Непогода в Украине: Более 20 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

После непогоды, которая прошлась по ряду областей Украины, более 20 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.

В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.

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