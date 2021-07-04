УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9830 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 072 17
обстріл (27087) смерть (6709) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС

Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби зафіксовані 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Також читайте: Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 4577
показати весь коментар
04.07.2021 18:10
+18
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 406

...
показати весь коментар
04.07.2021 18:34
+16
пожрать воно любить.
Поранених хлопців цурається. Щоб пуйло про нього погано не подумав.
показати весь коментар
04.07.2021 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один украинский воин погиб на Донбассе 4 июля, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 4577
показати весь коментар
04.07.2021 18:10 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 9212
показати весь коментар
04.07.2021 18:32 Відповісти
пожрать воно любить.
Поранених хлопців цурається. Щоб пуйло про нього погано не подумав.
показати весь коментар
04.07.2021 18:45 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 406

...
показати весь коментар
04.07.2021 18:34 Відповісти
Царство Небесне полеглому захиснику України.
показати весь коментар
04.07.2021 18:46 Відповісти
о господи мой друган в 15 ушел сидели на старый новый и 1 марта хоронили всем городом
показати весь коментар
04.07.2021 20:49 Відповісти
Царство небесне Захисникові.
показати весь коментар
04.07.2021 19:17 Відповісти
Кербит заглянул в глаза кукловоду
показати весь коментар
04.07.2021 19:50 Відповісти
Смерть московським окупантам та іх сраколизам в Украіні!!!
Пам'ятаємо, не пробачимо!!!
показати весь коментар
04.07.2021 20:08 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 8254
показати весь коментар
04.07.2021 20:16 Відповісти
Слава Героям!! Должно быть так : -Погибло пять СЛУГ НАРОДА,из военных никто не пострадал!!!!
показати весь коментар
05.07.2021 02:02 Відповісти
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой.....

Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 9122

А где соболезнование по поводу убийства нашего защитника от сраного жидовского отродья? Желаю ему и всему его жидовскому семейству мучительной смерти.
показати весь коментар
05.07.2021 09:50 Відповісти
 
 