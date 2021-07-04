Пристрій, що здатний виявити коронавірус за хвилину, розробили в Словаччині
Дослідники компанії Masatech і двох університетів у Братиславі розробили пристрій FastBreathSpec, що здатний виявляти COVID-19 у подиху людини менш, ніж за хвилину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне агентство Словаччини.
"Пристрій базується на спектрометрії руху іонів. Він здатний проаналізувати подих людини менше, ніж за 60 секунд", - сказала Сільвія Такакова з Masatech.
За її словами, після того, як пристрій діагностує коронавірус, відібрані зразки класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.
У розробці аналізатора брали участь компанія Masatech, факультет математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультет інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі. У фінансуванні проєкту взяв участь уряд країни.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо хтось відмовляється дихати у прикоцані =устройства= ?
Людина має вірус - показує =ні=, не має - показує =так=.
А тут за одну хвилину за диханням.
Я таку дурню навіть не сприймаю.
Гарна ідея - величезний прорив!
Все інше не існує.
Мені огидне те ще всі органи всупереч виконанню своїх функцій займаються протилежним - засиранням мозку (людям - чомусь мені не хочеться так казати на в своїй масі бидло)...
Але саме цей винахід може почати ламати систему пройдисвітів.
Тому що після мазка та аналогічних висновки робить людина на базі факторів типу - пробірка посиніла сильно, або трохи позеленіла і т.і.
А в цьому методі конкретны показники які обчислюються математично - отже - тільки факти...
(Це дуже спрощено сказано... )
якщо цю тему розвинути, то можна вийти на те, що на вході до школи будуть стояти такі пристрої і тоді послати в дупу всіх скотиняк з їхніми вакцинами та іншою фігнею.
А то вони падлюки вже запланували масово калічити дітей прищеплюванням. (гніда Гейтс працює?)
За півтора роки вже стільки всього нарозказували і навідкривали.
Скільки вереску було про масочки, дистанцію і антисептики... І вірусу мав настати каюк.
Тепер ніби єдиний спосіб - вакцинки, які ефективні проти всіх штамів, які ще навіть не з*явилися.
Аналіз крові іноді треба перездавати, бо впливають різні фактори на показники.
Техніка теж не завжди все покаже + помиляється.
І дихання людини не може бути стовідсотковим гарантом точності ще й такого аналізу.
Цей винахід дозволить чітко математично сказати вірогідність і помилку.
А з часом ця точність буде дуже швидко зростати.
Повірте - це прорив.
Кров з вени здають, як правило, натщесерце.
Тиск міряють разів три, щоб приблизно прикинути більш-менш правильний результат. Бо чутлива техніка реагує і на положення тіла, і руки, і якось зайвого руху.
Сечу (перепрошую) теж (в окремих випадках) просять здавати середньодобову, щоб мати уявлення, як працює організм протям доби. І датчики (не пам*ятаю, як називаються), які людина носить і вони записують роботу серця протягом 24 годин.
Я не спеціаліст, але припускаю (враховуючи вищесказане і йому подібне), що дихання людини теж не є однаковим впродовж дня чи ночі і відповідно залежить від дуже багатьох факторів та їхньої комбінації: що з*в, випив, які медикаменти брав, наявність хронічних хвороб, де перебував.
І оскільки нам так само розказують про цілу купу симптомів, які неймовірно різняться (від втрати нюху до діареї), але всі їх записують в ковідні, а варіантів уже теж ціла купа, то як встановлюватимуть точність діагнозу по тому ж диханню - мені виглядає дивно.
Ще раз, я не технар. Написала лише, базуючись на здоровому глузді. Люди стільки обстежень проходять, страждають місяцями, роками і їм не можуть встановити причину та допомогти - лише виписують знеболювальні (кожен має такі історії про себе чи про знайомих), а тут все за секунди готово: хворий, давай лікуйся.
Бажаю Вам здоров*я.
https://censor.net/ru/user/130570
Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
В тому то і справа, що заміряють сотні показників а рішення приймають поколупавшись пальцем (у кращому випадку) у носі.
Я взагалі з одного боку дивуюсь, чому майже не не використовують математичний аппарат у діагностиці. А з другого боку розумію складність цього. (здається зрозумів - можливо тому що не знають як застосувати ANN для аналогового сигналу? ( Я Вам дуже вдячний що ми мене підштовхнули перевірити це дуже важливе припущення!!! )
Отже - це перша причина.
