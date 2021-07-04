Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності
Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена й американський народ із Днем незалежності, зазначивши, що "наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи".
Про це він написав у своєму твітері в неділю, 4 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі вітання президенту США Джо Байдену й американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху", - написав Зеленський.
Він також додав, що вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України.
Топ коментарі
+9 NonCFist
показати весь коментар04.07.2021 13:34
+9 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар04.07.2021 14:16
+6 Show ea73f4f7
показати весь коментар04.07.2021 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Лицемерное зеленомордое чмо.
Китайська пропагандистська газета Global Times опублікувала статтю «https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227217.shtml?fbclid=IwAR39FDdDUW6rtr05RBFyo8YKep5b0C4JKHYT8DQ3s3ZCI9tIVxaAMXd--YE Відступ України від заяви в Сіньцзяні оголює фасад Заходу та проілюструвала карикатурою, як Зеленський на моторному човні «Україна» мчить геть від вітрильника «Антикитайський табір».
Що відбулось.
21 червня почалася сесія Ради з прав людини ООН, і https://apnews.com/article/united-nations-china-europe-ukraine-health-a0a5ae8f735b92e39c623e453529cbb9 Україна під тиском Китаю відмовилася від підтримки заяви, яка вимагає від Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів для перевірки дотримання прав людини в західному регіоні КНР Сіньцзяні, звідки надходять повідомлення про систематичне порушення прав 10 млн мусульман-уйгурів. Заяву, представлену Канадою, підтримали 44 країни, Україна недовго була 45-ю, але потім свій підпис відкликала.
Мы пахали.