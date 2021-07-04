УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9830 відвідувачів онлайн
Новини
27 271 170
Зеленський (22429) кремль (507) Пєсков (1552) путін (23325)

У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським

У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським

У Кремлі заявили, що у президента РФ Володимира Путіна з часом змінилося ставлення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія-1" ВГТРК зазначив, що Зеленський спочатку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну.

Також читайте: Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності

"І, звичайно, ось цей настрій, він явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", - сказав Пєсков.

Разом з тим, за словами Пєскова, причиною розчарування Путіна стали не висловлювання Зеленського, а нібито небажання України виконувати Мінські домовленості. "Україна послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі, ці Мінські домовленості", - зазначив він.

Також читайте: Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

Він також зазначив, що Москву не дуже хвилює, що Росію називають країною-агресором. "Це теж, напевно, нічого страшного, нехай говорять", - підкреслив представник Кремля.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+57
Как ни странно, но Украинцы тоже в нём разочарованы.
показати весь коментар
04.07.2021 16:16
+38
Сдохните, падлы. Просто задохните!
показати весь коментар
04.07.2021 16:18
+33
Я имел ввиду обоих недомерков.
показати весь коментар
04.07.2021 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это написано для таких лохов как ты. Зелёная гнида совершила государственную измену, и является агентом *****!
показати весь коментар
04.07.2021 17:11 Відповісти
Згодна з вами,було би дивно,як путлер почав би нахвалювати свого агента по руйнуванню України.
показати весь коментар
04.07.2021 17:19 Відповісти
Заявление о разочаровании кремлевского преступника, мирового изгоя, в президенте Зеленском, является комплиментом нашему, и это хорошая новость, связь с комуно-фашистом не прибавит нам авторитета, лучше дистанцироваться от серийного убийцы.
показати весь коментар
04.07.2021 17:11 Відповісти
значит атаман Зеленый, все делает правильно!
показати весь коментар
04.07.2021 17:13 Відповісти
.Чим ж може Бубочка не подобатися путлеру ,він ще нічого на благо Україні не зробив,чи може путлер заздрить,що зруйнувати Україну в Бубочки виходить швидше навіть чим у путлера та всього його війська і дипломатів.
показати весь коментар
04.07.2021 17:16 Відповісти
}{уйло созналось, что 2 последних года оно тоже было зебилом.
показати весь коментар
04.07.2021 17:24 Відповісти
Из грязи в мрази (Краткая биография В.В. Путина)
показати весь коментар
04.07.2021 17:26 Відповісти
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 4295
показати весь коментар
04.07.2021 17:26 Відповісти
Политические оппоненты - это наверное кум *****.
показати весь коментар
04.07.2021 17:28 Відповісти
Какое нам не нас рать что ***** думает о Зе!
показати весь коментар
04.07.2021 17:36 Відповісти
Н мы то знаем......Самые понимающие в агентах , это флажки ФРГ и Израиля, много раз растолковывали что "Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина"-это неправда. На самом деле "Кремль Петюню всегда поддерживал" , " Путин своих агентов маскирует под вывеской "враг № 1 у Путина". Поэтому неодобрительны слова Путина о Зеленском операция прикрытия. А на самом деле Зеленский -путинский агент.
показати весь коментар
04.07.2021 17:36 Відповісти
Да сдохните вы уже, мрази!
показати весь коментар
04.07.2021 17:36 Відповісти
Привередливы только на публику, на самом деле внедряли же "формулу Штайнмайера", отводили войска, запрещали стрелять в ответ, было и неи..стребиное желание заглянуть Путину в глаза. Отстаньте от "бедного ЗЕ", не самоубийца он, чтобы капитулировать.
показати весь коментар
04.07.2021 17:37 Відповісти
"И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела.Гораздо проще применить полоний. Что нету??Надо слить еще пару дел подобных вагнеровцам-и накормимююКого надоТЬ", - сказал ПИськов
показати весь коментар
