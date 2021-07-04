Россия ждет Лукашенко в оккупированном Крыму, - Песков

РФ ждет, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко посетит оккупированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 1 июня заявил, что поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. В МИД Украины планируют действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны.

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Лукашенко сделал заявление на фоне санкций, введенных после того, как 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.