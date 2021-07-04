Непогода в Украине: Более 20 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС
После непогоды, которая прошлась по ряду областей Украины, более 20 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.
В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.
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показать весь комментарий04.07.2021 09:11 Ответить Мне нравится 0
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alexandr shamov
показать весь комментарий05.07.2021 05:17 Ответить Мне нравится 0
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