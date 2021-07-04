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Запоріжжя (2186) стрілянина (1757)

Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція

Чоловік загинув унаслідок перестрілки в ресторані Запоріжжя, - Нацполіція

У центрі Запоріжжя в ресторані сталася стрілянина, унаслідок якої одна людина загинула.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"4 липня у відділ поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану на вулиці Маяковського невідомий завдав поранення (можливо, з травматичного пістолета) в ділянку грудної клітки місцевому жителю, 1991 р.н. Від заподіяних травм потерпілий помер", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюється особа зловмисника і місце його перебування. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України.

Читайте також: Невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка, введено спецоперацію "Сирена", - Нацполіція
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Топ коментарі
+22
А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
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04.07.2021 12:03
+15
И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
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04.07.2021 12:10
+14
У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
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04.07.2021 12:22
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вітаю з поверненням 90-х !
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04.07.2021 11:52 Відповісти
Хамон не поделили
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04.07.2021 11:55 Відповісти
Сперечались про футбол?
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04.07.2021 11:55 Відповісти
Дуэль за барышню? Или компот не поделили?
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04.07.2021 11:58 Відповісти
два чилавека быковали
и одному нипавезло.
другой с травматом оказался...
с травматом быковать легко....
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04.07.2021 15:37 Відповісти
маяковскага, *****, улітца?
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04.07.2021 11:59 Відповісти
вообще-то проспект, но по факту - не слишком оживленная улица.
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04.07.2021 14:32 Відповісти
улицу назвали от маяка
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04.07.2021 18:12 Відповісти
Та дайте же народу легальное оружие наконец!, столько престарелых ковбоев и неуверенных в себе жаждут легальных короткостволов, им надо залить Украину кровью в бытовых разборках.
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04.07.2021 11:59 Відповісти
А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
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04.07.2021 12:03 Відповісти
И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
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04.07.2021 12:10 Відповісти
Діду Панасе! Вже дідом називаєшся ,а розуму не нажив либонь! "Адекватні закони які працюють"- це ти про США чи забув в якій державі живеш? Тим більше зброя -Чікаго 20х-30х-нам казкою буде здаватися!
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04.07.2021 12:17 Відповісти
У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
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04.07.2021 12:22 Відповісти
Зніми рожеві окуляри
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04.07.2021 13:21 Відповісти
Знаешь в чем разница между нами? В том что для меня легальное оружие это возможность законно себя защитить а для тебя страх, что кто то применит его против тебя.
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04.07.2021 13:28 Відповісти
Ти правий безумовно, але в країні де твориться беспрєдєл і не працюють закони- приймати рішення про легалізацію зброї-це підливати бензина у вогонь
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04.07.2021 13:36 Відповісти
Ваша позиція виглядає дивно. Якщо "беспрєдєл" торкнеться вашої родини - як вирішуватимете проблему?
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04.07.2021 14:07 Відповісти
Звісно як - лементуватиме на всю площадку (майданчик)
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04.07.2021 14:19 Відповісти
Возможно ты тоже прав, только, как правило, у тех кто творит этот беспредел, оружие есть и очень у многих даже легальное я я лишён права на законную защиту от этого беспредела.
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04.07.2021 14:43 Відповісти
У любого адекватного мужчины есть не желание, а минимум травмат.
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04.07.2021 14:36 Відповісти
Уверен что «герой» этой статьи тебя полностью поддержит!
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04.07.2021 14:58 Відповісти
Беда в том, что герой и ты, нытик, привели нам зе
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05.07.2021 03:33 Відповісти
Дурачек!
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05.07.2021 06:16 Відповісти
От сразу видно зе- избирателя!
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05.07.2021 15:22 Відповісти
а че арматуры метр уже не в моде? Зачем агнестрел? Есть более гуманные методы разборок.
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04.07.2021 15:39 Відповісти
А вот этот джентельмен казал бы: «заткнись Хью, ПОЖАЛУЙСТА!»
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04.07.2021 12:01 Відповісти
Зачем в ресторан брать ствол? Показать свою якобы крутость? А без пукалки никак?
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04.07.2021 12:01 Відповісти
а вдруг путин нападет
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04.07.2021 12:05 Відповісти
Потому что дегенерат. Идти бухать со стволом в кармане это наивысший пилотаж!
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04.07.2021 12:08 Відповісти
Дегенерат? Вот только не нужно приукрашивать, он король дегенератов))
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04.07.2021 12:11 Відповісти
Вы правы, рассматривать ресторан, куда приходят что бы отдохнуть, как место где тебе может угрожать опасность это наперёд искать приключения на место, которым ты привык думать.
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04.07.2021 12:17 Відповісти
Ирония в том что ресторан называется "Аристократ".
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04.07.2021 13:11 Відповісти
За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом
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04.07.2021 12:06 Відповісти
шо такое кругом падает ,а в Немытой растет ?
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04.07.2021 12:06 Відповісти
у них "атдельный особый путь"
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04.07.2021 13:29 Відповісти
Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане. Перестрелка означает стрельбу обоюдную. Суровые будни не рабов.
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04.07.2021 12:18 Відповісти
"Наші люди по ресторанам не ходють"
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04.07.2021 12:18 Відповісти
Наши люди в ресторанах бухают
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04.07.2021 12:42 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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04.07.2021 13:17 Відповісти
і правильно , відморозків постріляють за перший рік а потім всі будуть як "богемні" аристократи не дай Боже когось образити словом або ділом
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04.07.2021 13:33 Відповісти
главное первый год в подвале отсидется, пока будяки будяков перемочат
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04.07.2021 14:01 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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04.07.2021 13:20 Відповісти
наши люди без пистолета в кабак не ходят
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04.07.2021 13:58 Відповісти
Прямо как в "старые добрые" времена 90-х
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04.07.2021 15:23 Відповісти
Чим більше таких «настоящих мужчин» перестріляють один одного тим краще!!!
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04.07.2021 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hTZIKMR1-bE
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04.07.2021 16:28 Відповісти
Это был ресторан Тир наверное... Вообще цука некуй было разбрасывать травматы по всей Украине Аваку спасибо....
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04.07.2021 16:48 Відповісти
Не даром говорят , что домашняя еда самая полезная
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04.07.2021 17:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/449255 ,Я извиняюсь , вы Украинцев считаете тупее ,чем молдован . В Молдавии , уже давно разрешен короткоствол , как и машины с Европы завозят без драконовских пошлин
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04.07.2021 17:18 Відповісти
Это опечатка , они про Чикаго писали ))
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04.07.2021 21:09 Відповісти
 
 