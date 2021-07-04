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Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав

Все области Украины, а также столица Киев, остаются на "зеленом уровне" эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте Минздрава.

По данным ведомства, по Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. Населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения при определенном показателя 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 126 новых случаев, выздоровели 104 человека, - Кличко

По данным Минздрава, в Киеве показатель госпитализаций составил 7,0; загруженность коек с кислородом - 5,7%.

Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области 1 июля составил 261, в Луганской области 1 и 2 июля - 280 и 292 соответственно, в Хмельницкой 1-3 июля - 267, 255 и 282 соответственно (при определенном показателя в 300 на 100 тыс. населения).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксированы 377 случаев заболевания COVID-19.

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Топ комментарии
+3
Брехня. Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7949
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04.07.2021 14:45
+2
А в это время новости из-за поребрика, бьющего рекорды смертности от КОВИДа:

Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1404
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04.07.2021 14:33
+2
К вам в лаптестан заказали уже 400 тысяч доз Файзера для "белых". Скоту, конечно, скотомицин спутник-вектор, так что и не мечтай.
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04.07.2021 14:52
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А в это время новости из-за поребрика, бьющего рекорды смертности от КОВИДа:

Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1404
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04.07.2021 14:33 Ответить
Брехня. Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7949
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04.07.2021 14:45 Ответить
Вот там начали активно колоться после введения обязательной вакцинациии и заболеваемость начала расти. Стоит ли повторять их ошибки?
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04.07.2021 15:42 Ответить
Так нихто вслед за вами и не колется вашим скотомицином спутник-вектор
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04.07.2021 15:43 Ответить
Так ты уже укололся индийской жижей, а это практически то же самое.
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04.07.2021 18:15 Ответить
Все мечты вас, кацапов, сбываются наоборот
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04.07.2021 19:00 Ответить
---
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04.07.2021 14:36 Ответить
где сейчас жопоблоковцы что вкололи спутник ?(по крайней мере так говорили)и всех агитировали и гавкали мол власть устраивает геноцид что не покупает спутник и люди умирают-"За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом - максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в https://t.me/COVID2019_official/3201 Telegram -канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 4 июля".
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04.07.2021 14:40 Ответить
Они ж не идиоты. Мерзавцы - да, но не идиоты. В смысле - себе колоть.
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04.07.2021 14:42 Ответить
Возможно сделали справки, шо укололись пфайзером...они же не идиоты здесь сидеть и ездить отдыхать на расиюшку Они же в бездуховной Европе и Пиндоссии денег капитала не имеют..все средства в Сбербанке России...
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04.07.2021 14:48 Ответить
К вам в лаптестан заказали уже 400 тысяч доз Файзера для "белых". Скоту, конечно, скотомицин спутник-вектор, так что и не мечтай.
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04.07.2021 14:52 Ответить
странно. при том, что Украина по смертности от ковида на втором месте в Европе....
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04.07.2021 14:40 Ответить
+663 смерти в росии и+10 в сутки Украина почувствуйте разницу
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04.07.2021 14:44 Ответить
ты еще про ввп напиши. насрать шо там на раисси - мне важно чтобы тут было всё ок.
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04.07.2021 18:20 Ответить
Це пірімога?
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04.07.2021 14:45 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Им некогда думать стратегически.
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04.07.2021 14:54 Ответить
Обьясните, как такое может быть: у нас вся страна в зеленой зоне, а для стран ЕС, мы в красной? Где нас *********?
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04.07.2021 14:56 Ответить
Не знаю ,шо имеет ввиду минздрав ,но, таки, да ....вся украина в зеленой зоне! И с этим надо шо - то делать.
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04.07.2021 15:18 Ответить
Хммм....но медленняк все равно прет. Ох и медленно усваивается. Ну медленно и...фсьо!!! Итак...:

Експерти виявили у SARS-CoV-2 послідовність геномів в комбінації CGG-CGG, часто використовуваної для посилення заразності і летальності вірусів. Фахівці відзначають, що вона є своєрідним маяком, який дозволяє відстежувати вставку в лабораторії, так як в природі вона зустрічається надзвичайно рідко. У природних коронавірусів SARS або MERS такої послідовності немає, стверджують автори статті.
В якості ще одного доказу вчені наводять велику відмінність в генетичному різноманітності SARS-CoV-2 в порівнянні з вірусами, що викликають SARS і MERS. «Було підтверджено, що обидва вони мають природне походження; віруси швидко еволюціонували у міру поширення серед людей, поки не стали переважати найбільш заразні форми. COVID-19 так не спрацював. Він з'явився у людини вже адаптованим, в гранично агресивній формі. Ніяких серйозних мутацій він не зазнавав протягом декількох місяців, поки першу таку зміну не виявили в Англії», - пишуть Куей і Мюллер.
Вони стверджують, що така рання оптимізація безпрецедентна і передбачає тривалий період адаптації, що передував її публічного розповсюдження. За словами вчених, науці відомий тільки один спосіб, завдяки якому може бути досягнутий такий результат: моделювання природної еволюції і вирощування вірусу на людських клітинах до досягнення його максимальної ефективності.
«Присутність в CoV-2 послідовності CGG - це переконливий доказ сплайсингу генів. Наукові дані вказують на те, що коронавірус був розроблений в лабораторії», - уклали експерти.А теперича.....самое главное!!! ВООЗ, именно она должна проверить все лаборатории всех стран имеющих или имевших коллекциии вирусов, на правах независимой инспекционной проверки. Все!! Все без исключения....любой страны!!!
Ну а я ..скромнее рекомендую обрать лаборатории ....после пожара.....кхе,кхе.....сделанным МНОЮ.
Не забудьте, я всего лишь ..дыванэсперд, и спроса нет за мой концерт.
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04.07.2021 17:57 Ответить
 
 