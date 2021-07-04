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Польша (8144) смерть (9178) заробитчане (586)

Украинец погиб на стройке в Польше

Украинец погиб на стройке в Польше

Гражданин Украины был раздавлен гидравлическим подъемником во время работы на железнодорожном виадуке в Вронках. В результате 39-летний украинец погиб.

Об этом сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в субботу днем. Сообщение в полицию поступило в 17 часов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле были проинформированы Национальная инспекция труда и прокуратура Польши.

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Топ комментарии
+5
RIP
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04.07.2021 17:08
+5
Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
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04.07.2021 17:25
+3
Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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04.07.2021 17:17
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RIP
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04.07.2021 17:08 Ответить
И что дальше?
Где новости о погибших на стройках в Украине?
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04.07.2021 17:16 Ответить
Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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04.07.2021 17:17 Ответить
Зато вижу, что уже прибежал прививочник, который думает, что его придавило, потому что мужчина не успел сделать прививку
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04.07.2021 17:32 Ответить
Хе-хе. Наступил таки вам на больное бейце
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04.07.2021 17:34 Ответить
Та нет, я просто вытухаю с тех, кто активно зазывает всех делать прививку, и с тех, кто активно этому противостоит, вы друг друга стоите, одинаково отбитые))
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04.07.2021 18:02 Ответить
Ты уже давно вытух и стух вместе с вашей лаптестанской пропагандой
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04.07.2021 19:01 Ответить
Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
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04.07.2021 17:25 Ответить
От не пойму чого тди пертися, в нас нормальні (не криворукі) будівельники заробляють більше.
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04.07.2021 19:03 Ответить
А вот непоехал бы на Ляхов горб гнуть,живой бы остался
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04.07.2021 21:26 Ответить
 
 