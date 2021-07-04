У Кремлі заявили про розчарування Путіна Зеленським
У Кремлі заявили, що у президента РФ Володимира Путіна з часом змінилося ставлення до президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія-1" ВГТРК зазначив, що Зеленський спочатку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну.
"І, звичайно, ось цей настрій, він явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", - сказав Пєсков.
Разом з тим, за словами Пєскова, причиною розчарування Путіна стали не висловлювання Зеленського, а нібито небажання України виконувати Мінські домовленості. "Україна послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі, ці Мінські домовленості", - зазначив він.
Він також зазначив, що Москву не дуже хвилює, що Росію називають країною-агресором. "Це теж, напевно, нічого страшного, нехай говорять", - підкреслив представник Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
тоже начало доходить шо за слиав страны просто порвут сраку
Операция прекрытия своего агента..
Уявили? Заберайте його, в нас ще є.
потрібне нове відведення та скорочення армії...а-і відмінити візит до США...
я чув що це якийсь червоний сарай з кровавими та оскаженілими пуесоSSами,
все це має зчезнути навіки з планети Земля !