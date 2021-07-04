Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав

Все области Украины, а также столица Киев, остаются на "зеленом уровне" эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте Минздрава.

По данным ведомства, по Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. Населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения при определенном показателя 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

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По данным Минздрава, в Киеве показатель госпитализаций составил 7,0; загруженность коек с кислородом - 5,7%.

Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области 1 июля составил 261, в Луганской области 1 и 2 июля - 280 и 292 соответственно, в Хмельницкой 1-3 июля - 267, 255 и 282 соответственно (при определенном показателя в 300 на 100 тыс. населения).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксированы 377 случаев заболевания COVID-19.