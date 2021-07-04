РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11881 посетитель онлайн
Новости
1 996 3
непогода (816) ГСЧС (4847) электроэнергия (771)

Непогода в Украине: Более 20 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

Непогода в Украине: Более 20 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

После непогоды, которая прошлась по ряду областей Украины, более 20 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.

В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось цього літа всюди катаклізьми. Природі набридло споживацьке відношення до неї і вона дає люлєй.
показать весь комментарий
04.07.2021 09:11 Ответить
То так, пане, ще й ковiд - до кучi.
показать весь комментарий
05.07.2021 05:17 Ответить
 
 