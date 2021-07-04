Зеленский поздравил Байдена и американский народ с Днем независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с Днем независимости, отметив, что "наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе".
Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, 4 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренние поздравления президенту США Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха", - написал Зеленский.
Он также добавил, что благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины.
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Лицемерное зеленомордое чмо.
Китайська пропагандистська газета Global Times опублікувала статтю «https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227217.shtml?fbclid=IwAR39FDdDUW6rtr05RBFyo8YKep5b0C4JKHYT8DQ3s3ZCI9tIVxaAMXd--YE Відступ України від заяви в Сіньцзяні оголює фасад Заходу та проілюструвала карикатурою, як Зеленський на моторному човні «Україна» мчить геть від вітрильника «Антикитайський табір».
Що відбулось.
21 червня почалася сесія Ради з прав людини ООН, і https://apnews.com/article/united-nations-china-europe-ukraine-health-a0a5ae8f735b92e39c623e453529cbb9 Україна під тиском Китаю відмовилася від підтримки заяви, яка вимагає від Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів для перевірки дотримання прав людини в західному регіоні КНР Сіньцзяні, звідки надходять повідомлення про систематичне порушення прав 10 млн мусульман-уйгурів. Заяву, представлену Канадою, підтримали 44 країни, Україна недовго була 45-ю, але потім свій підпис відкликала.
Мы пахали.