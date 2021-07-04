Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков
РФ чекає, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідає окупований Крим.
Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 1 червня заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Крим. У МЗС України планують діяти миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучими.
Лукашенко зробив заяву на тлі санкцій, запроваджених після того, як 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів перебував опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
Будь ласка, зачекайте...
виртуальные миньеты должны прогрессировать...
якщо не призивного віку, то вперед на освоєння далекосхідного гектару...
адже москва, не гумова
не клопов под плинтусами находите в криворогатии - негде ковырять больше было?
как устрoйство способное распозновать ......
и если на ети вопросы отвечать надо будет Точкой У?
значит ей и будем отвечать....!
"конечно не *********** ты мой"...
с хромосомой по телефону?твари лапотные - вы поразили своими острыми вопросами сцаря!
но помнит судьбу Хрущева и Горбачева..
его казнь....
У Литві прикордонники затримали 116 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Під час спроби опору їм довелося відкрити попереджувальний вогонь та застосувати сльозогінний газ.
http://www.pasienis.lt/lit/Neteisetu-migrantu-keliai-******-per-druskininku-savivaldybe-foto
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3274740-migracijna-kriza-v-litvi-prikordonniki-vidkrili-vogon-na-kordni-z-bilorussu.html