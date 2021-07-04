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Зеленский (19042) кремль (713) Песков (1800) путин (30484)

В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

В Кремле заявили, что у президента РФ Владимира Путина со временем изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" ВГТРК отметил, что Зеленский сначала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну.

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"И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", - сказал Песков.

Вместе с тем, по словам Пескова, причиной разочарования Путина стали не высказывания Зеленского, а якобы нежелание Украины выполнять Минские договоренности. "Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности", - отметил он.

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Он также отметил, что Москву не очень волнует, что Россию называют страной-агрессором. "Это тоже, наверное, ничего страшного, пусть говорят", - подчеркнул представитель Кремля.
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Топ комментарии
+57
Как ни странно, но Украинцы тоже в нём разочарованы.
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04.07.2021 16:16
+38
Сдохните, падлы. Просто задохните!
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04.07.2021 16:18
+33
Я имел ввиду обоих недомерков.
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04.07.2021 16:18
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Это написано для таких лохов как ты. Зелёная гнида совершила государственную измену, и является агентом *****!
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04.07.2021 17:11 Ответить
Згодна з вами,було би дивно,як путлер почав би нахвалювати свого агента по руйнуванню України.
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04.07.2021 17:19 Ответить
Заявление о разочаровании кремлевского преступника, мирового изгоя, в президенте Зеленском, является комплиментом нашему, и это хорошая новость, связь с комуно-фашистом не прибавит нам авторитета, лучше дистанцироваться от серийного убийцы.
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04.07.2021 17:11 Ответить
значит атаман Зеленый, все делает правильно!
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04.07.2021 17:13 Ответить
.Чим ж може Бубочка не подобатися путлеру ,він ще нічого на благо Україні не зробив,чи може путлер заздрить,що зруйнувати Україну в Бубочки виходить швидше навіть чим у путлера та всього його війська і дипломатів.
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04.07.2021 17:16 Ответить
}{уйло созналось, что 2 последних года оно тоже было зебилом.
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04.07.2021 17:24 Ответить
Из грязи в мрази (Краткая биография В.В. Путина)
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04.07.2021 17:26 Ответить
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 4295
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04.07.2021 17:26 Ответить
Политические оппоненты - это наверное кум *****.
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04.07.2021 17:28 Ответить
Какое нам не нас рать что ***** думает о Зе!
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04.07.2021 17:36 Ответить
Н мы то знаем......Самые понимающие в агентах , это флажки ФРГ и Израиля, много раз растолковывали что "Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина"-это неправда. На самом деле "Кремль Петюню всегда поддерживал" , " Путин своих агентов маскирует под вывеской "враг № 1 у Путина". Поэтому неодобрительны слова Путина о Зеленском операция прикрытия. А на самом деле Зеленский -путинский агент.
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04.07.2021 17:36 Ответить
Да сдохните вы уже, мрази!
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04.07.2021 17:36 Ответить
Привередливы только на публику, на самом деле внедряли же "формулу Штайнмайера", отводили войска, запрещали стрелять в ответ, было и неи..стребиное желание заглянуть Путину в глаза. Отстаньте от "бедного ЗЕ", не самоубийца он, чтобы капитулировать.
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04.07.2021 17:37 Ответить
"И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела.Гораздо проще применить полоний. Что нету??Надо слить еще пару дел подобных вагнеровцам-и накормимююКого надоТЬ", - сказал ПИськов
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04.07.2021 17:42 Ответить
Даже х..йло в нем разочаровалось. Дно
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04.07.2021 17:43 Ответить
Еще перед выборами все здравомыслящие понимали что если выиграет зеля то ему придется превратится в порошенко или уехать в ростов)))) он сначала пытался втюхать раша мир а потом понял что играет с огнем