04.07.2021 17:42 Відповісти
Даже х..йло в нем разочаровалось. Дно
показати весь коментар
04.07.2021 17:43 Відповісти
Еще перед выборами все здравомыслящие понимали что если выиграет зеля то ему придется превратится в порошенко или уехать в ростов)))) он сначала пытался втюхать раша мир а потом понял что играет с огнем
показати весь коментар
04.07.2021 17:46 Відповісти
Вот не надо Бубе льстить. Порошенко был для вас похуже!
показати весь коментар
04.07.2021 17:46 Відповісти
В Україні постійно заявляють про розчарування Зе- ленінським! Але ми самі можемо навести лад в країні без допомоги Х*уйла та його Ху*лят!
показати весь коментар
04.07.2021 17:47 Відповісти
Чикатило кремлёвское разочаровано.
показати весь коментар
04.07.2021 17:50 Відповісти
Кого це Піськов має на увазі?
показати весь коментар
04.07.2021 17:51 Відповісти
50 километров, осталось всего 50 км.
показати весь коментар
04.07.2021 17:53 Відповісти
ЗЄлєнській - прєзідєнт жидобільшовицького корумпованого маргінесу України. Крапка. Має бути посаджений у вязницю Судом або втоплений в каналізації Лінчем.
показати весь коментар
04.07.2021 18:03 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2021 18:08 Відповісти
Оно ж не за Пороха заступается а за своего кума.
показати весь коментар
04.07.2021 18:10 Відповісти
скорее юлебот петя засцал идти на откровенное преступление и до бубочки видимо
тоже начало доходить шо за слиав страны просто порвут сраку
показати весь коментар
05.07.2021 07:48 Відповісти
У Ху-ла кумир янек, которого он так усердно насаждал Украине, а остальные "не то". А всё от того что само Ху-ло урод и таких и уважает.
показати весь коментар
04.07.2021 18:11 Відповісти
Ну он старается. Так что его ещё примут в Ростове. Может орден дадут.
показати весь коментар
04.07.2021 18:26 Відповісти
Значит он Зеленский на правильном пути
показати весь коментар
04.07.2021 18:41 Відповісти
УКРАИНА - тоже им разочарована... правда 73%?
показати весь коментар
04.07.2021 18:42 Відповісти
Видимо дела у кремлевского агента зеленскага совсем плохи...раз паРаша пошла на такой шаг..
Операция прекрытия своего агента..
показати весь коментар
04.07.2021 18:54 Відповісти
А Как мы разочарованы!!!!...и ****** и шмарклей ...нет слов...
показати весь коментар
04.07.2021 19:19 Відповісти
Зеленский по факту обосрал Путлера...мы не один народ... и никогда им не были....
показати весь коментар
04.07.2021 19:38 Відповісти
Проголосуй мудрий нарід в 1994 году не за Кучму...сейчас бы Украина была совсем другой страной...,типа Латвия Литва или Эстония...а так маємо те шо маємо...як казав Кравчук...
показати весь коментар
04.07.2021 19:41 Відповісти
Хто б не був президентом України,Хмырям РАБсіі не понравится...
показати весь коментар
04.07.2021 19:43 Відповісти
какая зрадная анти-конфетная заява.
показати весь коментар
04.07.2021 19:50 Відповісти
Шо, порох на голову тваво ***** продолжает срать?
показати весь коментар
04.07.2021 20:26 Відповісти
**** отстань от НАС!!!
показати весь коментар
04.07.2021 20:29 Відповісти
шо нада...?! кацаб...?!)
показати весь коментар
04.07.2021 21:53 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало "шо нада...?! кацаб...?!) "
показати весь коментар
05.07.2021 04:10 Відповісти
Спутник-В тебе в помощь...
показати весь коментар
04.07.2021 21:54 Відповісти
Значит ситуация вполне устраивает кацапов
показати весь коментар
04.07.2021 20:40 Відповісти
Уявіть ситуацію, президента України, під час візиту в РФ викрали і вимагають гроші.
Уявили? Заберайте його, в нас ще є.
показати весь коментар
04.07.2021 20:59 Відповісти
О ! Зеля повторяет путь пети порошенко... Там начиналось с "жму руку , обнимаю" кончилось Иловайском... А тут начиналось с "глазами добрыми в глаза мне посмотри..." а потом.... Боже , спаси Украину от дураков и предателей...
показати весь коментар
04.07.2021 21:13 Відповісти
пети порошенко.../ Снова разоблачает Порошенко верноподданный путинской проститутки по вызову. Как ранее он разоблачал Порошенко в организации расстрела под Иловайском: Организованного петей (Порошенко) и путей (Путиным) расстрела под Иловайском 24.08.2017 20:25.Смысл этой чернухи ФСБ: А какая разница кто начал войну, какая разница между Путиным и Порошенко./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
