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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Революція в Білорусі
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Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

РФ чекає, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідає окупований Крим.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 1 червня заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Крим. У МЗС України планують діяти миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучими.

Читайте також: США про рішення Лукашенка закрити кордон з Україною: Режим намагається відвернути увагу

Лукашенко зробив заяву на тлі санкцій, запроваджених після того, як 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів перебував опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
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Топ коментарі
+33
Усатому Пол Поту уже нечего терять. Беларусь закрылась от всего цивилизованного мира
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04.07.2021 01:52
+21
кацапы в крым приглашают только разное отребье и изгоев, самодостаточные люди зачумленный полуостров обходят стороной.
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04.07.2021 02:57
+20
Удачи)) ... поездка в Крим это минус Беларусь ... как государство. так что я рад! все маски вскрыты. и границу надо закрывать с ************* ...это ФАКТ
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04.07.2021 02:13
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Усатому Пол Поту уже нечего терять. Беларусь закрылась от всего цивилизованного мира
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04.07.2021 01:52 Відповісти
Карочє, бєлоруси, літайте вороп'янами "аерофлота"
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04.07.2021 09:26 Відповісти
Рашкотвари паскудные , будете удушены а-ля ссссссср ,без шума и пыли ,ватные пдрсы, дичь дремучая 21го века
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04.07.2021 07:24 Відповісти
В теории, поедет. Ему уже все равно
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04.07.2021 01:58 Відповісти
Его мнение уже никто не спрашивает..
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04.07.2021 03:18 Відповісти
Проверка луки на раболепиею Поедет и этого мопса можно сбрасывать со счетов.
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04.07.2021 09:17 Відповісти
І без теорії поїде до криму і взагалі поїде туди де керманичі повідять, білорасєя на такому підсосі у расєї що особливого вибору не має, це такий у білорасєян суверенітет з зовнішнім керуванням...)))
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04.07.2021 10:18 Відповісти
перевожу с дипломатического...
виртуальные миньеты должны прогрессировать...
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04.07.2021 01:58 Відповісти
Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2929
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04.07.2021 09:52 Відповісти
https://youtu.be/Lj8YqeoS6zs - суть кацапии и их пуйла.
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04.07.2021 21:31 Відповісти
Удачи)) ... поездка в Крим это минус Беларусь ... как государство. так что я рад! все маски вскрыты. и границу надо закрывать с ************* ...это ФАКТ
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04.07.2021 02:13 Відповісти
А чего минус?
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04.07.2021 02:55 Відповісти
Мені два мінус - ворота Алютех, та бензін 100-ий з моршинського НПЗ...
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04.07.2021 09:46 Відповісти
Та хай їде! Толку з того?! Сам же закрив кордон з Україною?! Тепер сполучення не тільки з Кримом а й з Україною закрите саме для білорусів! Заради "понтів" може злітать (Через територію Росії - по дузі в обліт України) Але чи багато білорусів захочуть теж туди пертися вдвічі далі і вдвічі дорожче ніж раніше? Та ще й на три роки заробить заборону на в"їзд в Україну! Адже Лука може піти в будь-який момент а заборона залишиться!
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04.07.2021 04:33 Відповісти
они идеальны в своем маразме)))
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04.07.2021 02:15 Відповісти
оближут два ***** друг друга - бубу еще позовите - он давно на подлизе в низкой стойке...
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04.07.2021 02:17 Відповісти
кацапы в крым приглашают только разное отребье и изгоев, самодостаточные люди зачумленный полуостров обходят стороной.
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04.07.2021 02:57 Відповісти
***********, подавитесь Крымом и Донбассом ,оно вам надо было, длббы махровые необучаемые и тупые
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04.07.2021 07:27 Відповісти
мне иногда кажется шо ето нужно было нам, шо бы уже понять кто же тварь.
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04.07.2021 10:14 Відповісти
Для того и приглашают, что бы потом от этой проказы шарахались во всем мире.
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04.07.2021 09:22 Відповісти
полуостров предателей.
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04.07.2021 03:48 Відповісти
мордор видає паспорт будь-якому українцю, що там народився, або має родичів. Кожний кацап, що мешкає в Україні має паспорт ху@лостану, у т.ч. депутат, суддя, прокурор і т.і.
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04.07.2021 09:13 Відповісти
чи українець чи білорус, - назвись груздьом і полізай в кузов....
якщо не призивного віку, то вперед на освоєння далекосхідного гектару...
