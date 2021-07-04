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Всі регіони України залишаються у "зеленій" зоні, - МОЗ

Усі області України, а також столиця Київ, залишаються на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті МОЗ.

За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Водночас у столиці він становить 79 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізації в Україні станом на 3 липня становив 7,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок із киснем станом на суботу була на рівні 8% за граничного показника 65%. Рівень завантаженості ліжок із киснем не перевищено в жодному регіоні.

Читайте також: За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 126 нових випадків, одужали 104 людини, - Кличко

За даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві показник госпіталізацій становить 7,0; завантаженість ліжок із киснем - 5,7%.

Показник охоплення тестуванням на коронавірус у Київській області 1 липня становить 261, в Луганській області 1 і 2 липня - 280 і 292 відповідно, в Хмельницькій 1-3 липня - 267, 255 і 282 відповідно (за встановленого показника в 300 на 100 тис. населення).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 377 випадків захворювання COVID-19.
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Топ коментарі
+3
Брехня. Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7949
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04.07.2021 14:45
+2
А в это время новости из-за поребрика, бьющего рекорды смертности от КОВИДа:

Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1404
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04.07.2021 14:33
+2
К вам в лаптестан заказали уже 400 тысяч доз Файзера для "белых". Скоту, конечно, скотомицин спутник-вектор, так что и не мечтай.
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04.07.2021 14:52
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А в это время новости из-за поребрика, бьющего рекорды смертности от КОВИДа:

Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1404
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04.07.2021 14:33 Відповісти
Брехня. Все регионы Украины остаются в "зеленой" зоне, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7949
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04.07.2021 14:45 Відповісти
Вот там начали активно колоться после введения обязательной вакцинациии и заболеваемость начала расти. Стоит ли повторять их ошибки?
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04.07.2021 15:42 Відповісти
Так нихто вслед за вами и не колется вашим скотомицином спутник-вектор
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04.07.2021 15:43 Відповісти
Так ты уже укололся индийской жижей, а это практически то же самое.
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04.07.2021 18:15 Відповісти
Все мечты вас, кацапов, сбываются наоборот
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04.07.2021 19:00 Відповісти
---
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04.07.2021 14:36 Відповісти
где сейчас жопоблоковцы что вкололи спутник ?(по крайней мере так говорили)и всех агитировали и гавкали мол власть устраивает геноцид что не покупает спутник и люди умирают-"За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом - максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в https://t.me/COVID2019_official/3201 Telegram -канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 4 июля".
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Они ж не идиоты. Мерзавцы - да, но не идиоты. В смысле - себе колоть.
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04.07.2021 14:42 Відповісти
Возможно сделали справки, шо укололись пфайзером...они же не идиоты здесь сидеть и ездить отдыхать на расиюшку Они же в бездуховной Европе и Пиндоссии денег капитала не имеют..все средства в Сбербанке России...
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04.07.2021 14:48 Відповісти
К вам в лаптестан заказали уже 400 тысяч доз Файзера для "белых". Скоту, конечно, скотомицин спутник-вектор, так что и не мечтай.
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04.07.2021 14:52 Відповісти
странно. при том, что Украина по смертности от ковида на втором месте в Европе....
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04.07.2021 14:40 Відповісти
+663 смерти в росии и+10 в сутки Украина почувствуйте разницу
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04.07.2021 14:44 Відповісти
ты еще про ввп напиши. насрать шо там на раисси - мне важно чтобы тут было всё ок.
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04.07.2021 18:20 Відповісти
Це пірімога?
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04.07.2021 14:45 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Им некогда думать стратегически.
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04.07.2021 14:54 Відповісти
Обьясните, как такое может быть: у нас вся страна в зеленой зоне, а для стран ЕС, мы в красной? Где нас *********?
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04.07.2021 14:56 Відповісти
Не знаю ,шо имеет ввиду минздрав ,но, таки, да ....вся украина в зеленой зоне! И с этим надо шо - то делать.
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04.07.2021 15:18 Відповісти
Хммм....но медленняк все равно прет. Ох и медленно усваивается. Ну медленно и...фсьо!!! Итак...:

Експерти виявили у SARS-CoV-2 послідовність геномів в комбінації CGG-CGG, часто використовуваної для посилення заразності і летальності вірусів. Фахівці відзначають, що вона є своєрідним маяком, який дозволяє відстежувати вставку в лабораторії, так як в природі вона зустрічається надзвичайно рідко. У природних коронавірусів SARS або MERS такої послідовності немає, стверджують автори статті.
В якості ще одного доказу вчені наводять велику відмінність в генетичному різноманітності SARS-CoV-2 в порівнянні з вірусами, що викликають SARS і MERS. «Було підтверджено, що обидва вони мають природне походження; віруси швидко еволюціонували у міру поширення серед людей, поки не стали переважати найбільш заразні форми. COVID-19 так не спрацював. Він з'явився у людини вже адаптованим, в гранично агресивній формі. Ніяких серйозних мутацій він не зазнавав протягом декількох місяців, поки першу таку зміну не виявили в Англії», - пишуть Куей і Мюллер.
Вони стверджують, що така рання оптимізація безпрецедентна і передбачає тривалий період адаптації, що передував її публічного розповсюдження. За словами вчених, науці відомий тільки один спосіб, завдяки якому може бути досягнутий такий результат: моделювання природної еволюції і вирощування вірусу на людських клітинах до досягнення його максимальної ефективності.
«Присутність в CoV-2 послідовності CGG - це переконливий доказ сплайсингу генів. Наукові дані вказують на те, що коронавірус був розроблений в лабораторії», - уклали експерти.А теперича.....самое главное!!! ВООЗ, именно она должна проверить все лаборатории всех стран имеющих или имевших коллекциии вирусов, на правах независимой инспекционной проверки. Все!! Все без исключения....любой страны!!!
Ну а я ..скромнее рекомендую обрать лаборатории ....после пожара.....кхе,кхе.....сделанным МНОЮ.
Не забудьте, я всего лишь ..дыванэсперд, и спроса нет за мой концерт.
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04.07.2021 17:57 Відповісти
 
 