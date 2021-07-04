Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав
Все области Украины, а также столица Киев, остаются на "зеленом уровне" эпидемической опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте Минздрава.
По данным ведомства, по Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. Населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.
Уровень госпитализации по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения при определенном показателя 60 на 100 тыс. населения.
Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.
По данным Минздрава, в Киеве показатель госпитализаций составил 7,0; загруженность коек с кислородом - 5,7%.
Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области 1 июля составил 261, в Луганской области 1 и 2 июля - 280 и 292 соответственно, в Хмельницкой 1-3 июля - 267, 255 и 282 соответственно (при определенном показателя в 300 на 100 тыс. населения).
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксированы 377 случаев заболевания COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Експерти виявили у SARS-CoV-2 послідовність геномів в комбінації CGG-CGG, часто використовуваної для посилення заразності і летальності вірусів. Фахівці відзначають, що вона є своєрідним маяком, який дозволяє відстежувати вставку в лабораторії, так як в природі вона зустрічається надзвичайно рідко. У природних коронавірусів SARS або MERS такої послідовності немає, стверджують автори статті.
В якості ще одного доказу вчені наводять велику відмінність в генетичному різноманітності SARS-CoV-2 в порівнянні з вірусами, що викликають SARS і MERS. «Було підтверджено, що обидва вони мають природне походження; віруси швидко еволюціонували у міру поширення серед людей, поки не стали переважати найбільш заразні форми. COVID-19 так не спрацював. Він з'явився у людини вже адаптованим, в гранично агресивній формі. Ніяких серйозних мутацій він не зазнавав протягом декількох місяців, поки першу таку зміну не виявили в Англії», - пишуть Куей і Мюллер.
Вони стверджують, що така рання оптимізація безпрецедентна і передбачає тривалий період адаптації, що передував її публічного розповсюдження. За словами вчених, науці відомий тільки один спосіб, завдяки якому може бути досягнутий такий результат: моделювання природної еволюції і вирощування вірусу на людських клітинах до досягнення його максимальної ефективності.
«Присутність в CoV-2 послідовності CGG - це переконливий доказ сплайсингу генів. Наукові дані вказують на те, що коронавірус був розроблений в лабораторії», - уклали експерти.А теперича.....самое главное!!! ВООЗ, именно она должна проверить все лаборатории всех стран имеющих или имевших коллекциии вирусов, на правах независимой инспекционной проверки. Все!! Все без исключения....любой страны!!!
Ну а я ..скромнее рекомендую обрать лаборатории ....после пожара.....кхе,кхе.....сделанным МНОЮ.
Не забудьте, я всего лишь ..дыванэсперд, и спроса нет за мой концерт.