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04.07.2021 17:46 Ответить
Вот не надо Бубе льстить. Порошенко был для вас похуже!
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04.07.2021 17:46 Ответить
В Україні постійно заявляють про розчарування Зе- ленінським! Але ми самі можемо навести лад в країні без допомоги Х*уйла та його Ху*лят!
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04.07.2021 17:47 Ответить
Чикатило кремлёвское разочаровано.
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04.07.2021 17:50 Ответить
Кого це Піськов має на увазі?
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04.07.2021 17:51 Ответить
50 километров, осталось всего 50 км.
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04.07.2021 17:53 Ответить
ЗЄлєнській - прєзідєнт жидобільшовицького корумпованого маргінесу України. Крапка. Має бути посаджений у вязницю Судом або втоплений в каналізації Лінчем.
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04.07.2021 18:03 Ответить
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04.07.2021 18:08 Ответить
Оно ж не за Пороха заступается а за своего кума.
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04.07.2021 18:10 Ответить
скорее юлебот петя засцал идти на откровенное преступление и до бубочки видимо
тоже начало доходить шо за слиав страны просто порвут сраку
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05.07.2021 07:48 Ответить
У Ху-ла кумир янек, которого он так усердно насаждал Украине, а остальные "не то". А всё от того что само Ху-ло урод и таких и уважает.
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04.07.2021 18:11 Ответить
Ну он старается. Так что его ещё примут в Ростове. Может орден дадут.
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04.07.2021 18:26 Ответить
Значит он Зеленский на правильном пути
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04.07.2021 18:41 Ответить
УКРАИНА - тоже им разочарована... правда 73%?
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04.07.2021 18:42 Ответить
Видимо дела у кремлевского агента зеленскага совсем плохи...раз паРаша пошла на такой шаг..
Операция прекрытия своего агента..
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04.07.2021 18:54 Ответить
А Как мы разочарованы!!!!...и ****** и шмарклей ...нет слов...
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04.07.2021 19:19 Ответить
Зеленский по факту обосрал Путлера...мы не один народ... и никогда им не были....
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04.07.2021 19:38 Ответить
Проголосуй мудрий нарід в 1994 году не за Кучму...сейчас бы Украина была совсем другой страной...,типа Латвия Литва или Эстония...а так маємо те шо маємо...як казав Кравчук...
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04.07.2021 19:41 Ответить
Хто б не був президентом України,Хмырям РАБсіі не понравится...
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04.07.2021 19:43 Ответить
какая зрадная анти-конфетная заява.
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04.07.2021 19:50 Ответить
Шо, порох на голову тваво ***** продолжает срать?
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04.07.2021 20:26 Ответить
**** отстань от НАС!!!
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04.07.2021 20:29 Ответить
шо нада...?! кацаб...?!)
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04.07.2021 21:53 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало "шо нада...?! кацаб...?!) "
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05.07.2021 04:10 Ответить
Спутник-В тебе в помощь...
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04.07.2021 21:54 Ответить
Значит ситуация вполне устраивает кацапов
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04.07.2021 20:40 Ответить
Уявіть ситуацію, президента України, під час візиту в РФ викрали і вимагають гроші.
Уявили? Заберайте його, в нас ще є.
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04.07.2021 20:59 Ответить
О ! Зеля повторяет путь пети порошенко... Там начиналось с "жму руку , обнимаю" кончилось Иловайском... А тут начиналось с "глазами добрыми в глаза мне посмотри..." а потом.... Боже , спаси Украину от дураков и предателей...
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04.07.2021 21:13 Ответить
пети порошенко.../ Снова разоблачает Порошенко верноподданный путинской проститутки по вызову. Как ранее он разоблачал Порошенко в организации расстрела под Иловайском: Организованного петей (Порошенко) и путей (Путиным) расстрела под Иловайском 24.08.2017 20:25.Смысл этой чернухи ФСБ: А какая разница кто начал войну, какая разница между Путиным и Порошенко./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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04.07.2021 21:31 Ответить
