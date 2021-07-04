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Понад 10 тисяч українців зробили щеплення у Польщі

Понад 10 тисяч українців зробили щеплення у Польщі

У Польщі станом на 30 червня частково або повністю вакциновано майже 30 тис. іноземців, із яких найбільшу групу становлять громадяни України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я Республіки Польща на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців",- повідомили у МОЗ.

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Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують eлектронне направлення на вакцинацію автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

Наразі в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.

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Топ коментарі
+1
То у кацапов досада крестиками выходит. На лаптестане рекордная смертность от ковида не смотря на скотомицин.
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04.07.2021 16:00
+1
Це про мене😜 І скажу вам це правда, до мене примагнічуються ложки і чую голоси Біла Гейтса
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04.07.2021 16:07
+1
В Евромиллион попробуй. Если шо, 10% за совет. это ж немного?
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04.07.2021 16:11
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То у кацапов досада крестиками выходит. На лаптестане рекордная смертность от ковида не смотря на скотомицин.
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04.07.2021 16:00 Відповісти
Це про мене😜 І скажу вам це правда, до мене примагнічуються ложки і чую голоси Біла Гейтса
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04.07.2021 16:07 Відповісти
Серебряные, или все подряд? Я за ложки.
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04.07.2021 16:08 Відповісти
Всі, навіть олюмінієві😂
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04.07.2021 16:19 Відповісти
Нада шота доделать...
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04.07.2021 16:21 Відповісти
В Евромиллион попробуй. Если шо, 10% за совет. это ж немного?
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04.07.2021 16:11 Відповісти
Ні! В мене тільки голос Качиньского. От Гейтся взагалі не чути... а може він польскою не росмовляє?
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04.07.2021 16:38 Відповісти
Более 10 тысяч украинцев вакцинировались в Польше

Ну, то есть из миллиона заробитчан - .уй да ни.уя..
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04.07.2021 16:08 Відповісти
 
 