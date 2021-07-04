Россия ждет Лукашенко в оккупированном Крыму, - Песков
РФ ждет, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко посетит оккупированный Крым.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 1 июня заявил, что поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. В МИД Украины планируют действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны.
Лукашенко сделал заявление на фоне санкций, введенных после того, как 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
Пожалуйста, подождите...
виртуальные миньеты должны прогрессировать...
якщо не призивного віку, то вперед на освоєння далекосхідного гектару...
адже москва, не гумова
не клопов под плинтусами находите в криворогатии - негде ковырять больше было?
как устрoйство способное распозновать ......
и если на ети вопросы отвечать надо будет Точкой У?
значит ей и будем отвечать....!
"конечно не *********** ты мой"...
с хромосомой по телефону?твари лапотные - вы поразили своими острыми вопросами сцаря!
но помнит судьбу Хрущева и Горбачева..
его казнь....
У Литві прикордонники затримали 116 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Під час спроби опору їм довелося відкрити попереджувальний вогонь та застосувати сльозогінний газ.
http://www.pasienis.lt/lit/Neteisetu-migrantu-keliai-******-per-druskininku-savivaldybe-foto
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3274740-migracijna-kriza-v-litvi-prikordonniki-vidkrili-vogon-na-kordni-z-bilorussu.html