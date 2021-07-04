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Более 10 тысяч украинцев вакцинировались в Польше

Более 10 тысяч украинцев вакцинировались в Польше

В Польше по состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины.

Об этом говорится в ответе Минздрава Республики Польша на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"До конца июня в общем 29212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцины Janssen (Johnson&Johnson) получили 10632 гражданина Украины, в то же время две дозы - 1797 украинцев", - сообщили в Минздраве.

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Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатная. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на вакцинацию автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача первого контакта на основании загранпаспорта.

На сегодняшний день в Польше сделаны почти 30 млн вакцинаций, полностью иммунизировались более 13,7 млн человек.

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Топ комментарии
+1
То у кацапов досада крестиками выходит. На лаптестане рекордная смертность от ковида не смотря на скотомицин.
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04.07.2021 16:00
+1
Це про мене😜 І скажу вам це правда, до мене примагнічуються ложки і чую голоси Біла Гейтса
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04.07.2021 16:07
+1
В Евромиллион попробуй. Если шо, 10% за совет. это ж немного?
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04.07.2021 16:11
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То у кацапов досада крестиками выходит. На лаптестане рекордная смертность от ковида не смотря на скотомицин.
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04.07.2021 16:00 Ответить
Це про мене😜 І скажу вам це правда, до мене примагнічуються ложки і чую голоси Біла Гейтса
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04.07.2021 16:07 Ответить
Серебряные, или все подряд? Я за ложки.
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04.07.2021 16:08 Ответить
Всі, навіть олюмінієві😂
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04.07.2021 16:19 Ответить
Нада шота доделать...
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04.07.2021 16:21 Ответить
В Евромиллион попробуй. Если шо, 10% за совет. это ж немного?
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04.07.2021 16:11 Ответить
Ні! В мене тільки голос Качиньского. От Гейтся взагалі не чути... а може він польскою не росмовляє?
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04.07.2021 16:38 Ответить
Более 10 тысяч украинцев вакцинировались в Польше

Ну, то есть из миллиона заробитчан - .уй да ни.уя..
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04.07.2021 16:08 Ответить
 
 