Один український воїн загинув на Донбасі 4 липня, - пресцентр штабу ООС
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку доби зафіксовані 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення несумісного з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь".
Будь ласка, зачекайте...
Поранених хлопців цурається. Щоб пуйло про нього погано не подумав.
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Пам'ятаємо, не пробачимо!!!
А где соболезнование по поводу убийства нашего защитника от сраного жидовского отродья? Желаю ему и всему его жидовскому семейству мучительной смерти.