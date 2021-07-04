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негода (753) ДСНС (4983) Електрика (2041)

Негода в Україні: понад 20 населених пунктів залишилися без світла, - ДСНС

Негода в Україні: понад 20 населених пунктів залишилися без світла, - ДСНС

Після негоди, яка пронеслася низкою областей України, понад 20 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок через пориви вітру, дощу і грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали в 24 населених пунктах, унаслідок чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

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Щось цього літа всюди катаклізьми. Природі набридло споживацьке відношення до неї і вона дає люлєй.
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04.07.2021 09:11 Відповісти
То так, пане, ще й ковiд - до кучi.
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05.07.2021 05:17 Відповісти
 
 