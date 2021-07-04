РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5859 посетителей онлайн
Новости
12 362 50
Запорожье (2562) стрельба (3213)

Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция

Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция

В центре Запорожья в ресторане произошла перестрелка, в результате один человек от полученных травм погиб.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г.р. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину, введена спецоперация "Сирена", - Нацполиция
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:03
+15
И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:10
+14
У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
показать весь комментарий
04.07.2021 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вітаю з поверненням 90-х !
показать весь комментарий
04.07.2021 11:52 Ответить
Хамон не поделили
показать весь комментарий
04.07.2021 11:55 Ответить
Сперечались про футбол?
показать весь комментарий
04.07.2021 11:55 Ответить
Дуэль за барышню? Или компот не поделили?
показать весь комментарий
04.07.2021 11:58 Ответить
два чилавека быковали
и одному нипавезло.
другой с травматом оказался...
с травматом быковать легко....
показать весь комментарий
04.07.2021 15:37 Ответить
маяковскага, *****, улітца?
показать весь комментарий
04.07.2021 11:59 Ответить
вообще-то проспект, но по факту - не слишком оживленная улица.
показать весь комментарий
04.07.2021 14:32 Ответить
улицу назвали от маяка
показать весь комментарий
04.07.2021 18:12 Ответить
Та дайте же народу легальное оружие наконец!, столько престарелых ковбоев и неуверенных в себе жаждут легальных короткостволов, им надо залить Украину кровью в бытовых разборках.
показать весь комментарий
04.07.2021 11:59 Ответить
А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:03 Ответить
И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:10 Ответить
Діду Панасе! Вже дідом називаєшся ,а розуму не нажив либонь! "Адекватні закони які працюють"- це ти про США чи забув в якій державі живеш? Тим більше зброя -Чікаго 20х-30х-нам казкою буде здаватися!
показать весь комментарий
04.07.2021 12:17 Ответить
У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
показать весь комментарий
04.07.2021 12:22 Ответить
Зніми рожеві окуляри
показать весь комментарий
04.07.2021 13:21 Ответить
Знаешь в чем разница между нами? В том что для меня легальное оружие это возможность законно себя защитить а для тебя страх, что кто то применит его против тебя.
показать весь комментарий
04.07.2021 13:28 Ответить
Ти правий безумовно, але в країні де твориться беспрєдєл і не працюють закони- приймати рішення про легалізацію зброї-це підливати бензина у вогонь
показать весь комментарий
04.07.2021 13:36 Ответить
Ваша позиція виглядає дивно. Якщо "беспрєдєл" торкнеться вашої родини - як вирішуватимете проблему?
показать весь комментарий
04.07.2021 14:07 Ответить
Звісно як - лементуватиме на всю площадку (майданчик)
показать весь комментарий
04.07.2021 14:19 Ответить
Возможно ты тоже прав, только, как правило, у тех кто творит этот беспредел, оружие есть и очень у многих даже легальное я я лишён права на законную защиту от этого беспредела.
показать весь комментарий
04.07.2021 14:43 Ответить
У любого адекватного мужчины есть не желание, а минимум травмат.
показать весь комментарий
04.07.2021 14:36 Ответить
Уверен что «герой» этой статьи тебя полностью поддержит!
показать весь комментарий
04.07.2021 14:58 Ответить
Беда в том, что герой и ты, нытик, привели нам зе
показать весь комментарий
05.07.2021 03:33 Ответить
Дурачек!
показать весь комментарий
05.07.2021 06:16 Ответить
От сразу видно зе- избирателя!
показать весь комментарий
05.07.2021 15:22 Ответить
а че арматуры метр уже не в моде? Зачем агнестрел? Есть более гуманные методы разборок.
показать весь комментарий
04.07.2021 15:39 Ответить
А вот этот джентельмен казал бы: «заткнись Хью, ПОЖАЛУЙСТА!»
показать весь комментарий
04.07.2021 12:01 Ответить
Зачем в ресторан брать ствол? Показать свою якобы крутость? А без пукалки никак?
показать весь комментарий
04.07.2021 12:01 Ответить
а вдруг путин нападет
показать весь комментарий
04.07.2021 12:05 Ответить
Потому что дегенерат. Идти бухать со стволом в кармане это наивысший пилотаж!
показать весь комментарий
04.07.2021 12:08 Ответить
Дегенерат? Вот только не нужно приукрашивать, он король дегенератов))
показать весь комментарий
04.07.2021 12:11 Ответить
Вы правы, рассматривать ресторан, куда приходят что бы отдохнуть, как место где тебе может угрожать опасность это наперёд искать приключения на место, которым ты привык думать.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:17 Ответить
Ирония в том что ресторан называется "Аристократ".
показать весь комментарий
04.07.2021 13:11 Ответить
За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом
показать весь комментарий
04.07.2021 12:06 Ответить
шо такое кругом падает ,а в Немытой растет ?
показать весь комментарий
04.07.2021 12:06 Ответить
у них "атдельный особый путь"
показать весь комментарий
04.07.2021 13:29 Ответить
Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане. Перестрелка означает стрельбу обоюдную. Суровые будни не рабов.
показать весь комментарий
04.07.2021 12:18 Ответить
"Наші люди по ресторанам не ходють"
показать весь комментарий
04.07.2021 12:18 Ответить
Наши люди в ресторанах бухают
показать весь комментарий
04.07.2021 12:42 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
04.07.2021 13:17 Ответить
і правильно , відморозків постріляють за перший рік а потім всі будуть як "богемні" аристократи не дай Боже когось образити словом або ділом
показать весь комментарий
04.07.2021 13:33 Ответить
главное первый год в подвале отсидется, пока будяки будяков перемочат
показать весь комментарий
04.07.2021 14:01 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
показать весь комментарий
04.07.2021 13:20 Ответить
наши люди без пистолета в кабак не ходят
показать весь комментарий
04.07.2021 13:58 Ответить
Прямо как в "старые добрые" времена 90-х
показать весь комментарий
04.07.2021 15:23 Ответить
Чим більше таких «настоящих мужчин» перестріляють один одного тим краще!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hTZIKMR1-bE
показать весь комментарий
04.07.2021 16:28 Ответить
Это был ресторан Тир наверное... Вообще цука некуй было разбрасывать травматы по всей Украине Аваку спасибо....
показать весь комментарий
04.07.2021 16:48 Ответить
Не даром говорят , что домашняя еда самая полезная
показать весь комментарий
04.07.2021 17:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/449255 ,Я извиняюсь , вы Украинцев считаете тупее ,чем молдован . В Молдавии , уже давно разрешен короткоствол , как и машины с Европы завозят без драконовских пошлин
показать весь комментарий
04.07.2021 17:18 Ответить
Это опечатка , они про Чикаго писали ))
показать весь комментарий
04.07.2021 21:09 Ответить
 
 