Всі регіони України залишаються у "зеленій" зоні, - МОЗ
Усі області України, а також столиця Київ, залишаються на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті МОЗ.
За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Водночас у столиці він становить 79 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізації в Україні станом на 3 липня становив 7,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.
Завантаженість ліжок із киснем станом на суботу була на рівні 8% за граничного показника 65%. Рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищено в жодному регіоні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві показник госпіталізацій становить 7,0; завантаженість ліжок із киснем - 5,7%.
Показник охоплення тестуванням на коронавірус у Київській області 1 липня становить 261, в Луганській області 1 і 2 липня - 280 і 292 відповідно, в Хмельницькій 1-3 липня - 267, 255 і 282 відповідно (за встановленого показника в 300 на 100 тис. населення).
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 377 випадків захворювання COVID-19.
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Експерти виявили у SARS-CoV-2 послідовність геномів в комбінації CGG-CGG, часто використовуваної для посилення заразності і летальності вірусів. Фахівці відзначають, що вона є своєрідним маяком, який дозволяє відстежувати вставку в лабораторії, так як в природі вона зустрічається надзвичайно рідко. У природних коронавірусів SARS або MERS такої послідовності немає, стверджують автори статті.
В якості ще одного доказу вчені наводять велику відмінність в генетичному різноманітності SARS-CoV-2 в порівнянні з вірусами, що викликають SARS і MERS. «Було підтверджено, що обидва вони мають природне походження; віруси швидко еволюціонували у міру поширення серед людей, поки не стали переважати найбільш заразні форми. COVID-19 так не спрацював. Він з'явився у людини вже адаптованим, в гранично агресивній формі. Ніяких серйозних мутацій він не зазнавав протягом декількох місяців, поки першу таку зміну не виявили в Англії», - пишуть Куей і Мюллер.
Вони стверджують, що така рання оптимізація безпрецедентна і передбачає тривалий період адаптації, що передував її публічного розповсюдження. За словами вчених, науці відомий тільки один спосіб, завдяки якому може бути досягнутий такий результат: моделювання природної еволюції і вирощування вірусу на людських клітинах до досягнення його максимальної ефективності.
«Присутність в CoV-2 послідовності CGG - це переконливий доказ сплайсингу генів. Наукові дані вказують на те, що коронавірус був розроблений в лабораторії», - уклали експерти.А теперича.....самое главное!!! ВООЗ, именно она должна проверить все лаборатории всех стран имеющих или имевших коллекциии вирусов, на правах независимой инспекционной проверки. Все!! Все без исключения....любой страны!!!
Ну а я ..скромнее рекомендую обрать лаборатории ....после пожара.....кхе,кхе.....сделанным МНОЮ.
Не забудьте, я всего лишь ..дыванэсперд, и спроса нет за мой концерт.