастика не влияют.
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05.07.2021 02:02 Відповісти
Вадана, что бы понять,что у человека воняет изо рта не нужно сложных тестов, достаточно одного, так вот, от тебя воняет.
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04.07.2021 10:27 Відповісти
З таким підходом до науки треба бути міноітом, жити в глушині та їздити на конях.
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04.07.2021 11:05 Відповісти
Так, ви маєте право бути, ким хочете, жити, де хочете і їздити, на чому хочете.
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04.07.2021 21:02 Відповісти
Желаю вам крепкого здоровья,но мне интересно куда вы будете бежать и что делать если вдруг заболеете этой болезнью. Видел я таких неверующих. (желаю вам никогда ею не заболеть)
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04.07.2021 09:13 Відповісти
Як я це "люблю". Прийти і оббрехати.
Доводжу до вашого відома, що я не заперечувала і не заперечую вірус. Спеціально для вас і вам подібних вкотре повторюю: він є, як і інші, численні, не перший, не останній.
Але я маю право висловлювати свою думку і ставити запитання щодо всього того, що навколо нього виробляють вже півтора роки, бо це зачіпає і моє життя також.
Правда, для більшості це - страшний злочин, бо ставити питання чи висловлювати сумніви щодо доцільності окремих методів "боротьби" не можна. На тебе ліплять тавро.

Дякую, що хоч здоров*я побажали, бо ваші однодумці, які корчать з себе святих та божих і чоловіколюбчих, клянуть і бажають смерті.

Взаємно: здоров*я вам.
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04.07.2021 09:21 Відповісти
здоровя не зичу - ідіотам воно зайве !
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04.07.2021 12:45 Відповісти
особливо тупим..
не знаю як ще пояснити,що робити висновок з того,що один з заходів карантину- носіння масок- не переміг Ковід- значить маски-дурня-
НЕПРАВИЛЬНО.
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04.07.2021 11:01 Відповісти
Пані https://censor.net/ru/user/165058, наберіться терпіння. Скоро невакцинованим, без дзвіночків на шиї, заборонять виходити на вулицю.
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04.07.2021 08:45 Відповісти
Ні, до такого допускати не можна. Тут подібний сказ називають санітарною тиранією і дискримінацією.
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04.07.2021 08:56 Відповісти
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04.07.2021 09:06 Відповісти


аби тільки не було так сумно...
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04.07.2021 09:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058

ТВОЇ ПРАВА ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПРАВА ІНШИХ.

