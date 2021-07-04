Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби зафіксовані 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

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