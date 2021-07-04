Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція
У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула.
Про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"4 липня у відділ поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану на вулиці Маяковського невідомий завдав поранення (можливо, з травматичного пістолета) в ділянку грудної клітки місцевому жителю, 1991 р.н. Від заподіяних травм потерпілий помер", - повідомили в поліції.
Наразі встановлюється особа зловмисника і місце його перебування. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.
Топ коментарі
+22 Дід Панас ccec527d
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+15 Дід Панас ccec527d
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+14 Дід Панас ccec527d
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Будь ласка, зачекайте...
и одному нипавезло.
другой с травматом оказался...
с травматом быковать легко....
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."