ти маєш право здохнути від корони, а інші - жити
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04.07.2021 12:41 Відповісти
Схоже на маячню.Але піплу подобається.
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04.07.2021 02:32 Відповісти
не мелькайте оба трое молодят - примелькалися
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04.07.2021 02:37 Відповісти
Йду в дупу.
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04.07.2021 02:45 Відповісти
глубже туда запирайся - головою вперед...
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04.07.2021 02:49 Відповісти
не канает и не интересно ...
устройство способное отличать казламордого не от него? - от тут постарайтесь,
товарищи ученые...
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04.07.2021 02:35 Відповісти
Вас бі, "комментаторов" уничтожить всех нахер, насколько бі жить легче стало!
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04.07.2021 02:42 Відповісти
плати налоги зеленым и не ной.
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04.07.2021 02:51 Відповісти
а можна узнать то татаров чы сам ермак дуркует тута?
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04.07.2021 02:53 Відповісти
шины у Санька....
як на дiло? - вiддасть даром - тема була обговорювана....
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04.07.2021 02:56 Відповісти
Осталось приделаить к устройству пулемет для отстрела заразных ковидиотов без масок, и китайский вирус будет побежден...
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04.07.2021 03:09 Відповісти
тоже вариант - отстреливать короноидиотов без масок, что б заразу не разносили
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04.07.2021 12:43 Відповісти
трансляцию матчей сборной Украины на прикацапленых?
нужно прекращать нехай по скабеевоей ерзают.
кирюха, зайка чиято - ето полный зеленый отстой...
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04.07.2021 03:14 Відповісти
Ти вже помішався на кацапах. Тичеш їх де треба, де й не треба. Чи, може, ти сам кацап і є? Тільки замаскований, ще й вдаєш, начебто їх ненавидиш. Що ти тут, на українському сайті, винюхуєш? На кого працюєш, гнидо?
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04.07.2021 03:52 Відповісти
перелогинсья тупая кацапская, вечно все передергивающая, свинья...
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04.07.2021 04:00 Відповісти
тест простой , но действенный - путин *****?
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04.07.2021 04:02 Відповісти
для украинцев ето даже не вопрос, а аксиома...
с нетерпением жду твое мычалово и сьезды...
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04.07.2021 04:05 Відповісти
ну или неответ, шо тоже показательно...
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04.07.2021 04:11 Відповісти
Ідіоте, засунь свої тести в одне місце. Ти ними мене не переконаєш. Бо ти таке ж саме *****, як і твій путін.
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04.07.2021 04:15 Відповісти
а на хера менi тебе канать як ти блох кацапцький?
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04.07.2021 04:29 Відповісти
Кацапе, ти навіть української мови не розумієш. Переконувати українською - це зовсім не "канать" по-вашому, кацапсько-зековськи. Спалився ти, недоумок кацапський.
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04.07.2021 04:37 Відповісти
дуже хочу бачiти вiд тебе конкренно i ясно - шо путин - *****...
спроможешся?
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04.07.2021 04:42 Відповісти
А я тобі хіба не зрозуміло написав, що путін - *****, як і ти? Чи не дійшло? То цим ти підтвердив, що кацап, такий же недоумкуватий, як і решта.
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04.07.2021 04:45 Відповісти
почти убедил, а ты уверен шо ты не кацап и не сепеар?
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04.07.2021 05:08 Відповісти
киля, без пинды, доки люди недобачать, так були бiмби в вагiнах чи то так?
як були то в яких? - у мене шкурный интерес...
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04.07.2021 04:35 Відповісти
Твоя "шкура" скоро буде на смереці теліпатись, після того, як тобі бімбу у вагіну вставлять...
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04.07.2021 04:41 Відповісти
розумный москаль попався.. - на 3 лопати глибше, хлопцi копайте - шо б не вилiзло...
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04.07.2021 04:44 Відповісти
Не буває розумних москалів. Ти теж не виняток.
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04.07.2021 04:47 Відповісти
та i ти не тей пiд кого тре пiдспiвувать...
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04.07.2021 04:54 Відповісти
кiля - голос!
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04.07.2021 05:00 Відповісти
А это последствия ветеринарного укола,везде русские кажутся.
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04.07.2021 07:55 Відповісти
Какіє руцкіє? ******************* кокошнікофіл. Набутьілюй потроху звідси.
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04.07.2021 09:44 Відповісти
Охота на ведьм и всх неугодных кроме ылиты. Кишечная палочка есть умкаждого и что? Живем как то. Но вопрос не в этом. Тесты для диагностики не пригодны, а только для иследования могут использываться. Так сказал их изобретатель. Выводы делайте сами, кому это выгодно.
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04.07.2021 04:28 Відповісти
Ще ж собаки були, пам*ятаєте ?
Тренували песиків на виявлення ковідних.
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04.07.2021 05:02 Відповісти
шановна, а не вы ли писали на початку - "перчатки в урну до роботы йду..."
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04.07.2021 05:15 Відповісти
прЮфет ,кишечная палочка, делись давай быстрее , буровит оно что то с загадочным видом ...
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04.07.2021 07:42 Відповісти
хорошо.
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04.07.2021 05:59 Відповісти
одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
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04.07.2021 06:57 Відповісти
Словаки молодцы !!!

Украинский и словацкий языки - наиболее близкие языки в мире.
А в остальном лучше не сравнивать - словаки это европейцы и украинцам надо перенимать их опыт в законодательстве и работе с инвесторами
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04.07.2021 08:58 Відповісти
В ментальності треба переймати. Перестати бути злодіями і бидлом - і все стане нормально.
ПС. Тут мені в коментарях до іншої новини вже другий день доводять, що бардак і беззаконня - це добре, а хто намагається навести в країні порядок і законність - "строїть совок". Так що...
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04.07.2021 12:38 Відповісти
Странно, что этот анализатор придумали не в России.
Найди то, не знай что и лиши человека прав по своему усмотрению.
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04.07.2021 09:32 Відповісти
" спектрометрии движения ионов"
Ау!
Вы про ЧТО???
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04.07.2021 10:27 Відповісти
"Одной вакцинацией вирус не победить": https://www.bbc.com/russian/features-57659181 защищает ли прививка от передачи Covid-19

До последнего времени у ученых не было уверенности в том, что полностью вакцинированные люди могут не только болеть сами, но и быть разносчиками инфекции.
Дело в том, что клинические испытания всех одобренных пока вакцин были направлены на то, чтобы продемонстрировать безопасность препарата и его способность предотвращать симптоматические случаи заражения. А следовательно, на наличие вируса тестировали только тех добровольцев, у кого ухудшалось самочувствие.

Каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч волонтеров, и многие из них вполне могли переболеть Covid-19, даже не заметив этого
Остальных волонтеров разработчики не отслеживали. Если кто-то из них заболевал Covid-19, но переносил инфекцию бессимптомно, этот случай в статистике заражений не учитывался.
Учитывая, что бессимптомные больные составляют, по разным оценкам, https://science.sciencemag.org/content/368/6490/489 до 86% всех случаев заражения, на каждый подтвержденный диагноз приходится несколько неучтенных случаев инфекции. И сколько добровольцев (а каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч человек) переболели подобным образом, неизвестно
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04.07.2021 10:55 Відповісти
Прелесть ковида в том, что он не поддаётся никакому измерению.
Надо верить на слово таким как Гебрейша.
И ужиматься в своих правах, и платить, платить, платить.
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04.07.2021 11:26 Відповісти
молодцы. всегда восхищали такие люди.
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04.07.2021 11:42 Відповісти
 
 