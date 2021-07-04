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Українець загинув на будівництві в Польщі

Українець загинув на будівництві в Польщі

Громадянин України був розчавлений гідравлічним підйомником під час роботи на залізничному віадуку в Вронках. В результаті 39-річний українець загинув.

Про це повідомляє tvp.info з посиланням на прессекретаря повітового управління поліції в Шамотулах, передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в суботу вдень. Повідомлення в поліцію надійшло о 17 годині.

На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Про цю справу було поінформовано Національну інспекцію праці та прокуратуру Польщі.

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Топ коментарі
+5
RIP
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04.07.2021 17:08
+5
Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
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04.07.2021 17:25
+3
Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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04.07.2021 17:17
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RIP
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04.07.2021 17:08 Відповісти
И что дальше?
Где новости о погибших на стройках в Украине?
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04.07.2021 17:16 Відповісти
Сча набегут антипрививочники и свяжут это с тем, что 10 тыс заробитчан в Польше привились.
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04.07.2021 17:17 Відповісти
Зато вижу, что уже прибежал прививочник, который думает, что его придавило, потому что мужчина не успел сделать прививку
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04.07.2021 17:32 Відповісти
Хе-хе. Наступил таки вам на больное бейце
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04.07.2021 17:34 Відповісти
Та нет, я просто вытухаю с тех, кто активно зазывает всех делать прививку, и с тех, кто активно этому противостоит, вы друг друга стоите, одинаково отбитые))
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04.07.2021 18:02 Відповісти
Ты уже давно вытух и стух вместе с вашей лаптестанской пропагандой
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04.07.2021 19:01 Відповісти
Вот погибают украинцы в Польше не хотят работать на шахтах Ахметова!
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04.07.2021 17:25 Відповісти
От не пойму чого тди пертися, в нас нормальні (не криворукі) будівельники заробляють більше.
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04.07.2021 19:03 Відповісти
А вот непоехал бы на Ляхов горб гнуть,живой бы остался
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04.07.2021 21:26 Відповісти
 
 