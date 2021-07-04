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Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності

Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена й американський народ із Днем незалежності, зазначивши, що "наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи".

Про це він написав у своєму твітері  в неділю, 4 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі вітання президенту США Джо Байдену й американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху", - написав Зеленський.

Читайте також: США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський

Він також додав, що вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України.
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Топ коментарі
+9
С днюхой, США.
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04.07.2021 13:34
+9
ти єл хазяйствєннає мила?!
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04.07.2021 14:16
+6
тихо лапоть ,немцы в Подмосковье
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04.07.2021 13:43
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С днюхой, США.
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04.07.2021 13:34 Відповісти
... И огромная Украинская диаспора. Одна "Маленькая Одесса" чего стоит!
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04.07.2021 13:35 Відповісти
Повестку Байдену не передал,осел квартальный?О демократических ценностях оно блеет.
Лицемерное зеленомордое чмо.
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04.07.2021 13:42 Відповісти
Зеленський: "В этот день огромные корабли пришельцев атаковали США. Каждый помнит ужасные кадры из фильма День Независимости..."
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04.07.2021 15:03 Відповісти
********** скромно умолчал о том,что финансировал пришельцев Порошенко.
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04.07.2021 15:27 Відповісти
тихо лапоть ,немцы в Подмосковье
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04.07.2021 13:43 Відповісти
На здоровье!
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04.07.2021 13:46 Відповісти
Уставшие , орали весь матч - *путин )(уйло !*
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04.07.2021 13:51 Відповісти
Угу ))
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04.07.2021 13:52 Відповісти
Да, лыка не вяжут, язык заплетается, на ногах еле-еле стоят.
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04.07.2021 14:25 Відповісти
Поздравляю себя с независимостью от Зеленского 😀
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04.07.2021 13:43 Відповісти
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04.07.2021 15:28 Відповісти
байден наверно долго думал, кто это такой...
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04.07.2021 13:45 Відповісти
путин )(уйло - Зеля брехло
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04.07.2021 13:46 Відповісти
это брехло мне еще бутылку коньяка должно.
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04.07.2021 13:53 Відповісти
все життя по бамажці живе.....а без бамажки тіпа нєлохкакойта
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04.07.2021 13:47 Відповісти
Статуя Свободи смолоскип зкине... ЗЕпоздоровивйопта. Це в кращому випадку. Про гірше краще не думати; бідоносець може напророчити горя....
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04.07.2021 13:50 Відповісти
Мавзолейные Хмыри поздравили США с днем незалежности и пожелали побольше прислать Тушонки Рузвельта,ножек Буша,Денег нет но держимся за счет фонда Навального и Миши Ходорковского...
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04.07.2021 13:53 Відповісти
Як там кримінальна справа проти Байдена, просувається?
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04.07.2021 13:55 Відповісти
Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 548 Байден и Порошенко обокрали Украину на 500 миллиардов долляров...Бигус инфо не бреше,он агент ФСБ с большим сроком...Пленки Бигуса ще не то скажуть...,от зятя Бигуса в Москве,полковника ФСБ...
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04.07.2021 13:56 Відповісти
Внимание! Вражеский бот! Вам повылазило?
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04.07.2021 14:16 Відповісти
А перед тим зюзя став на бік Китаю проти Заходу саме у справі демократії і прав людини.

Китайська пропагандистська газета Global Times опублікувала статтю «https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227217.shtml?fbclid=IwAR39FDdDUW6rtr05RBFyo8YKep5b0C4JKHYT8DQ3s3ZCI9tIVxaAMXd--YE Відступ України від заяви в Сіньцзяні оголює фасад Заходу та проілюструвала карикатурою, як Зеленський на моторному човні «Україна» мчить геть від вітрильника «Антикитайський табір».

Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 201

Що відбулось.
21 червня почалася сесія Ради з прав людини ООН, і https://apnews.com/article/united-nations-china-europe-ukraine-health-a0a5ae8f735b92e39c623e453529cbb9 Україна під тиском Китаю відмовилася від підтримки заяви, яка вимагає від Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів для перевірки дотримання прав людини в західному регіоні КНР Сіньцзяні, звідки надходять повідомлення про систематичне порушення прав 10 млн мусульман-уйгурів. Заяву, представлену Канадою, підтримали 44 країни, Україна недовго була 45-ю, але потім свій підпис відкликала.
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04.07.2021 13:58 Відповісти
* "PS/ когда вы нас в НАТО возьмёте уже, сволочи?"- добавил в конце поздравления Зеленский))
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04.07.2021 13:59 Відповісти
Крысы Мавзоейные чего молчите? Вас там в Черном море?... еще не замочили вас баранов Учения СИ БРИЗ? Голос...подали Крысята Мавзолята
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04.07.2021 14:00 Відповісти
...надо чтобы побольше поздравлений шло из Украины, чтобы Буш видел, что мы неодиноки. И пусть многотысячный коллектив Бурисмы тоже присоединяеться к празднику жизни
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04.07.2021 14:04 Відповісти
Кажуть подлодка КУРСК и авианосец адмирал Кузнецов пришвартовались в Севастополькой бухте я ядреными бонбами.....Байден и Джонсон в штаны наложили...а блок НАТО сбежал из Черноо моря в Антлантический акиян... Плешивый разогнал блок НАТО..Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 3559
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04.07.2021 14:04 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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04.07.2021 14:05 Відповісти
Мавзолейные Фуфлогоны...,не видать вам Крысам ни тушонки Рузвельта ни ножек БУШа...Денег нет,но вы дрочите...скоро будут...
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04.07.2021 14:06 Відповісти
Тушенки Рузвельта я не пробовал, а вот ножки Буша отведать довелось - на вкус и на цвет как хозяйственное мыло и даром не надо, пускай сами едят или вам отправляют в виде военной помощи..
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04.07.2021 14:11 Відповісти
ти єл хазяйствєннає мила?!
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04.07.2021 14:16 Відповісти
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04.07.2021 14:20 Відповісти
там 72% жирних кислот , а це дуже корисно !
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Это ты когда сытый так говоришь, но если возникнут те самые условия, скажешь где там этот деликатес- "Федя, дичь!"(с)
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04.07.2021 14:17 Відповісти
Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 4366
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04.07.2021 14:34 Відповісти
імпортозамєщєніє по-пєнісскі: замороженниє путіни
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04.07.2021 14:38 Відповісти
Дуже дякую, потужно лілював
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04.07.2021 14:50 Відповісти
Так якось навіть і римується...путін-прутень...
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04.07.2021 15:03 Відповісти
как хозяйственное мыло? ))) не звизди придурок! когда они еще прорывались по контрабасу, по вкусу в 10 раз лучше любых других. уже мясо и рыба надоест, искали замороженные окорочка, на костре супер.
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04.07.2021 14:56 Відповісти
Штамм Дельта добьет РАБссию до оргазма...за сутки 27 000 заболевших...Украине надо немедленно закрыть Кордон от всяких там Хмырей типа Бастадонт
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04.07.2021 14:29 Відповісти
Вітання, Америко! 🇺🇦🇺🇲
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04.07.2021 14:51 Відповісти
А у американцев от кого независимость?
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04.07.2021 14:52 Відповісти
Від інопланетного вторгнення. Фільм навіть є - "День Незалежності" 👽👽👽
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04.07.2021 14:58 Відповісти
****, испортил таки праздник...
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04.07.2021 14:53 Відповісти
на канадии сегодня день аленя, чего бы им подляну не кинуть, не поздравить?
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04.07.2021 14:56 Відповісти
29 лет обходился без зеленых поздравлюх - меняется мир....
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04.07.2021 14:58 Відповісти
воды он принеси, если уже нарисовался, конь неумный...
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04.07.2021 15:00 Відповісти
Они вместе творили общий успех - Зеленский и Байден.
Мы пахали.
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04.07.2021 15:29 Відповісти
"Щирі вітання президенту США Джо Байдену й американському народу з Днем незалежності!" - речення без дієслова ознака шахрая, якій тримає при собі прихований зміст, тобто бреше.
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04.07.2021 15:29 Відповісти
 
 