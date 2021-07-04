Зеленский поздравил Байдена и американский народ с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с Днем независимости, отметив, что "наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе".

Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, 4 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления президенту США Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха", - написал Зеленский.

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Он также добавил, что благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины.