Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция
В центре Запорожья в ресторане произошла перестрелка, в результате один человек от полученных травм погиб.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г.р. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.
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+22 Дід Панас ccec527d
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+14 Дід Панас ccec527d
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и одному нипавезло.
другой с травматом оказался...
с травматом быковать легко....
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."