Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция

В центре Запорожья в ресторане произошла перестрелка, в результате один человек от полученных травм погиб.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г.р. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину, введена спецоперация "Сирена", - Нацполиция