адже москва, не гумова
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04.07.2021 09:50 Відповісти
Нельзя,ты что,сепар?Крым это Украина,и там украинские люди
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04.07.2021 14:56 Відповісти
вам бы таких сепаров как я да всю страну - горя бы не знали...
не клопов под плинтусами находите в криворогатии - негде ковырять больше было?
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04.07.2021 15:05 Відповісти
нет там людей - там есть предатели и ссыкливые трусы.
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04.07.2021 15:19 Відповісти
Нехай йому бідоносець побажає щасливої дороги, то з ним трапится щось подібне, що відбулось з нашою збірною.
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04.07.2021 05:06 Відповісти
Має бути багатостороння зустріч: *****, Тарган, Косоворотько і крокодили, що втекли з ялтінського крокодиляріуму 🐊🐊🐊🐊🐊🐊
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04.07.2021 05:08 Відповісти
"Россия ждет Лукашенко в оккупированном Крыму"
как устрoйство способное распозновать ......
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04.07.2021 05:48 Відповісти
45-річна Могилевська широко розсунула ноги,...))...
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04.07.2021 05:50 Відповісти
Йому навіть ставку можуть викопати, яко Гітлеру під Вінницею, завойовники завжди чудять.
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04.07.2021 06:00 Відповісти
ой та ладно - нихто ни к кому не прицепился, но неотвеченые вопросы остались...
и если на ети вопросы отвечать надо будет Точкой У?
значит ей и будем отвечать....!
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04.07.2021 06:01 Відповісти
"дядя *****, а война будет?"
"конечно не *********** ты мой"...
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04.07.2021 08:17 Відповісти
у вас вроде вчера был сказ володимира на ********?
с хромосомой по телефону?твари лапотные - вы поразили своими острыми вопросами сцаря!
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04.07.2021 08:24 Відповісти
***** , як заправський зек , намагається всіх своїх подільників "замарать" , щоб не могли зіскосити з гачка ...
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04.07.2021 06:10 Відповісти
"Униженные и оскорбленные" всем миром, тоже нуждаются в отдыхе. К тому же, - возраст, вредная работа. Причем, вредная - в прямом смысле слова.
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04.07.2021 06:44 Відповісти
Ялта з крокодилами зачекалася.
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04.07.2021 06:44 Відповісти
це все поробленно
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04.07.2021 07:16 Відповісти
Так понимаю, это будет ...строго Ялта. Где оба преза раздадут пострадавшим по мешку карточки.
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04.07.2021 07:18 Відповісти
ну да это как раз тот уровень для путлера встречаться с санкционным лукашенко ..зафаршмачится и путлера никто н куда уже не позовет
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04.07.2021 07:41 Відповісти
Лапоть, чому мовчиш як твої вилетіли з турніру?
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04.07.2021 07:56 Відповісти
два раза проиграли с крупным счетом
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04.07.2021 08:16 Відповісти
тихо лапоть ,немцы в Подмосковье
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04.07.2021 08:08 Відповісти
Усатая плешивая сволочь уже настолько извалялась в говне что осталось обвалять её в перьях.
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04.07.2021 08:04 Відповісти
Это, так сказать, контрольный в голову. Самый последняя и самая важная проверка на лояльность.
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04.07.2021 08:06 Відповісти
Лукашенко посмотрит на примере Крыма ,во что он превратит свой колхоз "Беларусь"
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04.07.2021 08:10 Відповісти
Так так так ещё одно враждебное государство нарисовалась у наших границ?
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04.07.2021 08:30 Відповісти
пусть Таракан едет в Крым
но помнит судьбу Хрущева и Горбачева..
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04.07.2021 09:15 Відповісти
пох.... главное что английскую королеву он туда не зазовёт..... может приехать только на
его казнь....
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04.07.2021 09:19 Відповісти
Едет поднимать отстающий колхозРосія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4107
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04.07.2021 09:21 Відповісти
Никуда оно не поедет, уведут за это время невесту.
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04.07.2021 09:33 Відповісти
Путлер хочет окончательно макнуть Лукашенка мордой в говно...
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04.07.2021 09:37 Відповісти
ну - а усі тут пишущі забувають - що Лука - невибранний Президент Білорусії
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04.07.2021 20:59 Відповісти
Ну , очевидно надо луку полностью во всех своих преступлениях замазать , вот что б вообще ни у кого сомнений не оставалось в отношении него
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04.07.2021 09:54 Відповісти
<< Литовські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Білоруссю. >>
У Литві прикордонники затримали 116 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Під час спроби опору їм довелося відкрити попереджувальний вогонь та застосувати сльозогінний газ.