показати весь коментар
04.07.2021 21:31 Відповісти
ты такой сидоро как я поллищук.......
показати весь коментар
05.07.2021 11:08 Відповісти
девочка-бабушка разочарована. прямо как с ковидом, каждый месяц порожняк
показати весь коментар
04.07.2021 21:34 Відповісти
а я в себе на кухні подумав про розчарування зелен-ого пукіним....
показати весь коментар
04.07.2021 21:51 Відповісти
кремль подає знак Зе-треба виправляти ситуацію...а то "Дефендер" ,"СІ-Бриз"...
потрібне нове відведення та скорочення армії...а-і відмінити візит до США...
показати весь коментар
04.07.2021 21:51 Відповісти
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 1963
показати весь коментар
04.07.2021 22:20 Відповісти
Что бы ответил я на месте бубочки, дипломатическим языком: Меня не особо интересуют симпатии человека, про которого народ складывает песни неприличного содержания.
показати весь коментар
04.07.2021 22:32 Відповісти
куйло, это шо от твоего разрчарования зельцем все украинцы должны начать скорбить? как же плешивы царёк рашистов разочарован и недоволен. ну так знай путлер, украинцы и лично тобой и твоим кремлядским окружением не только разочарованы и недовольны, а просто ненавидят вас всех всеми фибрами своей души! и то что ты там лепишь о том что украины и рашисты одининарот и помирятся, я тебе ответил бы так - не с твоим счастьем и не при тебе куйло плешивое. теперь уж скоро это вряд ли произойдет . даже и не знаю через сколько столетий теперь отношения хоть как то с вами лживые и лицемерные оккупанты , хоть немного сгладятся!!!!!
показати весь коментар
04.07.2021 22:36 Відповісти
Хотелось бы отметить за выслугу лет Ивана Петровича Сидорова... Это неутомимый тролляка. Пётр Иванович Сидоров - профессинал лубянской закалки...У него - вишь - досье имеются на юзеров.... за немало лет... Слава богу, Сидор Петрович Иванов ещё не дознался, что я в три годика ветрянкой переболел... Так вот... Года так с 2005 или 2006 я Пи*ар Хе***ича Иб*нькова посылаю и посылаю н***... а он всё никак не дойдёт Потому что любит по3.14ть по дороге
показати весь коментар
04.07.2021 22:36 Відповісти
а хто такий кремль?
я чув що це якийсь червоний сарай з кровавими та оскаженілими пуесоSSами,
все це має зчезнути навіки з планети Земля !
показати весь коментар
04.07.2021 23:02 Відповісти
Патриота Петра надо. У того и Мертвечук в бизнесс партнерах числился и Фуйлу всегда был готов руку пожать и обнять
показати весь коментар
04.07.2021 23:47 Відповісти
Падло тот петя. Другое дело зеленский - у него и украинцы с русскими один народ, и дончане красавчики, что танк зсу захватили.
показати весь коментар
05.07.2021 02:23 Відповісти
А почему снова Петра? Мне и Р.Бессмертный тоже нравится.Вроде бы мужик не плох и с умом дружит!??Как считаете ...
показати весь коментар
05.07.2021 11:30 Відповісти
У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
05.07.2021 00:22 Відповісти
" Пихуй ...." (с)
показати весь коментар
05.07.2021 00:47 Відповісти
Ваше "РАЗОЧАРОВАНИЕ" УЖЕ НЕ ПОВЫСИТ РЕЙТИНГ ЗЕБИКА.
показати весь коментар
05.07.2021 05:20 Відповісти
и что? нам начать волноваться?
показати весь коментар
05.07.2021 11:06 Відповісти
Волноваться не стоит.А напрячься надо. Народ как видно по статистике выборов, просто в полной прострации и раз в несколько лет сломя голову бросается от одной крайности в другую.То либерально страдает,то консервативно депрессует. При этом умудряется оказаться самым недовольным ИМЕННО!собой- из всех народов Европы. А ведь дело за малым!Учиться строить отношения неважно где -в семье ,на работе ,между делом-не на своей исключительности, как форме выживания.У меня такое мнение ,что украинцы и по ментальности ,и по гражданству боятся жить в своей стране .А особенно проявить какие то свои добрые качества. Это все равно ,что написать у себя на лбу -Я ЛОХ! Сруский коллективистский менталитет, в буквальном смысле как дамоклов меч висит над украинским эго.
показати весь коментар
05.07.2021 11:51 Відповісти
вы выстроили связи там где их просто нет. какая связь между вашим текстом и тем что высрал путин?
показати весь коментар
05.07.2021 16:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 