А друга причина - те що ******* медицина опираючись показники наслідків (хвороба) бореться з наслідками (хвороба). А потрібно убрати причину - гармонізувати інформаційно - енергетичну основу людини. Це - йога, цигун і т.і. (В'єтнам і т.п.) ( доречі - погугліть Філатович - Живе Слово)
Я було трохи практикував (займає багато часу) - творилися чудеса (і по лікуванню в тому числі) - аби я не бачив сам та не було опори на ті ж медичні аналізи - я б сам би не повірив аби мені таке розповіли....
Абсолютно. Це відомо давно.
Я всіляко намагаюся побачити / зрозуміти / донести той факт, що кожна людина - різна, наш організм - індивідуальний і по-різному реагує на одні й ті ж подразники / фактори.
Коли я звідусіль тепер чую про прийняті стандартні протоколи - мене трохи коробить.
Адже одному це може допомогти, іншому - зашкодить.
Потрібно враховувати все. І слухати самого пацієнта теж: є люди (не всі), які добре знають свій організм і себе, прислухаються до нього і до себе. Тому лікування і зцілення має бути діалогом.
Розумію, Ваш ентузіазм щодо даного підходу, точності, об*єктивності і т.д. Абсолютно не заперечую даний принцип, але вважаю, що завжди варто припускати ймовірність похибки та комбінувати різні методи перш, ніж встановлювати діагноз та призначати лікування. (Апаратура може збиватися на окремих людях).
Нейро́нная сетьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#cite_note-1 [1] (также искусственная нейронная сеть, ИНС) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C математическая модель , а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей
Доводжу до вашого відома, що я не заперечувала і не заперечую вірус. Спеціально для вас і вам подібних вкотре повторюю: він є, як і інші, численні, не перший, не останній.
Але я маю право висловлювати свою думку і ставити запитання щодо всього того, що навколо нього виробляють вже півтора роки, бо це зачіпає і моє життя також.
Правда, для більшості це - страшний злочин, бо ставити питання чи висловлювати сумніви щодо доцільності окремих методів "боротьби" не можна. На тебе ліплять тавро.
Дякую, що хоч здоров*я побажали, бо ваші однодумці, які корчать з себе святих та божих і чоловіколюбчих, клянуть і бажають смерті.
Взаємно: здоров*я вам.
не знаю як ще пояснити,що робити висновок з того,що один з заходів карантину- носіння масок- не переміг Ковід- значить маски-дурня-
НЕПРАВИЛЬНО.
аби тільки не було так сумно...
ТВОЇ ПРАВА ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПРАВА ІНШИХ.
ти маєш право здохнути від корони, а інші - жити
устройство способное отличать казламордого не от него? - от тут постарайтесь,
товарищи ученые...
як на дiло? - вiддасть даром - тема була обговорювана....
нужно прекращать нехай по скабеевоей ерзают.
кирюха, зайка чиято - ето полный зеленый отстой...
с нетерпением жду твое мычалово и сьезды...
спроможешся?
як були то в яких? - у мене шкурный интерес...
Тренували песиків на виявлення ковідних.
Украинский и словацкий языки - наиболее близкие языки в мире.
А в остальном лучше не сравнивать - словаки это европейцы и украинцам надо перенимать их опыт в законодательстве и работе с инвесторами
ПС. Тут мені в коментарях до іншої новини вже другий день доводять, що бардак і беззаконня - це добре, а хто намагається навести в країні порядок і законність - "строїть совок". Так що...
Найди то, не знай что и лиши человека прав по своему усмотрению.
Ау!
Вы про ЧТО???
До последнего времени у ученых не было уверенности в том, что полностью вакцинированные люди могут не только болеть сами, но и быть разносчиками инфекции.
Дело в том, что клинические испытания всех одобренных пока вакцин были направлены на то, чтобы продемонстрировать безопасность препарата и его способность предотвращать симптоматические случаи заражения. А следовательно, на наличие вируса тестировали только тех добровольцев, у кого ухудшалось самочувствие.
Каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч волонтеров, и многие из них вполне могли переболеть Covid-19, даже не заметив этого
Остальных волонтеров разработчики не отслеживали. Если кто-то из них заболевал Covid-19, но переносил инфекцию бессимптомно, этот случай в статистике заражений не учитывался.
Учитывая, что бессимптомные больные составляют, по разным оценкам, https://science.sciencemag.org/content/368/6490/489 до 86% всех случаев заражения, на каждый подтвержденный диагноз приходится несколько неучтенных случаев инфекции. И сколько добровольцев (а каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч человек) переболели подобным образом, неизвестно
Надо верить на слово таким как Гебрейша.
И ужиматься в своих правах, и платить, платить, платить.