http://www.pasienis.lt/lit/Neteisetu-migrantu-keliai-******-per-druskininku-savivaldybe-foto

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3274740-migracijna-kriza-v-litvi-prikordonniki-vidkrili-vogon-na-kordni-z-bilorussu.html
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04.07.2021 09:55 Відповісти
Segodnia ecio 160.Ja neponimaju nase pravitelstvo po Zenevskoj konvensiji vsex etit nelegalov mozno sudit i posadit tiurmu za narusenyje granici,a potom deportirovat.Netu ne odnogo zakona stob ix zacycali no vot nasi poka neponimajet etogo
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04.07.2021 11:16 Відповісти
Я так розумію, що цих т.з. "сябрів" режим бульба-фюрера масово завозить з Іраку, Сирії, Афгнаністану, заробляючи на цьому гроші ... Розміщують у готелях, потім везуть на кордон з Литвою. А там вже прикордонники допомагають "сябрам" потрапити на територію Євросоюзу.
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04.07.2021 12:21 Відповісти
Tut bolsinstvo jest s Iraka ,potom idut Iran,sirija,turki. Belorusov toze poxoze kak sirijcev jest i s raski nemalo takze.Bolsinstvo ix pojedut domoj svojiu rodinu,problemi tolko mozet bit sirijcami,S Belorus ix ostavit tut s nimi jasno poka tam rezim vo vlasti
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04.07.2021 12:44 Відповісти
Ну-уу , сльозогінний газ - це вже явно перебор . Не по людськи . Невиправдана жорстокість . Думаю , для захисту кордону наразі достатньо просто прицільного щільного вогню з автоматичної зброї .
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04.07.2021 11:53 Відповісти
"Під час затримання вісім мігрантів поводились агресивно, намагалися атакувати патрулі та чинили опір. Проти них застосували сльозогінний газ та здійснили два попереджувальні постріли в повітря. Осіб, які чинили опір, поклали на землю та надягли на них кайданки."
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04.07.2021 12:14 Відповісти
нехай їх тепер пендалями назад в бульбостан поженуть, тарган навмисно їх до себе пускає і дає перетнути кордон, коли їх там назбирає
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04.07.2021 22:32 Відповісти
Короче грає кацап луку і в хвіст і в гриву . Перетворюють самозванця-диктатора з канкрєтного 3,14darasa на якогось нікчемного гея . Пєрєшлі к тактікє удушенія.
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04.07.2021 11:48 Відповісти
Хотят усатого зачмырить по полной уже. Типа на колени, ****. Приезжаешь в Крым, тем самым признаёшь его рашистским и тогда тебе, возможно, что-то от нас и обломится.
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04.07.2021 14:41 Відповісти
Ху-ло стрворює луці точку неповернення.
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04.07.2021 16:11 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ ЗДОХЛИ !!!
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04.07.2021 16:54 Відповісти
https://youtu.be/Lj8YqeoS6zs - про пуйла и подпуйловников.
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04.07.2021 21:32 Відповісти
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05.07.2021 00:00 Відповісти
 
 