ты такой сидоро как я поллищук.......
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05.07.2021 11:08 Ответить
девочка-бабушка разочарована. прямо как с ковидом, каждый месяц порожняк
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04.07.2021 21:34 Ответить
а я в себе на кухні подумав про розчарування зелен-ого пукіним....
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04.07.2021 21:51 Ответить
кремль подає знак Зе-треба виправляти ситуацію...а то "Дефендер" ,"СІ-Бриз"...
потрібне нове відведення та скорочення армії...а-і відмінити візит до США...
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04.07.2021 21:51 Ответить
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 1963
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04.07.2021 22:20 Ответить
Что бы ответил я на месте бубочки, дипломатическим языком: Меня не особо интересуют симпатии человека, про которого народ складывает песни неприличного содержания.
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04.07.2021 22:32 Ответить
куйло, это шо от твоего разрчарования зельцем все украинцы должны начать скорбить? как же плешивы царёк рашистов разочарован и недоволен. ну так знай путлер, украинцы и лично тобой и твоим кремлядским окружением не только разочарованы и недовольны, а просто ненавидят вас всех всеми фибрами своей души! и то что ты там лепишь о том что украины и рашисты одининарот и помирятся, я тебе ответил бы так - не с твоим счастьем и не при тебе куйло плешивое. теперь уж скоро это вряд ли произойдет . даже и не знаю через сколько столетий теперь отношения хоть как то с вами лживые и лицемерные оккупанты , хоть немного сгладятся!!!!!
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04.07.2021 22:36 Ответить
Хотелось бы отметить за выслугу лет Ивана Петровича Сидорова... Это неутомимый тролляка. Пётр Иванович Сидоров - профессинал лубянской закалки...У него - вишь - досье имеются на юзеров.... за немало лет... Слава богу, Сидор Петрович Иванов ещё не дознался, что я в три годика ветрянкой переболел... Так вот... Года так с 2005 или 2006 я Пи*ар Хе***ича Иб*нькова посылаю и посылаю н***... а он всё никак не дойдёт Потому что любит по3.14ть по дороге
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04.07.2021 22:36 Ответить
а хто такий кремль?
я чув що це якийсь червоний сарай з кровавими та оскаженілими пуесоSSами,
все це має зчезнути навіки з планети Земля !
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04.07.2021 23:02 Ответить
Патриота Петра надо. У того и Мертвечук в бизнесс партнерах числился и Фуйлу всегда был готов руку пожать и обнять
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04.07.2021 23:47 Ответить
Падло тот петя. Другое дело зеленский - у него и украинцы с русскими один народ, и дончане красавчики, что танк зсу захватили.
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05.07.2021 02:23 Ответить
А почему снова Петра? Мне и Р.Бессмертный тоже нравится.Вроде бы мужик не плох и с умом дружит!??Как считаете ...
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05.07.2021 11:30 Ответить
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 3066
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05.07.2021 00:22 Ответить
" Пихуй ...." (с)
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05.07.2021 00:47 Ответить
Ваше "РАЗОЧАРОВАНИЕ" УЖЕ НЕ ПОВЫСИТ РЕЙТИНГ ЗЕБИКА.
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05.07.2021 05:20 Ответить
и что? нам начать волноваться?
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05.07.2021 11:06 Ответить
Волноваться не стоит.А напрячься надо. Народ как видно по статистике выборов, просто в полной прострации и раз в несколько лет сломя голову бросается от одной крайности в другую.То либерально страдает,то консервативно депрессует. При этом умудряется оказаться самым недовольным ИМЕННО!собой- из всех народов Европы. А ведь дело за малым!Учиться строить отношения неважно где -в семье ,на работе ,между делом-не на своей исключительности, как форме выживания.У меня такое мнение ,что украинцы и по ментальности ,и по гражданству боятся жить в своей стране .А особенно проявить какие то свои добрые качества. Это все равно ,что написать у себя на лбу -Я ЛОХ! Сруский коллективистский менталитет, в буквальном смысле как дамоклов меч висит над украинским эго.
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05.07.2021 11:51 Ответить
вы выстроили связи там где их просто нет. какая связь между вашим текстом и тем что высрал путин?
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05.07.2021 16:12 Ответить
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