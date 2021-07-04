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обстрел (25772) смерть (9178) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС

Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Водяного на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирне российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб
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Топ комментарии
+29
Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 4577
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04.07.2021 18:10
+18
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 406

...
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04.07.2021 18:34
+16
пожрать воно любить.
Поранених хлопців цурається. Щоб пуйло про нього погано не подумав.
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04.07.2021 18:45
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Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 4577
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04.07.2021 18:10 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 9212
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04.07.2021 18:32 Ответить
пожрать воно любить.
Поранених хлопців цурається. Щоб пуйло про нього погано не подумав.
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04.07.2021 18:45 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 406

...
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04.07.2021 18:34 Ответить
Царство Небесне полеглому захиснику України.
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04.07.2021 18:46 Ответить
о господи мой друган в 15 ушел сидели на старый новый и 1 марта хоронили всем городом
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04.07.2021 20:49 Ответить
Царство небесне Захисникові.
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04.07.2021 19:17 Ответить
Кербит заглянул в глаза кукловоду
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04.07.2021 19:50 Ответить
Смерть московським окупантам та іх сраколизам в Украіні!!!
Пам'ятаємо, не пробачимо!!!
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04.07.2021 20:08 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 8254
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04.07.2021 20:16 Ответить
Слава Героям!! Должно быть так : -Погибло пять СЛУГ НАРОДА,из военных никто не пострадал!!!!
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05.07.2021 02:02 Ответить
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой.....

Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 9122

А где соболезнование по поводу убийства нашего защитника от сраного жидовского отродья? Желаю ему и всему его жидовскому семейству мучительной смерти.
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05.07.2021 09:50 Ответить
 
 