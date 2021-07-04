У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським

У Кремлі заявили, що у президента РФ Володимира Путіна з часом змінилося ставлення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія-1" ВГТРК зазначив, що Зеленський спочатку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну.

Також читайте: Зеленський привітав Байдена й американський народ із Днем незалежності

"І, звичайно, ось цей настрій, він явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", - сказав Пєсков.

Разом з тим, за словами Пєскова, причиною розчарування Путіна стали не висловлювання Зеленського, а нібито небажання України виконувати Мінські домовленості. "Україна послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі, ці Мінські домовленості", - зазначив він.

Також читайте: Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

Він також зазначив, що Москву не дуже хвилює, що Росію називають країною-агресором. "Це теж, напевно, нічого страшного, нехай говорять", - підкреслив представник Кремля.